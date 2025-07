Sparta startuje KL v Asii, zato v červenobílém chrámu: Albion jako tajná zbraň!

JSME U TOHO - Vedro k padnutí, člověk se touží zašít někam do stínu... Stadion v Aktobe ovšem musel fotbalisty Sparty probrat! Je totiž zvenku kompletně vymalován červenobíle – v klubových barvách. Druhé předkolo KL tak bude mít příchuť derby.

Trenér Brian Priske (48) nemá na 2. předkolo KL pěkné vzpomínky, když před třemi lety nastoupil poprvé do Sparty, jeho tým hned vypadl se Stavangerem. „Samozřejmě si to pamatuju. Jsem si jistý, že uděláme maximum, aby se to neopakovalo,“ povídal včera v Kazachstánu.

Má ve výzbroji borce, jehož tehdy neměl. Ono se to o něm moc neví, nicméně je to tak: Kosovan Albion Rrahmani (24) je v předkolech Konferenční ligy celebritou evropského formátu! Dal už devět branek, zatím všechny v dresu předchozího kosovského klubu Ballkani. Nikdo jiný v téhle fázi nedal víc gólů než on! Je na čase, aby jeho mimořádných dispozic využila i Sparta.

Co pivo, Briane?

O sestavě Priske včera nemluvil a Rrahmani není extra známý ani v Kazachstánu, zato spojení Česka s pivem mají domorodci vžité dokonale. Už jste si dali místní? čelil Priske nečekané otázce. „Nevyzkoušel jsem ho, nepočítám se mezi pivaře. Nejsem Čech, víte, ale kolegové si dali. Já se soustředím na jiné věci,“ usmál se Brian. Snad mu to napodruhé se Spartou dopadne lépe.

Dávný sparťan Vatajelu vydělává v Kazachstánu

Rumun se zkušeností z Letné čelil v Aktobe dotazům zvědavých spoluhráčů. Bogdan Vatajelu (32) totiž tři roky oblékal dres Sparty. Hrával v Praze (2016 – 18), šest let je pryč. Zatímco ve Spartě toho levý bek moc neodkopal (39 zápasů, dal jeden gól), a než odešel zpět do Rumunska, později do Kazachstánu, strávil část sezony v Jablonci (14 zápasů, 2 góly), v Aktobe je hvězdou.

Což klub umí náležitě ocenit, lze si prý vydělat až 850 tisíc měsíčně. V zemi s průměrným platem 11 tisíc měsíčně velký kontrast! Ve Spartě prý už nemá mezi hráči žádné kamarády. „Ale pořád ji sleduju. Proti nám je favoritem, i když bez boje nás určitě nevyřadí,“ zdůraznil, že nebude mít se svým bývalým klubem slitování.