Koubek před bojem o Ligu mistrů: Stěžejní zápas podzimu. Červ snad bude v pořádku

V Konferenční lize prošel do čtvrtfinále, další rok, o stupínek výš v Evropské lize, skončil s Plzní proti Laziu v osmifinále. Miroslav Koubek (73) jde s Viktorií po další metě, poprvé v trenérské kariéře touží projít do hlavní fáze Ligy mistrů. V cestě ve 2. předkole stojí jako první soupeř Servette Ženeva. Švýcarský vicemistr, se kterým si Plzeň poradila předloni v osmifinále Konferenční ligy. „Pro Evropu jde o stěžejní zápas podzimu,“ prohlásil západočeský kouč na tiskové konferenci den před výkopem prvního utkání v Doosan Areně.

Servette na rozdíl od vás ještě v sezoně nenastoupilo do soutěžního zápasu. Jak těžké bylo shánět informace o soupeři?

„Tím že ještě nebyli v soutěži, to bylo těžší, ale informace máme. Proběhlo tam hodně změn - čtyři hráči přišli, dva klíčoví odešli. K nějakým poznatkům jsme se dopracovat museli. Čerpali jsme hlavně z jejich přípravy, poslední ligové zápasy z minulé sezony jsou historie. Příchody a odchody poznamenaly fungování mužstva. Snažili jsme se z pěti posledních zápasů v přípravě získat co nejvíc, měli jsme v akci i své lidi.“

Čím se chcete prezentovat?

„Jde o dvojzápas, ale bez patřičné aktivity by to nebylo dobré. Potřebujeme si doma ideálně vytvořit nějaký náskok. Musíme jít za gólem, nutit soupeře k chybám, presovat, být dostatečně kvalitní ve finální fázi. Jenom pokud budeme aktivní, můžeme být úspěšní.“

Jaký je zdravotní stav kádru?

„Věřím, že Lukáš Červ bude v pořádku, dva hráči (Hejda, Souaré) ještě na soupisce pro Evropu ze zdravotních důvodů nejsou, ještě by nebyli připravení ani na odvetu příští týden. Po tomhle předkole se dělá jiná soupiska.“

Servette jste potkali v Konferenční lize. V čem se bude lišit boj o Ligu mistrů?

„Je to bezpochyby speciální chvíle, ve své kariéře jsem ještě neprožil, abych se kvalifikoval do Ligy mistrů. Pokusit se tam dostat, v tom je určitě emocionální zabarvení tohoto dvojduelu oproti zápasům, které jsme se Servette hráli v Konferenční lize. Byť tam šlo o osmifinále, což vůbec nechci snižovat, podařilo se nám to se štěstím na penalty. Boj o Ligu mistrů je ale jiná situace, významná, speciální. V Servette se na ni připravují stoprocentně svědomitě, mají stejné cíle jako my. Každý zná další los, ví, co se může dít dál. Je to zápas, který má náboj z pohledu dalšího vývoje v kvalifikaci o Evropu.“

Jde pro Plzeň o zápas podzimu?

„Takhle uvažují i oni - pro Evropu je to stěžejní zápas podzimu.“

Snažíte se z mužstva sejmout tlak?

„Mužstvo je složené tak, že někteří hráči to nehráli vůbec, někteří málo a někteří hodně. Naše zkušené jádro tlak a tyhle situace zvládá dobře, máme za sebou úspěšná předkola v posledních dvou letech.“

Co jste museli udělat s týmem, aby se naučil hrát bez kapitána Lukáše Kalvacha?

„Měli jsme na to dost zápasů, asi sedm. Zkoušeli jsme různé formace, varianty rozestavení, složení středové zálohy, různá schémata a seskupení hráčů. Vyplynulo z toho to, co bylo v Pardubicích, to každý rozšifruje.“