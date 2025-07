Sparta - Aktobe v TV: Kde sledovat 2. předkolo Konferenční ligy živě?

Fotbalisté Sparty vstoupili do bojů o postup do Konferenční ligu prohrou 1:2 v Aktobe na podmáčeném terénu. Nyní ji čeká domácí odveta, kde musí bezpodmínečně nad kazachstánským soupeřem bezpodmínečně vyhrát. Duel začíná ve čtvrtek v epet Areně od 20:00. Kde sledovat Sparta vs. Aktobe živě?