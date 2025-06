Vémola zvedl bijcům výplaty: Bohatnete díky mně!

Jestli něco umí, tak si říci o peníze. Když se Karlos Vémola vrátil z Anglie do Česka, vysmál se zdejším nabídkám.

„Přišli s tím, že Jirka Procházka jde za dvacet tisíc a že mi dají padesát. Řekl jsem jim, že chci dvě stě padesát. Oni na to, že jsem se zbláznil, ale druhý den volali, že mají sponzora a že to asi nebude problém,“ vzpomíná Vémola v šestidílném primáckém dokumentu Karel vs. Karlos.

„Zvedl jsem tenkrát laťku veškerých výplat, to tady nikdo neznal. Vždycky mám jedinou otázku: Kdy a za kolik,“ usmál se. Jeho přechod do Oktagonu v roce 2019 byl velkou událostí českého MMA. Šel do organizace, která v té době neměla jméno. „Největší zlom byl, když přišel Ivo Rittig a dal mi návrh, který jsem nemohl odmítnout. Řekl mi, že pokud Oktagon nesplní, co slibuje, dá mi to z vlastní kapsy. Tak jsem řekl, že jo,“ vzpomenul Vémola kontroverzního lobbistu.

Od organizace prý dostává měsíční výplatu. „Už pět šest let mám od Oktagonu každý měsíc výplatu, a ne malou, a je jedno, jestli zápasím. Každý zápas je pak bonus, za který si můžu pořídit nového koně, nového slona, nového krokodýla, novou motorku, můžu udělat radost dětem,“ pochlubil se Vémola. Spekuluje se, že za sobotní bitvu v Edenu dostanou s Véghem každý kolem 7 milionů korun!