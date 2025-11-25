Dynamo - Sparta 1:2p, Sirota rozhodl v prodloužení. Liberec skolil Motor, mistr padl
Ve šlágru 26. kola hokejové Tipsport extraligy mezi Pardubicemi a Spartou zvítězili Pražané 2:1 v prodloužení. Krize třineckých hokejistů nebere konce. Oceláři prohráli 1:2 v Karlových Varech a zapsali již sedmou porážku v řadě. Duel věnovaný žákům a studentům se hrál nezvykle už od 12.00. Kladno skolilo poslední Litvínov až po nájezdech. Hrálo se také v Brně, Liberci a Hradci Králové.
Hr. Králové - Ml. Boleslav 0:1sn
Ani 65 minut nestačilo v Hradci Králové ke změně skóre. Hosté za celý zápas vyslali pouze třináct střel na branku, i to jim stačilo ke dvěma bodům. V disciplíně jménem samostatné nájezdy rozhodl o výhře Bruslařů až v páté sérii Dominik Lakatoš.
Kladno - Litvínov 2:1sn
Litvínov byl dlouho blízko k tříbodovému zisku, ale nakonec se z výhry radovalo Kladno. Souboj předposledního s posledním dsopěl až do samostatných nájezdů, kde byli úspěšnější Rytíři. O bodu navíc rozhodl Daniel Audette.
Pardubice - Sparta 1:2p
Šlágr kola ovládli hráči Sparty, kteří si díky vítězství v prodloužení upevnili první místo v tabulce. Bod navíc pražskému celku zajistil obránce Jakub Sirota. Už po po pěti sekundách zápasu shodili rukavice Jakub Lauko a Adam Raška.
Kometa - Olomouc 1:2
Kometa padla podruhé za sebou, tentokráte v domácím prostředí nestačila na Hanáky, kterým podlehla těsně 1:2. Brnu nebyl v prvním dějství uznán gól, Mora poté vedla 2:0, ale na kýžené vyrovnání modrobílí nedosáhli.
Liberec - Motor 5:2
Liberec si v poklidu poradil s Českými Budějovicemi. V jednu chvíli to dokonce vypadalo na debakl, ale Motor v závěru dvěma gólly zmírnil porážku. Svěřenci Ladislava Čiháka od října nevyhráli na soupeřově ledě.
Karlovy Vary - Třinec 2:1
Energie po předchozích dvou porážkách podruhé za sebou naplno bodovala. O branky vítězů se postarali ve druhé třetině obránci Janis Jaks a Josef Myšák, za Třinec snížil v 57. minutě při power play Oscar Flynn. Oceláři si po šňůře osmi výher připsali už sedmou porážku za sebou a zakončili bez bodů šňůru pěti utkání venku.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|28
|13
|4
|1
|10
|86:69
|48
|2
Pardubice
|25
|12
|2
|3
|8
|76:57
|43
|3
Třinec
|25
|12
|3
|1
|9
|73:63
|43
|4
Liberec
|26
|13
|0
|4
|9
|67:62
|43
|5
Mountfield
|25
|11
|4
|1
|9
|67:53
|42
|6
Brno
|25
|12
|1
|3
|9
|69:65
|41
|7
Vítkovice
|25
|11
|3
|2
|9
|69:66
|41
|8
Plzeň
|24
|11
|2
|3
|8
|60:49
|40
|9
Č. Budějovice
|26
|10
|3
|2
|11
|75:73
|38
|10
K. Vary
|25
|11
|1
|2
|11
|61:68
|37
|11
Olomouc
|26
|11
|1
|2
|12
|55:69
|37
|12
M. Boleslav
|26
|9
|3
|2
|12
|53:59
|35
|13
Kladno
|26
|7
|3
|4
|12
|63:81
|31
|14
Litvínov
|26
|4
|2
|2
|18
|45:85
|18
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž