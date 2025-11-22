Předplatné

Schick asistoval při výhře Leverkusenu. Coufal s Hranáčem odehráli celý zápas

Patrik Schick se na demolici Heidenheimu podílel dvěma góly
Patrik Schick se na demolici Heidenheimu podílel dvěma gólyZdroj: Profimedia.cz
Vladimír Coufal se proti St. Pauli blýskl asistencí
Robin Hranáč a Vladimír Coufal se v Hoffenheimu rozehráli do velmi dobré formy
Vladimír Coufal se proti St. Pauli blýskl asistencí
Robin Hranáč v dresu Hoffenheimu
Robin Hranáč a Vladimír Coufal v utkání proti Unionu Berlín
Vladimír Coufal během své ligové premiéry v dresu Hoffenheimu
Německo - Bundesliga
Fotbalisté Bayernu Mnichov deklasovali v německé lize 6:2 Freiburg. Velký podíl na výhře měl Michael Olise, který si připsal dva góly a tři asistence. Jednou se trefil i Harry Kane, jenž se 14 zásahy jasně vládne pořadí střelců. Leverkusen vyhrál na hřišti Wolfsburgu 3:1, český reprezentant Patrik Schick si připsal asistenci. Hoffenheim s Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem v obraně neudržel vedení na hřišti předposlední Mohuče a remizoval 1:1.

Obhájce titulu zůstává po jedenácti kolech neporažen. Bayer Leverkusen zvítězil 3:1 ve Wolfsburgu. Patrik Schick přihrál ve 33. minutě na třetí gól hostů Maliku Tillmanovi.

Podruhé za sebou jen remizoval Dortmund, který hrál doma se Stuttgartem 3:3 a může přijít o třetí místo. O dělbě bodů rozhodl útočník Deniz Undav, který v nastavení zkompletoval hattrick.

V sedmé minutě nastavení mohl strhnout výhru na stranu Hoffenheimu Ihlas Bebou, který poslal míč do sítě hlavou po Coufalově centru, ale gól neplatil kvůli předchozí Hranáčově hře rukou.

Hoffenheim šel do vedení v 9. minutě po vlastní brance Andrease Hancheho-Olsena. O vyrovnání se postaral v 76. minutě střídající Danny da Costa. V závěru byl vyloučen domácí Dominik Kohr za faul na Maxe Moerstedta, ale skóre už se nezměnilo.

Mohuč doma nevyhrála už jedenáctý zápas v řadě. Hoffenheim v této bundesligové sezoně venku ještě neprohrál.

Bundesliga 2025/2026

11
--
33
10
62
13
03
--
--

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern11101041:831
2Leverkusen1172227:1523
3Dortmund1164119:1022
4Lipsko1071220:1322
5Stuttgart1171320:1522
6Hoffenheim1162322:1720
7Frankfurt1052323:1917
8Werder1043315:1815
9Köln1042417:1514
10Freiburg1134415:2013
11Mönchengladbach1133516:1912
12Union Berlin1033413:1712
13Augsburg1131715:2410
14Hamburger112369:179
15Wolfsburg1122713:218
16St. Pauli102179:207
17Mainz1113711:196
18Heidenheim111288:265
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

Fotbal 2025

