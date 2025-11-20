Irové spekulují o trenérovi Česka, všimli si i dalších problémů: Nejsou v pohodě
Překážky na cestě do Ameriky byly odhaleny. A nejsou nepřekonatelné. Češi rozehrají březnovou baráž o postup na mistrovství světa na domácím hřišti s Irskem, které minulý týden i díky triumfu nad Cristianem Ronaldem propadlo do euforie. „Los je zajímavý, určitě ne jednoduchý,“ uvedl pro web asociace obránce Ladislav Krejčí. Pokud semifinále zvládnou, posledním sokem bude Dánsko, nebo Severní Makedonie. Jaké jsou reakce z Britských ostrovů?
Nejlepší zpráva čtvrtečního losu ve Švýcarsku přišla až v závěrečných minutách. Česko odehraje případné finále baráže na domácím hřišti. „To je velká výhoda,“ reagoval obránce Ladislav Krejčí. „Los pro nás dopadl dobře. Nejdůležitější je, že budeme doma, kde jsme silní,“ souhlasil David Kobylík, expert deníku Sport a webu iSport.
Pojďme se na chvíli zasnít. Národní tým bude čelit v úterý 31. března ve večerních hodinách Dánsku, nebo Severní Makedonii. Pochopitelně záleží na výsledku vzájemného zápasu. Češi nakonec náročný duel zvládnou a (s velkou pravděpodobností) v Praze oslaví postup na mistrovství světa v Americe.
Na něm se představí poprvé po dvaceti letech. Současní reprezentanti Tomáš Souček, Patrik Schick nebo Krejčí napodobí legendy, mezi které patří Pavel Nedvěd, Tomáš Rosický nebo Jan Koller s Milanem Barošem. To zní hezky, že? Přesto v cestě stojí ještě dvě ne úplně snadné výzvy.
Marco Materazzi, legendární italský stoper, přisoudil národnímu týmu pro semifinále baráže Irsko (26. března). Zápas se odehraje rovněž v Česku. „Irsko je velice nepříjemný a houževnatý soupeř, což jsme měli možnost vidět v jejich posledním kvalifikačním zápase v Maďarsku,“ řekl záložník Lukáš Provod. „Všichni soupeři jsou kvalitní. Věřím v naši sílu, bojovnost a doufám, že to doma zvládneme,“ přidal útočník Tomáš Chorý.
Z reakcí českých hráčů byla znát opatrnost. I když se Irsko nachází v oficiálním žebříčku FIFA o patnáct příček níž než Česko, konkrétně na 59. místě. Na mistrovství světa startovalo dosud třikrát, stejně tak na EURO (byť na posledním turnaji v Německu v roce 2024 scházelo).
Česká reprezentace si zahrála ve své historii proti Irsku dohromady osmkrát - čtyři výhry, dvě remízy a stejný počet proher. Mimochodem, všechny domácí utkání zvládla.
Přesto poslední střetnutí se datuje k roku 2012. „Týmy z Ostrovů jsme v poslední době tolik nepotkávali, o to víc se na zápas musíme připravit, aby nás překvapilo co nejméně věcí a znali jsme jejich herní styl,“ zmínil Krejčí. Hodně se toho dá vyčíst ze zběsilého finiše v uplynulé kvalifikaci mistrovství světa, který nahání hrůzu. Irsko se rozjelo.
Irští fanoušci: Nejlepší možný výsledek
Pod vedením islandského kouče Heimira Hallgrímssona pobláznilo v posledních týdnech desetitisíce fanoušků v zemi. Jejich hrdinové zachránili za pět minut dvanáct velmi špatně rozjetou kvalifikaci. Devět bodů z celkových deseti posbírali až ve třech závěrečných utkáních.
Postupně svalili Arménii (1:0), Portugalsko (2:0) s Cristianem Ronaldem, jenž dostal červenou kartu, a naposledy Maďarsko (3:2). Hlavním strůjcem úspěchu se stal útočník Troy Parrott, spoluhráč Matěje Šína z Alkmaaru. A současně největší hrozba Irů.
Jinak jde o tým složený z hráčů Evertonu, Brentfordu, Burnley nebo Celtiku. To nejsou vůbec špatné adresy. Na parťáka z klubu může narazit také Krejčí, obránce Wolverhamptonu. Konkrétně na Matta Dohertyho. „Bavili jsme se už o vzájemném utkání. A bylo by fajn na sebe narazit, rozdat si to mezi sebou. Nyní je hodně času vše nachystat tak, abychom byli připraveni,“ zmínil adept na pozici kapitána pro nejbližší reprezentační utkání.
Ten musel tedy vycítit, že v Irsku zavládlo po losu velké nadšení. „Nejlepší možný výsledek,“ radovali se fanoušci. Krátce po oznámení nejbližšího soupeře se pak objevil na serveru The Times článek, ve kterém stálo: „Zdá se, že v České republice není všechno v pohodě.“ Přitom odkazuje na říjnové odvolání trenéra Ivana Haška. A také na události po pondělní demolici Gibraltaru (6:0) v závěrečném utkání kvalifikace.
Je jasné, na co narážejí. Reprezentanti odmítli děkovačku pod skupinou fanoušků Fanatismus Česko. Následně výkonný výbor sebral kapitánskou pásku Tomáši Součkovi, záložníkovi West Hamu. Současně rozhodl o tom, že nevyplatí celému týmu finanční bonusy za vítězství. „Trenér Hallgrímsson bude celkem spokojený,“ zakončili na irském zpravodajském webu s tím, že Česko by mělo rozhodnout o novém trenérovi ještě před baráží o postup na mistrovství světa.
To však v tuto chvíli není vůbec jasné. „Zatím nejsme, jak bych to řekl, v maximálním souladu. Bude to ještě chvilku trvat, bude to stát práci a musíme se k tomu postavit čelem,“ řekl Nedvěd, jenž byl spolu s předsedou Davidem Trundou přímo ve Švýcarsku, na začátku tohoto týdne do kamery ČT sport.
Ať už povede národní tým kdokoliv, Češi vědí, že cesta do Ameriky vede přes Irsko a následně Dánsko, či Severní Makedonii. A to je určitě dosažitelné.