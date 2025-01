Djokovič skrečoval po prvním setu, znělo i bučení. Ve finále Zverev a Sinner

Sedmatřicetiletý Djokovič , který nastupoval do utkání s obvázaným levým stehnem, přišel o šanci získat rekordní 25. grandslamový titul, kterým by se osamostatnil v čele historického pořadí před legendární Australankou Margaret Courtovou. Duel skrečoval po hodině 22 minutách, když prohrál první sadu v tie-breaku (5:7).

Na tiskové konferenci řekl, že se bolest v levé noze během zápasu zhoršovala. Zranění si přivodil během čtvrtfinálového utkání se Španělem Carlosem Alcarazem. „Věděl jsem, že i kdybych vyhrál první set, byla by to pro mě obrovská bitva,“ řekl Djokovič.

O deset let mladší Zverev postoupil do třetího grandslamového finále v kariéře, v Melbourne si zahraje o titul poprvé. Vloni neuspěl v rozhodujícím utkání na Roland Garros, v roce 2020 prohrál ve finále US Open.

„Samozřejmě jsem rád, že jsem ve finále. Na druhou stranu není nikdo, koho bych si na Tour vážil víc než Novaka,“ řekl v rozhovoru na kurtu Zverev.

Zverev mírnil bučící diváky

Sedmý nasazený Djokovič, který v Melbourne vyřadil Tomáše Macháče a Jiřího Lehečku, vynechal už před semifinálovým duelem oba tréninky. „Od utkání s Alcarazem jsem neodehrál jediný míček, teprve až hodinu před dnešním zápasem. Udělal jsem vše, co jsem mohl, abych ten natržený sval zvládl. Do určité míry pomohly léky, zpevnění nohy a fyzioterapie. Ke konci prvního setu jsem už ale začal cítit čím dál větší bolest a bylo toho moc, abych to zvládl. Je to nešťastný konec, ale zkusil jsem to,“ doplnil Djokovič.

Dnes nastoupil s obvázanou levou nohou. Ve čtvrtém gamu odvrátil čtyři brejkboly, vzápětí ale tři při podání Zvereva neproměnil.

V závěru setu si Djokovič začal stěžovat směrem ke svému trenérskému boxu. Servis přesto udržel až do zkrácené hry. V ní Zverev rozhodl za stavu 6:5, kdy získal míček při Srbově podání a s ním i celý set. Djokovič následně přešel k síti a duel vzdal. Při odchodu ze hřiště ho doprovázelo také bučení fanoušků.

„Nebučte, prosím, na hráče, kteří vzdají zápas kvůli zranění. Vím, že jste všichni zaplatili za lístky a chtěli vidět dost možná pětisetový zápas. Ale Novak tady vyhrál turnaj i s natrženým břišním svalem a hamstringem. Prokažte mu, prosím, nějaký respekt,“ uvedl Zverev.

Ve finále Zvereva vyzve Sinner

Ital Jannik Sinner porazil v semifinále Američana Bena Sheltona 7:6, 6:2, 6:2 a dělí ho jedna výhra od obhajoby titulu. Duel proti turnajové jednadvacítce vyhrál za dvě hodiny a 36 minut. V nedělním finále se v Melbourne utká s druhým hráčem světového žebříčku Alexanderem Zverevem.

Třiadvacetiletý Sinner si proti o rok mladšímu Sheltonovi vylepšil vzájemnou bilanci na 5:1, porazil ho popáté za sebou. Soupeři šestkrát sebral podání, sám přišel o servis dvakrát. Třetí set získal i navzdory svalovým potížím. Shelton doplatil na 55 nevynucených chyb, Sinner jich udělal 26.

Rodák z Innichenu Sinner bojuje o třetí grandslamový titul v kariéře. Vedle loňského triumfu v Melbourne, kde nyní prodloužil vítěznou sérii na 13 zápasů, uspěl také v září na US Open.

