Pastrňák okukuje Turnaj 4 zemí: To je fofr!

Jeden z nejlepších hokejistů v NHL jen jako fanoušek? Ano, i to je realita reprezentační akce s názvem »4 Nations Face- -Off«. Davida Pastrňáka (28) kvůli neúčasti Česka svrbí ruce!

Útočník Bostonu navštívil v domovské TD Garden mač USA – Švédsko (1:2). Není těžké uhodnout, komu fandil. Vždyť »Pasta« se loni oženil se švédskou láskou Rebeccou (30), s níž má dceru Freyu (1). Kvůli tomu, že Američané šetřili opory, mohli tedy Pastrňákovic doma slavit.

Autor zlatého gólu z MS v Praze se ovšem vyjádřil, že mu výsledky Turnaje 4 zemí jsou úplně putna! „Přál bych si, aby tady bylo Česko. Ale jinak je zábava sledovat hvězdy proti sobě, jako fanda hokeje si to užívám,“ řekl Pastrňák pro zámořskou televizi Sportsnet.

NHL čtyř beků

Jenže havířovský rodák sám viděl, jaký je to na úzkém ledě fofr. Nabízí se tedy otázka: Stačili by Češi gigantům? Mohli by nahradit Finy, kteří uspěli jen v severském derby se Švédy v severském derby (4:3pp)?

Do kanadsko-americké ligy v této sezoně nastoupila pouze dvacítka našinců do pole, z toho jen čtyři beci (Gudas, Hronek, Rutta, Jiříček). Ale lakmusovým papírkem pro Pastrňáka a spol. bude každopádně až olympijský turnaj v Itálii příští rok, kde by si to měli rozdat o zlato na úzkém ledě ti nejlepší z nejlepších. A v roce 2028 se chystá NHL uspořádat Světový pohár i s českou reprezentací.