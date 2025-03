Hapal: Všichni jsme s Luďkem Mikloškem, tyhle výsledky mu zdravotně pomáhají

Jaký výsledek byste si přál v neděli večer na Letné, kde Sparta hostí Plzeň?

„Nevím, ale bude to těžký zápas pro Spartu. Plzeň ukázala v Evropě, že umí hrát těžké zápasy. Složité odhadovat, nebudu vůbec spekulovat, kdo má vyhrát, nebo jestli to má skončit remízou, což si možná všichni kolem nás přejí.“

Vy jste si zas přáli nejdřív zvládnout Pardubice – a povedlo se.

„Výborný výsledek, myslím si, že i zápas byl úžasný, co se týká průběhu. Pardubice nás ani nepřekvapily, čekali jsme, že nastoupí pohyblivější hráči, což se potvrdilo. Někteří kluci se jim i uzdravili, takže to pro nás bylo velice složité, zvlášť když jsme inkasovali jako první a sami jsme zakončit nedokázali. Nicméně už nedávno jsme výsledek otáčeli, z mužstva bylo cítit, že si jde za svým cílem a je schopno zápas vyhrát, i když se to nevyvíjí podle našich představ. Dobře jsme zareagovali, vstřelili dvě branky a chtěli jsme na to navázat ve druhé půli. Bohužel jsme propadli v jedné standardce, ale vyšla nám střídání. To teď tady slyším všude, ale někdy je to o štěstí. Nakonec rozhodl třetím gólem Ewerton, což je hráč, který rozhodoval, když hrál od začátku, a dokáže to, i když nastoupí jen na určitou minutáž. Jsme za to rádi, střídání se povedla a nakonec je z toho takový výsledek. Zápas ale pro nás nebyl vůbec jednoduchý, protože Pardubice byly velice pohyblivé, aktivní směrem dopředu, hlavně v těch brejkových situacích. Těžko jsme se prosazovali. Naštěstí jsme schopni s tím něco udělat, situace si vytvořit a proměnit.“

Ewerton skóroval po 82 sekundách.

„Někdy média i lidé okolo hodnotí trenéra podle střídání, ale takhle to není. Už před zápasem jsme věděli, že tam Eweho dostaneme, protože byl zdravý a naplno trénoval, ale devadesát minut by byla na něj velká porce. Nakonec dostal třicet, já jsem s ním byl domluvený a dopadlo to tak. Byl na tom správném místě, kde měl být, dal gól, nicméně manko pěti týdnů má.“

Jednou se tam chytil za nohu, nehrklo ve vás?

„On má takové situace. Jestli si to vybavujete, tak tady dával jednomu hráči z Pardubic jesle, vyšly mu, ale dal si pak dlouhý balon a dostal nás do nebezpečné situace. Šli do brejku, což jsme ubránili, on se dostal znovu na míč, jemu to dlouho trvalo a zase se střetl s hráčem. Spíš jsem byl naštvaný, že k té situaci nemuselo dojít a mohl se znovu zranit. Má nějaký šrám, ale nic závažného.“

Nejen Ewerton se coby žolík prosadil, poprvé se trefil i Dennis Owusu a Tomáš Zlatohlávek.

„Zlaťas nám teď dostřídává a vždy to oživí. Je z něj cítit neskutečná energie, v podstatě i ten Owusův gól vypracoval on. Uhrál tam balon, udržel ho, nakonec ho propíchl špičkou na Ewertona a šli jsme do situace dva na jednoho. Ewe asi chtěl zakončovat, ale bránící hráč mu to znemožnil, tak to posunul na Owusa a ten to vyřešil. Hlavní práce byla ale Zlatohlávkova.“

Sparta se od podzimu trošku změnila

Upřímně řečeno, nemrzí vás, že jste inkasovali dvakrát doma zrovna od Pardubic?

