100 milionů sedí na lavici. Rrahmani jen paběrkuje. Ukazuje problém, který odradil Slavii

Také on pokořil kouzelnou hranici 100 milionů korun. Tolik fotbalová Sparta vyplatila za Albiona Rrahmaniho. V lize už najdete jen tři další borce, kteří stáli takovou sumu. Jenže zatímco Nicolae Stanciu před časem uhranul, Tomáš Chorý postrkuje Slavii k titulu a David Zima se vrátil do reprezentační formy, kosovský střelec sedí přilepený na lavici. Posila z Rapidu Bukurešť nehraje. Není v takové formě, aby Spartě pomohl v boji o druhé místo. V sobotu na Baníku strávil mezi náhradníky celé utkání.

Pětici borců přivedl sportovní ředitel Tomáš Rosický v létě do Sparty. Měli pomoci k postupu do Ligy mistrů, plus vytunit a přifouknout kádr, který čekal zběsilý podzim. Nikdo si nevysloužil takovou pozornost jako kosovský střelec s blonďatým přelivem. Albion Rrahmani stál 100 milionů korun s tím, že se cena ještě může dál šponovat díky výkonnostním bonusům.

Jenže to se neděje, borec s báječnou placírkou, možná i lepší než lize ukazuje už léta nyní olomoucký snajpr Lukáš Juliš, paběrkuje. Nepředvádí prakticky nic z toho, proč o něj měla velký zájem také Slavia.

Naposledy na Baníku odseděl duel mezi náhradníky, přitom se kouč Lars Friis vrátil k verzi se třemi forvardy. Přednost dostal Ermal Krasniqi, Jan Kuchta s Lukášem Haraslínem byli jasnou volbou, v tuto chvíli jsou bez debat vepředu.

„Albion je opravdu dobrý hráč, ale my potřebujeme z výkonu každého hráče výstup, obzvlášť v situaci, kdy dotahujeme a tlačíme na soupeře. To, že nenastoupil, bylo z důvodu, jak přemýšlíte o hráčích na konkrétní pozice. Viděl jsem to tak, že do způsobu hry, který jsme chtěli hrát, jsem upřednostnil Kuchtu,“ vykládal Friis.

Naznačil tak, že je v tuto chvíli Rrahmani alternativou za navrátilce z Dánska.