Siniaková ve finále čtyřhry

Kateřina Siniaková si zahraje o třetí titul ve čtyřhře. V dnešním semifinále spolu s Američankou Taylor Townsendovou porazily po obratu ruskou dvojici Mirra Andrejevová, Diana Šnajderová 6:7, 6:4, 6:3. Ve finále se utkají s tchajwansko-lotyšskou dvojicí a turnajovými trojkami Sie Šu-wej a Jelenou Ostapenkovou. Ty zdolaly kanadsko-novozélandský pár a nasazené dvojky Gabrielu Dabrowskou a Erin Routliffeovou 7:6, 3:6, 6:3.

Osmadvacetiletá Siniaková usiluje v deblu o jubilejní desátý grandslamový titul v kariéře. S Townsendovou, s níž plní v Melbourne roli nasazených jedniček, může uspět na turnajích „velké čtyřky“ podruhé. Vloni společně triumfovaly ve Wimbledonu.

„Byl to velice náročný zápas. Nahoru, dolů, ale zvládly jsme ho skvěle. Hrály jsme to, co jsme chtěly, a nakonec jsme výsledek otočily na naši stranu. Herně to bylo dnes něco jiného, ony toho hodně uhrají zezadu, jsou to skvělé singlistky,“ řekla webu Tenisovýsvět.cz Siniaková.

Deblová světová jednička Siniaková je ve finále čtyřhry na Australian Open počtvrté. V letech 2022 a 2023 turnaj vyhrála s krajankou Barborou Krejčíkovou. Vloni skončila po boku Australanky Storm Hunterové v semifinále.

Finalistky loňského Turnaje mistryň Siniaková a Townsendová nedotáhly v první sadě proti Andrejevové a Šnajderové vedení 4:2 a ve zkrácené hře prohrály 4:7. Poprvé ztratily na letošním turnaji set.

Také ve druhé sadě získaly Siniaková s Townsendovou brejk jako první a utekly do vedení 5:2. Set sice nedopodávaly, v 10. hře ale prolomily servis soupeřek ještě jednou a vynutily si pokračování.

Rozhodnutí přišlo v osmé hře třetí sady. Siniaková s Townsendovou získaly při podání stříbrných olympijských medailistek z Paříže vedení 40:30 a klíčový brejkbol využily. Více než dvě hodiny dlouhé utkání poté uzavřely čistou hrou.

Český talent získal titul

Jan Kumstát vyhrál s Američanem Maxwellem Exstedem juniorskou čtyřhru na Australian Open. Ve finále dnes porazili v pozici turnajových dvojek srbsko-ruskou dvojici Ognjen Milič, Jegor Plešivcev 7:6. 6:3. Kumstát v Melbourne navázal na krajana Maxima Mrvu, který vloni vyhrál juniorskou čtyřhru na US Open.

Osmnáctiletý Kumstát vybojoval mezi juniory první grandslamový titul a napravil loňský finálový nezdar z dvouhry. V letošním ročníku juniorského Australian Open skončil v singlu ve čtvrtfinále, kde nestačil na Švýcara Henryho Berneta.

Kumstát a o rok mladší Exsted zvládli ve čtyřhře všech pět zápasů. Třikrát postoupili díky úspěšným super tie-breakům ve třetí sadě. Finálové utkání na tvrdém povrchu v Melbourne ovládli za hodinu a 12 minut.

Výsledky tenisového Australian Open

Muži:

Dvouhra - semifinále:

Zverev (2-Něm.) - Djokovič (7-Srb.) 7:6 (7:5) skreč.

Sinner (1-It.) - Shelton (21-USA) 7:6 (7:2), 6:2, 6:2.

Ženy:

Čtyřhra - semifinále:

Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) - M. Andrejevová, Šnajderová (Rus.) 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.

Sie Šu-wej, Ostapenková (3-Tchaj-wan/Lot.) - Dabrowská, Routliffeová (2-Kan./N. Zél.) 7:6 (7:3), 3:6, 6:3.

Junioři:

Čtyřhra - finále:

Kumstát, Exsted (2-ČR/USA) - Milič, Plešivcev (Srb./Rus.) 7:6 (8:6), 6:3.

Smíšená čtyřhra - finále:

Peers, Gadecká (Austr.) - Smith, Birrellová (Austr.) 3:6, 6:4, 10:6.

Juniorky:

Čtyřhra - finále:

A. Penicková, K. Penicková (6-USA) - Jonesová, Klugmanová (2-Austr./Brit.) 6:4, 6:2.