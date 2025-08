SESTŘIH: Pardubice - Sparta 1:3. První Andersenova trefa, hrál i Milla. Letenští jsou první

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 104 )

Vstoupit do diskuse ( 104 )

Fotbalisté Sparty zvítězili ve 3. kole první ligy v Pardubicích 3:1. Hosty poslal do vedení v nastavení úvodního dějství Albion Rrahmani, po změně stran se prosadili Lukáš Haraslín a Magnus Kofod, domácí snížili po vlastní brance Adama Ševínského. Pražané v sezoně nejvyšší soutěže udrželi neporazitelnost a při bodové rovnosti s dalšími třemi týmy vedou o skóre neúplnou tabulku. Východočeši naopak prohráli i třetí kolo a jako jediní stále nebodovali.

Letenští v dosavadních 11 vzájemných ligových zápasech neprohráli a podesáté Pardubice porazili. Na jejich půdě v šesti utkáních vždy bodovali a popáté za sebou tam zvítězili. Zároveň se ideálně naladili na čtvrteční úvodní duel 3. předkola Konferenční ligy (KL) s celkem Ararat-Armenia.

V brance Pardubic si připsal ligový debut Šerák. Dánský trenér Sparty Priske udělal oproti čtvrtečnímu vítěznému utkání s Aktobe v kvalifikaci KL (4:0) hned šest změn v sestavě. Premiérově od 1. března nastoupil v zahajovací jedenáctce v utkání nejvyšší soutěže jeho krajan záložník Kofod. Na lavičce začala páteční posila do útoku Kamerunec Milla. Naopak útočník Olatunji, jenž by měl podle spekulací odejít do USA, nebyl v zápasové nominaci.

Po necelé čtvrthodině Haraslínova střílená přihrávka z šestnáctky skončila těsně vedle branky. V 18. minutě Rrahmani přistrčil Haraslínovi míč do běhu, kapitán hostů nahrál ve vápně osamocenému Kuchtovi, který přehodil Šeráka, ale dobíhající Surzyn důrazným odkopem zabránil gólu.

O chvíli později agilní Haraslín nepřekonal vyběhnutého Šeráka. Pardubický gólman poté vytáhl na roh Rrahmaniho lob z úhlu a poradil si i s Kuchtovou tvrdou ranou doprostřed. Na opačné straně Míšek z podobné pozice jako předtím Kuchta přestřelil.

Pražané skórovali těsně před pauzou. S vypršením minutového nastavení nezužitkovali roh, akce ale pokračovala, Zelený přihrál Rrahmanimu a ten pohotově prudkou střelou nedal Šerákovi šanci. Kosovský reprezentant dal gól ve třetím soutěžním utkání po sobě, z toho druhý v ligové sezoně.

V 53. minutě Uchenna fauloval Samuela Šimka na hranici šestnáctky a sudí Černý udělil sparťanskému stoperovi žlutou kartu. Z opakovaných záběrů se zdálo, že ke kontaktu možná došlo ve vápně, domácí ale nakonec zahrávali jen nepřímý kop.

Krátce nato hosté zásluhou Haraslínovy přesné střely na vzdálenější tyč definitivně rozhodli. Slovenský reprezentant navázal na gól z minulého kola, v němž v nastavení rozhodl z penalty o výhře 3:2 nad Mladou Boleslaví. Následně Haraslínův přímý kop přizvedl jeden ze spoluhráčů těsně nad.

V 71. minutě se Haraslínův centr z rohu odrazil před vápno ke Kofodovi a dánský záložník se po přízemní střele dočkal prvního gólu v české lize. Sparta za poslední tři soutěžní zápasy dala 10 branek. Oproti tomu Pardubice mají s 10 inkasovanými góly nejhorší defenzivu ligy.

V 77. minutě se do centru střídajícího Sychry vložil hlavou Ševínský, který překonal vlastního gólmana Vindahla. Také v úvodním domácím utkání ligové sezony proti Plzni skórovali Pardubičtí po vlastním gólu soupeře a rovněž po Sychrově akci.

Na druhé straně střídající Eneme nevyzrál na Šeráka. Sparta venku v nejvyšší soutěži zvítězila poprvé po čtyřech duelech. Východočeši prohráli i druhý domácí zápas v ligové sezoně.