„Víte, jak to je... Pardubice vstřelily první dva góly v jarní části a zrovna u nás, ale důležitý je výsledek. Myslím si, že nám ho mohli vstřelit i jiní soupeři, třeba naposledy v Plzni, kde jsme ale neinkasovali. Naopak si myslím, že jsme si tam mohli vypracovat daleko víc situací a šancí, ale vyhráli jsme 1:0. Nechtěl bych dehonestovat Pardubice, protože zrovna Plzeň to u nich dvakrát nebo třikrát i s Jedličkou vykopávala z brány. Neměly to štěstí. Tentokrát si situace vypracovaly po našich chybách, hlavně první gól. Druhý byla standardka, tam je to o štěstí. Buď vás to trefí, nebo přeletí. Neměli bychom ho dostávat, ale znovu zdůrazňuji, že jsem rád, že jsme dokázali na to zareagovat.“

Pojďme ještě k těm inkasovaným brankám. U první byla chyba ve zbytkové obraně, v reakci, nebo jinde?

„Asi souboj Tanko vs. Frydrych. Měl to řešit jinak, protože pak vzniklo v prostředku přečíslení. Musím říct, že to potom soupeř vyřešil výborně a jeho první gól jara byl na světě. Je potřeba pochválit jeho realizaci, my jsme ten začínající brejk měli možná přerušit faulem.“

A před druhým vás rozhodila situace v útočném vápně, kdy chtěl Prekop penaltu?

„Možná ztráta koncentrace tam mohla být, ale spíš jsme měli ubránit standardku, která nás přeletěla. Ještě jsem to neviděl, ale Lurvink zakončoval skoro sám. Měl to strašně jednoduché, to mě mrzí. Standardka může vzniknout, ale musí být lépe ubráněna.“

Utkání předcházelo slavnostní podepsání memoranda o Bazalech, byli jste pod tlakem, abyste akt nezkazili výsledkem?

„Slyšel jsem to, ale neměl jsem čas to sledovat. (úsměv) Nás se to prostě nijak nedotklo, i zápas začal včas. Nebyly žádné prodlevy. Pak to pokračovalo o poločase. Já se ale soustředil na zápas, stejně tak hráči, takže jsme se od toho snažili distancovat. Každopádně jsme rádi, že se něco podniká pro stavbu nového stadionu. Fanouškům to přejeme, protože hrát na čistě fotbalovém stadionu bez dráhy, byla by atmosféra ještě lepší a silnější.“

Fanoušci vyvěsili povzbudivý transparent směrem k Luďku Mikloškovi s nápisem Big Ludo, jsme s tebou. Aspoň toho jste si všiml?

„Abych řekl pravdu, fakt to nevnímám. (úsměv) Bývám absolutně soustředěný na zápas. Kluci mi kolikrát říkají, že míváme úžasná chorea. Mě to hrozně mrzí, že tomu nevěnuju tolik pozornosti, ale jsem v zápase. Jinak samozřejmě, víme, co Luďa prožívá. Jsme všichni s ním. Myslím, že tyhle zápasy a výsledky ve zdravotním stavu pomáhají.“

Teď vás čeká Sparta, už tak tradičně třaskavý souboj má letos ještě větší šmrnc vzhledem k tabulce.

„Sparta má ještě jeden zápas před sebou, to je taky důležité říct. Těšíme se. Každopádně už to tady rezonovalo před Pardubicemi, kdy jsem řekl, že to bude těžký zápas. Ale on opravdu byl, jak jsem říkal. Potřebovali jsme to nejdřív zvládnout, což se povedlo, a teď se můžeme připravovat na Spartu. Všichni okolo už se chystají delší dobu. Stadion bude vyprodaný, atmosféra bouřlivá. Věřím, že doma budeme úspěšní jako doposud, ještě jsme neporozdávali body.“

Můžete těžit z poznatků z podzimní výhry, nebo je to minulost?

„Sparta se trošku změnila od té doby, přece jenom chytila šňůru vítězných zápasů. Vyhrála derby, což je pro ně velké povzbuzení. Navíc se jim uzdravil Haraslín, který hrál už za národní mužstvo. Těžko to teď ale hodnotit, jestli to bude podobné jako na podzim. Možná to bude víc taktické.“

