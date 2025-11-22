Předplatné

Krejčího čekání na výhru stále trvá. Liverpool doma padl 0:3! Souček u remízy

Ladislav Krejčí zasahuje proti Matetovi z Crystal Palace
Ladislav Krejčí zasahuje proti Matetovi z Crystal PalaceZdroj: ČTK / AP / Nick Potts
Anglie - Premier League
Čekání na výhru se prodlužuje. Wolves s českým reprezentantem ani ve 12. kole anglické Premier League nezvítězili, když podlehli Crystal Palace 0:2. Tomáš Souček naskočil za West Ham až v 52. minutě, jeho tým remizoval s Bournemouthem 2:2. Liverpool doma senzačně podlehl Nottinghamu vysoko 0:3.

Podrobnosti připravujeme.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal1182120:526
2Chelsea1272323:1123
3Manchester City1171323:822
4Crystal Palace1255216:920
5Brighton1254319:1619
6Sunderland1254314:1119
7Bournemouth1254319:2019
8Tottenham1153319:1018
9Aston Villa1153313:1018
10Manchester Utd.1153319:1818
11Liverpool1260618:2018
12Brentford1251618:1916
13Everton1143412:1315
14Fulham1242613:1614
15Newcastle1133511:1412
16Nottingham Forest1233613:2012
17Leeds1132610:2011
18West Ham1232715:2511
19Burnley1231814:2410
20Wolves1202107:272
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

