ONLINE: Slavia - Bilbao 0:0. Hosté v obrovské šanci, Staněk ale skvěle zasáhl

Jindřich Staněk a Christos Zafeiris
Jindřich Staněk a Christos ZafeirisZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Základní sestava Slavie v duelu Ligy mistrů proti Bilbau
Show před zápase Slavie s Bilbaem
Choreo fanoušků Slavie před zápasem s Bilbaem
Souboj o míč v duelu Slavie s Bilbaem
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský s koučem Bilbaa Ernestem Valverdem
David Douděra v akci proti Bilbau
Liga mistrů
Fotbalisté Slavie proti Bilbau bojují o první vítězství v letošní Lize mistrů. Duelem se semifinalistou minulého ročníku Evropské ligy vstupují v Edenu do druhé poloviny ligové fáze. Český šampion se možná bude muset obejít bez záložníka Christose Zafeirise, jehož start je podle trenéra Pražanů Jindřicha Trpišovského nejistý. Utkání, které začína ve 21.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

00

Slavia v dosavadních čtyřech kolech získala dva body za remízy 2:2 s Bodö/Glimt a 0:0 v Bergamu. V minulém duelu Ligy mistrů doma podlehla Arsenalu 0:3. Bilbao má o bod více: prohrálo s Arsenalem, v Dortmundu a naposledy v Newcastlu, předtím zdolalo Karabach.

Pražané budu usilovat o první vítězství v pohárech po jedenácti zápasech a dokonce po patnácti duelech v hlavní části Ligy mistrů. Mírným favoritem je podle bookmakerů navzdory aktuálnímu výsledkovému trápení španělský celek, který v jediném předchozím vzájemném souboji vloni vyhrál doma 1:0.

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern440014:312
2Arsenal440011:012
3Inter Milán440011:112
4Manchester City431010:310
5Paris SG430114:59
6Newcastle430110:29
7Real43018:29
8Liverpool43019:49
9Galatasaray53028:79
10Tottenham42207:28
11Barcelona421112:77
12Chelsea42119:67
13Sporting42118:57
14Dortmund421113:117
15Karabach42118:77
16Atalanta42113:57
17Atlético420210:96
18Saint Gilloise52035:126
19Eindhoven41219:75
20Monaco 41214:65
21Pafos41212:55
22Leverkusen41216:105
23Club Brugge41128:104
24Frankfurt41127:114
25Neapol41124:94
26Marseille41036:53
27Juventus40317:83
28Benfica51044:83
29Bilbao41034:93
30Bodo/Glimt40225:82
31Slavia40222:82
32Olympiacos40222:92
33Villarreal40132:61
34FC Kodaň40134:121
35Kajrat40132:111
36Ajax50051:160
  • Osmifinále
  • Play-off

