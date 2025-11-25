Předplatné

Dynamo - Sparta 1:2p, Sirota rozhodl v prodloužení. Liberec skolil Motor, mistr padl

Sparťanský Jakub Sirota rozhodl šlágr proti Pardubicím
Sparťanský Jakub Sirota rozhodl šlágr proti PardubicímZdroj: Michal Beránek (Sport)
Devin Shore ze Sparty proti pardubickému brankáři Romanu Willovi
Jakub Lauko z Pardubic skóruje v utkání proti Spartě
Pardubický John Ludvig v souboji s Michaelem Špačkem
Devin Shore ze Sparty proti Romanu Willovi z Pardubic
Pavel Kousal ze Sparty se raduje z gólu v utkání proti Pardubicím
Jáchym ondelík z Pardubic v šanci proti Josefu Kořenářovi ze Sparty
Pardubický Miguel Tourigny a sparťanský Pavel Kousal
Ve šlágru 26. kola hokejové Tipsport extraligy mezi Pardubicemi a Spartou zvítězili Pražané 2:1 v prodloužení. Krize třineckých hokejistů nebere konce. Oceláři prohráli 1:2 v Karlových Varech a zapsali již sedmou porážku v řadě. Duel věnovaný žákům a studentům se hrál nezvykle už od 12.00. Kladno skolilo poslední Litvínov až po nájezdech. Hrálo se také v Brně, Liberci a Hradci Králové. 

Hr. Králové - Ml. Boleslav 0:1sn

Ani 65 minut nestačilo v Hradci Králové ke změně skóre. Hosté za celý zápas vyslali pouze třináct střel na branku, i to jim stačilo ke dvěma bodům. V disciplíně jménem samostatné nájezdy rozhodl o výhře Bruslařů až v páté sérii Dominik Lakatoš.

Kladno - Litvínov 2:1sn

Litvínov byl dlouho blízko k tříbodovému zisku, ale nakonec se z výhry radovalo Kladno. Souboj předposledního s posledním dsopěl až do samostatných nájezdů, kde byli úspěšnější Rytíři. O bodu navíc rozhodl Daniel Audette.

Pardubice - Sparta 1:2p

Šlágr kola ovládli hráči Sparty, kteří si díky vítězství v prodloužení upevnili první místo v tabulce. Bod navíc pražskému celku zajistil obránce Jakub Sirota. Už po po pěti sekundách zápasu shodili rukavice Jakub Lauko a Adam Raška. 

Kometa - Olomouc 1:2

Kometa padla podruhé za sebou, tentokráte v domácím prostředí nestačila na Hanáky, kterým podlehla těsně 1:2. Brnu nebyl v prvním dějství uznán gól, Mora poté vedla 2:0, ale na kýžené vyrovnání modrobílí nedosáhli.

Liberec - Motor 5:2

Liberec si v poklidu poradil s Českými Budějovicemi. V jednu chvíli to dokonce vypadalo na debakl, ale Motor v závěru dvěma gólly zmírnil porážku. Svěřenci Ladislava Čiháka od října nevyhráli na soupeřově ledě. 

Karlovy Vary - Třinec 2:1

Energie po předchozích dvou porážkách podruhé za sebou naplno bodovala. O branky vítězů se postarali ve druhé třetině obránci Janis Jaks a Josef Myšák, za Třinec snížil v 57. minutě při power play Oscar Flynn. Oceláři si po šňůře osmi výher připsali už sedmou porážku za sebou a zakončili bez bodů šňůru pěti utkání venku.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Sparta2813411086:6948
2Pardubice251223876:5743
3Třinec251231973:6343
4Liberec261304967:6243
5Mountfield251141967:5342
6Brno251213969:6541
7Vítkovice251132969:6641
8Plzeň241123860:4940
9Č. Budějovice2610321175:7338
10K. Vary2511121161:6837
11Olomouc2611121255:6937
12M. Boleslav269321253:5935
13Kladno267341263:8131
14Litvínov264221845:8518
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

