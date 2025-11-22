Schick asistoval při výhře Leverkusenu. Coufal s Hranáčem odehráli celý zápas
Fotbalisté Bayernu Mnichov deklasovali v německé lize 6:2 Freiburg. Velký podíl na výhře měl Michael Olise, který si připsal dva góly a tři asistence. Jednou se trefil i Harry Kane, jenž se 14 zásahy jasně vládne pořadí střelců. Leverkusen vyhrál na hřišti Wolfsburgu 3:1, český reprezentant Patrik Schick si připsal asistenci. Hoffenheim s Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem v obraně neudržel vedení na hřišti předposlední Mohuče a remizoval 1:1.
Obhájce titulu zůstává po jedenácti kolech neporažen. Bayer Leverkusen zvítězil 3:1 ve Wolfsburgu. Patrik Schick přihrál ve 33. minutě na třetí gól hostů Maliku Tillmanovi.
Podruhé za sebou jen remizoval Dortmund, který hrál doma se Stuttgartem 3:3 a může přijít o třetí místo. O dělbě bodů rozhodl útočník Deniz Undav, který v nastavení zkompletoval hattrick.
V sedmé minutě nastavení mohl strhnout výhru na stranu Hoffenheimu Ihlas Bebou, který poslal míč do sítě hlavou po Coufalově centru, ale gól neplatil kvůli předchozí Hranáčově hře rukou.
Hoffenheim šel do vedení v 9. minutě po vlastní brance Andrease Hancheho-Olsena. O vyrovnání se postaral v 76. minutě střídající Danny da Costa. V závěru byl vyloučen domácí Dominik Kohr za faul na Maxe Moerstedta, ale skóre už se nezměnilo.
Mohuč doma nevyhrála už jedenáctý zápas v řadě. Hoffenheim v této bundesligové sezoně venku ještě neprohrál.
Bundesliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|11
|10
|1
|0
|41:8
|31
|2
Leverkusen
|11
|7
|2
|2
|27:15
|23
|3
Dortmund
|11
|6
|4
|1
|19:10
|22
|4
Lipsko
|10
|7
|1
|2
|20:13
|22
|5
Stuttgart
|11
|7
|1
|3
|20:15
|22
|6
Hoffenheim
|11
|6
|2
|3
|22:17
|20
|7
Frankfurt
|10
|5
|2
|3
|23:19
|17
|8
Werder
|10
|4
|3
|3
|15:18
|15
|9
Köln
|10
|4
|2
|4
|17:15
|14
|10
Freiburg
|11
|3
|4
|4
|15:20
|13
|11
Mönchengladbach
|11
|3
|3
|5
|16:19
|12
|12
Union Berlin
|10
|3
|3
|4
|13:17
|12
|13
Augsburg
|11
|3
|1
|7
|15:24
|10
|14
Hamburger
|11
|2
|3
|6
|9:17
|9
|15
Wolfsburg
|11
|2
|2
|7
|13:21
|8
|16
St. Pauli
|10
|2
|1
|7
|9:20
|7
|17
Mainz
|11
|1
|3
|7
|11:19
|6
|18
Heidenheim
|11
|1
|2
|8
|8:26
|5
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup