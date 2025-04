Hrdinka úvodního duelu Klára Peslarová dostala pro druhý duel ve skupině volno, zápas s Američankami nesledovala ani z lavičky, kam se postavila trojka Viktorie Švejdová. Do výstroje se nepřevlékly ani útočnice Kateřina Mrázová a Michaela Pejzlová. Zatímco samy sbíraly síly na dnešní utkání s Finskem, do akce šly Hana Haasová a Karolína Kosinová.

„Říkal jsem, že jsme poučení hlavně z posledního šampionátu, kde jsme neměli dost sil, když jsme je nejvíc potřebovali. Teď jsme se tomu přizpůsobili. I proto, že hrajeme zítra back to back zápas, jsme chtěli ušetřit síly,“ vysvětloval Andrašovský změny v sestavě i v taktice.

Češky přesto vletěly na favoritky s odvážným napadáním a v prvních střídáních zadělaly soupeřkám na problémy. Postupem času ale zámořské hokejistky přebraly iniciativu a v permanenci byla hlavně Hesová. Přestála složité chvíle, když v oslabení chytala chvíli bez hokejky i vyrážečky, sekundu po vypršení trestu ovšem inkasovala z hole Abbey Murphyové.

Andrašovský: Řval jsem, že hra by měla být přerušená

„Řval jsem, že hra by měla být přerušená. Někdo hledal, jak je to v pravidlech. Když spadne gólmanovi helma, hra se musí přerušit. Ale nedohledal jsem, jak to je, když se jedná o lapačku nebo vyrážečku. Mělo by se dbát hlavně na zdraví a jaká jsou pravidla, mě nezajímá,“ prohlásil asistent.

Za jeho tým opakovaně hrozila Adéla Šapovalivová, do šance se dostala i Tereza Vanišová. Obecně ale bylo českých možností bolestně málo. Gwyneth Philipsová v brance USA čelila za první dvě třetiny pouhým šesti střelám, další situace Češky do koncovky nedovedly.

Naopak Američanky ukazovaly víc a víc ze svého umu. Murphyová sama dojela vlastní zblokovanou střelu a pohotově ji poslala pod horní tyč. Při dalším velkém tlaku udržela Hesová puk před brankovou čarou, což musela potvrdit kontrola u videa.

Hostující hráčky hrozily v přesilových hrách, houževnatou českou obranu a její vzdor prolomily až v závěrečném dějství. Nejprve pohotově dorážela hvězdná Hilary Knightová, později se tečí trefila Alex Carpenterová.

„Udělali jsme fauly a dostali jsme z toho potom góly. Ale můžeme být hrdí a spokojení, co jsme předvedli. Holky hrály na hraně možností,“ hodnotil Andrašovský.

„Posledních deset minut jsme změnili taktiku a byli víc na puku. Ale naše hlavní taktika byla zahrát dobrý zápas, potvrdit si, že se můžeme měřit s těmi nejlepšími, a to se povedlo. Ušetřili jsme i dost sil na další zápasy,“ doplnil trenér.

Češky se domácímu publiku opět představí hned dneska. Od 19 hodin vyzvou Finsko. Právě se severskou zemí by si to národní tým měl rozdat o co nejlepší umístění ve skupině, které bude hrát důležitou roli při tvorbě čtvrtfinálových dvojic.

Mistrovství světa hokejistek v Českých Budějovicích:

Skupina A:

Švýcarsko - Kanada 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)

Branky: 13. Zandee-Hartová, 28. Spoonerová, 30. Staceyová, 30. Wattsová.

Česko - USA 0:4 (0:1, 0:1, 0:2).

Branky a nahrávky: 15. Murphyová (Harveyová, Simmsová), 27. Murphyová (Panneková, Kellerová), 43. Knightová (Kellerová, Carpenterová), 48. Carpenterová (Kellerová, Janeckeová). Rozhodčí: Lieffersová (USA), Tassoniová (Kan.) - Lundgrenová (Švéd.), Saarimäkiová (Fin.). Vyloučení: 5:2. Využití: 0:2. Diváci: 5859 (vyprodáno).

Sestava ČR: Hesová - Čajanová, Tejralová, Trnková, Pejšová, Lásková, Seroiszková, Kosinová, Radová - Vanišová, Kaltounková, Šapovalivová - Plosová, Mlýnková, Hymlárová - Neubauerová, Juříčková, Křížová - Přibylová, Haasová, Pištěková. Trenérka: MacLeodová.

1. USA 2 2 0 0 0 11:1 6 2. Kanada 2 2 0 0 0 9:0 6 3. Česko 2 1 0 0 1 3:4 3 4. Švýcarsko 2 0 0 0 2 0:7 0 5. Finsko 2 0 0 0 2 1:12 0

Skupina B:

Maďarsko - Japonsko 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).

Branky: 20. Wadžimaová, 60. Akane Šigaová.