Rekordní pokuta pro Slavii za řádění fanoušků v Plzni: stejně jako Sparta před dvěma lety
Slavia dostala od disciplinární komise rekordní pokutu 600.000 korun za řádění fanoušků v utkání 15. kola fotbalové ligy v Plzni. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže. Vyšší trest v české nejvyšší soutěži za chování příznivců na tribunách nikdo nedostal, stejnou částku musela zaplatit pouze Sparta po derby před dvěma lety.
Ligový šlágr mezi Plzní a Slavií (3:5) před dvěma týdny provázely výtržnosti už v úvodu, kvůli hustému dýmu ze zakázané pyrotechniky rozhodčí Jan Beneš utkání dokonce na 10 minut přerušil a hráče poslal do kabin. Západočeský klub po zápase uvedl, že fanoušci hostů svým chováním a vhazováním světlic a dalších předmětů do okolních sektorů způsobili zranění dvou diváků a škodu v řádech statisíců korun.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|9
|6
|0
|29:11
|33
|2
Sparta
|15
|9
|4
|2
|28:16
|31
|3
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4
Olomouc
|15
|7
|5
|3
|16:8
|26
|5
Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|6
Liberec
|15
|6
|5
|4
|25:16
|23
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Ml. Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12
Teplice
|15
|2
|6
|7
|16:23
|12
|13
Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14
Pardubice
|15
|2
|6
|7
|16:27
|12
|15
Baník
|15
|2
|4
|9
|8:19
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu