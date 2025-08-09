Těžkopádný start Slavie? Už třetí sezonu v řadě. Zvěsti o krizi jsou předčasné
Body na účet fotbalistů Slavie přibývají, ale drhne to. Nedá se říct, že by nabušený tým na úvod ročníku, kdy obhajuje jednoznačný zisk titulu, na trávníku přesvědčoval. Ale zvěsti o krizi? Předčasné. Jen se opakuje cyklus, na který by už fanoušci měli být zvyklí: už poslední dvě sezony provází mužstvo na startu těžké nohy. Jak ale Jindřich Trpišovský naznačil, změna by měla přijít už proti Teplicím.
Fotbalová krása, nápadité akce a herní dominance zatím byly v zápasech Slavie vidět po střídmých porcích. Jako zářivé světlo uprostřed šedi zatím působí Vasil Kušej, autor jednoho gólu a tří asistencí, který na hřišti dává úřadujícímu mistrovi tu potřebnou jiskru navíc. Týmově to ale není optimální. Proč? Důvodů je hned několik.
Prvním jsou soupeři. Na papíře možná jednodušší los, ale zároveň výběr týmů, které se vyžívají v soubojích, hře vzduchem a případným kouskováním hry. Čistého času bylo v zápasech s Hradcem 45 minut, s Bohemians 33 minut a na Slovácku 40 minut, toto téma na sociální síti X vyzdvihl i Jaroslav Tvrdík.
Především mač v Ďolíčku byl z tohoto pohledu silně podprůměrným, pro srovnání – v zápasech Sparty se s „fotbalovějšími“ soupeři hrálo v prvních třech kolech vždy 45 minut. „Něčím to je, čistý čas spadl oproti minulé sezoně ve více zápasech,“ všiml si Trpišovský.
Na to se váže ale druhý důvod – Slavia se podobně jako v minulé sezoně do destruktivního stylu soupeřů vžije a výsledkem je neatraktivní zápas. Dle dat jsou Pražané opět týmem s nejvíce dlouhými přihrávkami i vzdušnými souboji v lize a vzhledem k dominantnímu držení míče (57 %) se dá říct, že jde o dobrovolnou strategii. Týmy, které jsou ve stejných metrikách podobně vysoko? Zlín, Slovácko, Bohemians a Sigma. Mančafty, které zatím také moc „nebaví“.
Třetí a zřejmě nejdůležitější faktor? Začátek sezony. „Nemáme rytmus a motory, na které jsme zvyklí,“ hodnotil Trpišovský už po Bohemians. Lukáš Provod tehdy věřil, že bude za týden výkon lepší, což se v Uherském Hradišti nesplnilo. „Víme, že to nebylo ideální. Ale věřím, že se herně budeme zvedat,“ řekl gólman Jindřich Staněk. „Je to podobné každou sezonu,“ prohodil zase kouč.
Pražané rádi přípravu „přepálí“
Je to tak, pokud má někdo obavy z herní krize bez světla na konci tunelu, trápí ho jen krátká paměť. Pražané rádi přípravu „přepálí“, což v kombinaci s pozdějšími návraty reprezentantů vytvoří dojem křečovitého těžkopádného výkonu. Z přípravy pak kondičně benefitují po zbytek náročného podzimu, ale pomalý rozjezd je provází už třetí rok v kuse. Jde takřka o identické starty: nepříliš atraktivní hra, vybojovaná vítězství, ale v kombinaci s tím nejdůležitějším – bodovým ziskem.
Rekapitulujme. Sezona 2023/24: Slavia v úvodním kole přežila šanci Hradce a vydřela výhru 2:0. Pak v závěrečné patnáctiminutovce přetlačila Dynamo České Budějovice 3:1, udolala doma Zlín 2:1, vlastňákem Poulola Mladou Boleslav 1:0, v bojovném zápase Baník 1:0 a remizovala v Jablonci 1:1. Ve většině případů nebyly výkony přesvědčivé, ale výsledkem bylo krásných 16 bodů. Až v 7. kole naplno roztáhla křídla i herně.
A minulou sezonu? Kromě destrukce Dynama 4:0 přišly rozpačité výkony na Slovácku, v Liberci i v trojici domácích zápasů s Pardubicemi, Teplicemi a Olomoucí. Výsledkem opět bylo 16 bodů. Trpišovský zároveň ví, že má pod rukama nejdražší a zřejmě nejsilnější tým v Česku, tudíž kromě získaných bodů musí bavit i fanoušky.
Tehdy po utrápené domácí otočce s Teplicemi řekl na dotaz Sportu: „Teď potřebujeme zápasy zvládat takhle. Neříkám, že bych si nepředstavoval, abychom dávali více gólů a vytvářeli si více šancí. Ale věřím, že rytmus do ofenzivy nabereme po repre pauze.“ Stalo se, v 7. kole už vypadala Slavia v Mladé Boleslavi jako silný a přesvědčivý tým.
Cíl si kouč vytyčil i nyní. „Bude nás to podle mě provázet ještě tak deset, čtrnáct dní,“ řekl v Ďolíčku. To vychází přesně na domácí souboj s Teplicemi. Bude už Slavia herně vypadat jako mistrovský tým, nebo se jí rozvážou nohy opět tradičně až kolem 7. kola?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|3
|2
|1
|0
|7:4
|7
|2
Slavia
|3
|2
|1
|0
|5:2
|7
|2
Zlín
|3
|2
|1
|0
|5:2
|7
|4
Olomouc
|3
|2
|1
|0
|3:1
|7
|5
Karviná
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|6
Jablonec
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|7
Plzeň
|2
|1
|1
|0
|6:2
|4
|8
Liberec
|3
|1
|1
|1
|6:6
|4
|9
Teplice
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|10
Bohemians
|3
|1
|0
|2
|1:5
|3
|11
Dukla
|3
|0
|2
|1
|1:3
|2
|12
Ml. Boleslav
|2
|0
|1
|1
|5:6
|1
|13
Ostrava
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|14
Slovácko
|3
|0
|1
|2
|1:3
|1
|15
Hr. Králové
|3
|0
|1
|2
|3:6
|1
|16
Pardubice
|3
|0
|0
|3
|3:10
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu