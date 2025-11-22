Krejčího čekání na výhru stále trvá. Liverpool doma padl 0:3! Souček u remízy
Čekání na výhru se prodlužuje. Wolves s českým reprezentantem ani ve 12. kole anglické Premier League nezvítězili, když podlehli Crystal Palace 0:2. Tomáš Souček naskočil za West Ham až v 52. minutě, jeho tým remizoval s Bournemouthem 2:2. Liverpool doma senzačně podlehl Nottinghamu vysoko 0:3.
Podrobnosti připravujeme.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|11
|8
|2
|1
|20:5
|26
|2
Chelsea
|12
|7
|2
|3
|23:11
|23
|3
Manchester City
|11
|7
|1
|3
|23:8
|22
|4
Crystal Palace
|12
|5
|5
|2
|16:9
|20
|5
Brighton
|12
|5
|4
|3
|19:16
|19
|6
Sunderland
|12
|5
|4
|3
|14:11
|19
|7
Bournemouth
|12
|5
|4
|3
|19:20
|19
|8
Tottenham
|11
|5
|3
|3
|19:10
|18
|9
Aston Villa
|11
|5
|3
|3
|13:10
|18
|10
Manchester Utd.
|11
|5
|3
|3
|19:18
|18
|11
Liverpool
|12
|6
|0
|6
|18:20
|18
|12
Brentford
|12
|5
|1
|6
|18:19
|16
|13
Everton
|11
|4
|3
|4
|12:13
|15
|14
Fulham
|12
|4
|2
|6
|13:16
|14
|15
Newcastle
|11
|3
|3
|5
|11:14
|12
|16
Nottingham Forest
|12
|3
|3
|6
|13:20
|12
|17
Leeds
|11
|3
|2
|6
|10:20
|11
|18
West Ham
|12
|3
|2
|7
|15:25
|11
|19
Burnley
|12
|3
|1
|8
|14:24
|10
|20
Wolves
|12
|0
|2
|10
|7:27
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup