Rekordní pokuta pro Slavii za řádění fanoušků v Plzni: stejně jako Sparta před dvěma lety

Video placeholder
SESTŘIH: Plzeň - Slavia 3:5. Šlágr plný emocí a gólů! Zářil Chorý, Pražané jdou na první místo • Zdroj: isport.cz
Fanoušci Slavie v Plzni se světlicemi a dýmovnicemi
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Slavia dostala od disciplinární komise rekordní pokutu 600.000 korun za řádění fanoušků v utkání 15. kola fotbalové ligy v Plzni. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže. Vyšší trest v české nejvyšší soutěži za chování příznivců na tribunách nikdo nedostal, stejnou částku musela zaplatit pouze Sparta po derby před dvěma lety.

Ligový šlágr mezi Plzní a Slavií (3:5) před dvěma týdny provázely výtržnosti už v úvodu, kvůli hustému dýmu ze zakázané pyrotechniky rozhodčí Jan Beneš utkání dokonce na 10 minut přerušil a hráče poslal do kabin. Západočeský klub po zápase uvedl, že fanoušci hostů svým chováním a vhazováním světlic a dalších předmětů do okolních sektorů způsobili zranění dvou diváků a škodu v řádech statisíců korun.

Video placeholder
Dým z kotle Slavie přerušil šlágr • iSport.cz

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1596029:1133
2Sparta1594228:1631
3Jablonec1594220:1131
4Olomouc1575316:826
5Plzeň1574428:1925
6Liberec1565425:1623
7Hr. Králové1565424:2023
8Zlín1565419:1623
9Karviná1571724:2622
10Bohemians1554613:1619
11Ml. Boleslav1534821:3513
12Teplice1526716:2312
13Dukla1526710:1912
14Pardubice1526716:2712
15Baník152498:1910
16Slovácko151596:218
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

