Ronaldo na cestě za bájnou metou. Překoná 1000 gólů v Arábii, nebo jinde?

137. reprezentační gól, 937. soutěžní gól. I ve čtyřiceti letech si Cristiano Ronaldo opět dokázal, že legendární meta tisíce branek je dosažitelná. O tom, že svým zásahem poslal Portugalsko do finálového zápasu Ligy národů a po 25 letech zařídil výhru nad Německem ani nemluvě. Ohledně Ronaldových individuálních cílů je celkem jasné, že by chtěl čtyřciferné číslo dotáhnout. Ale kde?

Na světě není fotbalista, který by hranici 1000 branek překonal. Ano, někdo může odkázat na Guinessovu knihu rekordů, kde je pod číslem 1279 podepsáno jméno Pelého, ale legendárnímu Brazilci se počítají i branky z přátelských či neoficiálních utkání. Lionel Messi, který je o tři roky mladší než Ronaldo, je momentálně na vzdáleném čísle 865.

Portugalec je už teď první; nikdo jiný nedosáhl ani 900 branek. Ale čtyřciferný milník? Koho by to nelákalo. Zvlášť rodák z Madeiry si na číslech a rekordech vždy potrpěl. „Chci toho dosáhnout, ale musím sledovat, jak budou v příštích letech reagovat mé nohy. Pokud dosáhnu tisíce gólů, bude to fajn, pokud ne, stále budu hráč s nejvíce góly na světě,“ řekl minulý rok. Už dříve připomněl, že všechny jeho góly jsou na rozdíl od Pelého a dalších legend natočené, tudíž dokázané.

Kde bude sázet góly dál?

Problémem je, že není jasné, kde bude Ronaldo metu atakovat. Proti Německu si dokázal, že se nadále umí prosadit mezi top konkurencí, ale ve čtyřiceti letech je jasné, že do těch nejlepších lig se vracet nebude. Uplynulých dva a půl roku strávil v Saúdské Arábii, v Al-Nassru mu ale skončí v létě smlouva.

V právě skončené sezoně nasázel držitel pěti Zlatých míčů pětatřicet branek. K dosažení tisícovky by potřeboval ještě dvě sezony v podobném tempu. „Není jednoduché být pořád tak hladový dvacet let v kuse,“ připomněl jeho spoluhráč Bernardo Silva.

Podle médií se teď před Ronaldem rozprostírá řada scénářů, jedním z nich dokonce byla krátkodobá smlouva u jednoho z účastníků Mistrovství světa klubů. Dokonce prezident FIFA Gianni Infantino přiznal, že se o tom „vedou diskuze“. Vyskytly se spekulace o brazilských Palmeiras či Botafogu, ale jak píše server The Athletic, jsou naprosto scestné. Turnaj začíná za deset dní a zdá se extrémně nerealistické, že se na něm Portugalec objeví.

V současnosti se tak rýsuje jen jedna možnost. Jak reportovalo ESPN a další média, vysoce pravděpodobné je prodloužení smlouvy v Al-Nassru. Ani Ronaldův vzkaz na instagramu po posledním utkání sezony „Konec kapitoly, ale příběh se stále píše.“ nebyl definitivní.

„Chtěl bych ho vidět před mistrovství světa v americké MLS. Kdyby byl opět v jedné soutěži s Messim, každý by na ní koukal,“ řekl nedávno bývalý francouzský reprezentant Marcel Desailly. Ale ani LA Galaxy, ani Beckhamovo Inter Miami se nehýbe. Podle všeho bude Ronaldo pokračovat v arabském světě. Zbývá 63 branek…