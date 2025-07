Naštvaná manželka kouče Růžičky na dovolené: Trable s vízy!

I cesta je cíl? Manželka hokejové kouče Vladimíra Růžičky by tu svou možná raději zapomněla. Maruška Růžičková (37) se vydala relaxovat do svého milovaného Egypta, ale před vstupem do země ji zastavili při kontrole dokladů...

Maruška se ozvala svým fanouškům ještě před odletem z letiště. „Na mě už klasicky padá únava. Bolí mě palice. A hlavně stres. Už mě bolí bříško. Nemám ráda lítání. Vůbec! Bojím se ranec,“ popisovala svůj strach z cesty letadlem. Nejraději by tak celou cestu přeskočila a objevila se hned u moře.

Jenže to se málem nepovedlo! „To bych nebyla já, aby se něco nedělo! Přiletěli jsme a štrádovali jsme si to k tomu, tam kde kontrolují víza,“ začala s označením celní pasové kontroly s vízovou povinností v Egyptě pro přilétající Čechy. „Tak si tam jdu... jako, že já mám vždy všechno v cajku. A týpek nám říká, že máme zaplatit vízum. Že nemáme vízum. Tak jsem tam začala ječet,“ pokračovala v popisu.

„Říkám: Prosím? Máme zaplacené všechno! Platím si pojištění, víza! Vždy všechno! Tak vůbec, co to na mě zkoušíš,“ nenechala se odbýt úředníkem. „A týpek, ať mu to ukážu, kde to je. Hledáme to a v papírech jsme nic nenašli. Nevím, kde se stala chyba. Prostě někde v cestovce. Buď jsme si to zaplatili a zapomněli vytisknout. Nebo já nevím. Teď to budu řešit. Tak jsme vyplázli další prachy jen tak za vízum,“ vysvětlila celou situaci již z hotelového pokoje. Ten si ale velmi pochvalovala a zdá se, že prostředí ji tentokrát velmi nadchlo. Alespoň to může být velká náplast na úvodní komplikace.