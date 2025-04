Šperkař ze Slovácka vyrobil pro hráče Sparty unikátní prsteny: Luxus s Letnou uvnitř!

Byla to nezapomenutelná sezona! Sparta loni vyhrála titul, ovládla pohár a postoupila do Ligy mistrů. Letenští si jako památku na svůj historický počin nechali u slavného šperkaře Jiřího Výmoly z Uherského Hradiště zhotovit luxusní památku - diamantové prsteny, které ukrývají i stadion a zdobí je obě trofeje.

Ti se po 17 letech dostali do Ligy mistrů a vyhráli titul. A tak za odměnu dostali od bafuňářů Sparty unikátní prsteny. Nazývají se Championship. V zahraničí je to běžné. Dostávají je za odměnu basketbalisté, hokejisté nebo hráči amerického fotbalu. „Přišel za mnou fotbalista Sparty Adam Karabec, zda bych pro hráče nevyrobil prsteny. Chtěl vidět návrh. Soutěžil jsem s vyhlášeným zlatnictvím ve Velké Británii a vybrali mě. Byla to moje dosud nejnáročnější zakázka. Zhotovil jsem jich 28 a ruční prací jsem strávil 1300 hodin,“ konstatoval Jiří.

Uvnitř prstenu je stadion Letná

Na bocích prstenu jsou titulové poháry. Ve spodní části uvnitř je vyryto – My jsme Sparta. „Prsten jsem navrhl otevírací a je ze šesti dílů,“ přiblížil Výmola. Když se odklopí horní část, nechce se ani uvěřit. Uvnitř je ukryt celý fotbalový stadion Letná. Vidět jsou sedačky, trávník, logo Sparty. Když se zaklapne, vrch zdobí velké písmeno „S“ s trikolorou týmu ze safírů, rubínů a diamantů. „Na prsteny jsem spotřeboval dva kilogramy zlata,“ dodal. I když se v závěru vše leskne a třpytí, výroba je i špinavá. Černý prach z broušení, pak se leští, nechybí ani piliny.

Oslavy doublu na Letenské pláni. Krejčí s Panákem vynesli obě trofeje • isport.tv

Prsten s 1700 diamanty

Jeho majstrštykem je největší diamantový prsten v historii Československa. „Dělal jsem ho pro slovenského rappera Rytmuse (48). Na instagramu měl 1,1 milionu zhlédnutí za prvních 24 hodin. Obsahuje 1700 drobných diamantů a šířkou obsahuje tři prsty. Je ze 110 gramů 18 karátového zlata. Diamanty nakupuji na burze v belgických Antverpách. Jde o nejčistší kousky, co příroda dokáže vyprodukovat,“ přiblížil.

Vypracoval se vlastní pílí

Přestože se neučil žádnému řemeslu a studoval na vysoké škole ekonomický obor, má, jak se zdá, zlaté ruce, trpělivost a hlavně super nápady. Šperků udělal již mnoho. Nejen pro rappery, umělce či influencery. „Jaromír Jágr chtěl diamantový náramek pro partnerku. Pro něj jsem dělal kožený s křížkem. Ben Christovao má např. náhrdelník,“ pokračoval.

Znají ho i v Japonsku

Není divu, že ze Slovácka přesídlil do Prahy a všimli si ho až v Japonsku. „Oslovila mě rodinná firma, která má zlatnictví. V Osace ale chtěla otevřít koncept, který mám já. Tak jsem tam letěl a plácli jsme si. Vyrábím pro mě zuby a šperky. Další pobočka je od března ve Vídni,“ uvedl.

Zuby grillz jsou stále v kurzu

Podle jeho slov výstředností stále frčí. „Mnozí nad tím kroutí hlavou, ale měsíčně chce i 30 lidí zlaté nebo stříbrné nasazovací zuby. Tyto nezvyklé šperky vytváří diskusi. Zákazníci chtějí, aby se o nich na sociálních sítích vědělo,“ vysvětlil.