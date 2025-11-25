ONLINE: Slavia - Bilbao 0:0. Hosté v obrovské šanci, Staněk ale skvěle zasáhl
Fotbalisté Slavie proti Bilbau bojují o první vítězství v letošní Lize mistrů. Duelem se semifinalistou minulého ročníku Evropské ligy vstupují v Edenu do druhé poloviny ligové fáze. Český šampion se možná bude muset obejít bez záložníka Christose Zafeirise, jehož start je podle trenéra Pražanů Jindřicha Trpišovského nejistý. Utkání, které začína ve 21.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
Slavia v dosavadních čtyřech kolech získala dva body za remízy 2:2 s Bodö/Glimt a 0:0 v Bergamu. V minulém duelu Ligy mistrů doma podlehla Arsenalu 0:3. Bilbao má o bod více: prohrálo s Arsenalem, v Dortmundu a naposledy v Newcastlu, předtím zdolalo Karabach.
Pražané budu usilovat o první vítězství v pohárech po jedenácti zápasech a dokonce po patnácti duelech v hlavní části Ligy mistrů. Mírným favoritem je podle bookmakerů navzdory aktuálnímu výsledkovému trápení španělský celek, který v jediném předchozím vzájemném souboji vloni vyhrál doma 1:0.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|4
|4
|0
|0
|14:3
|12
|2
Arsenal
|4
|4
|0
|0
|11:0
|12
|3
Inter Milán
|4
|4
|0
|0
|11:1
|12
|4
Manchester City
|4
|3
|1
|0
|10:3
|10
|5
Paris SG
|4
|3
|0
|1
|14:5
|9
|6
Newcastle
|4
|3
|0
|1
|10:2
|9
|7
Real
|4
|3
|0
|1
|8:2
|9
|8
Liverpool
|4
|3
|0
|1
|9:4
|9
|9
Galatasaray
|5
|3
|0
|2
|8:7
|9
|10
Tottenham
|4
|2
|2
|0
|7:2
|8
|11
Barcelona
|4
|2
|1
|1
|12:7
|7
|12
Chelsea
|4
|2
|1
|1
|9:6
|7
|13
Sporting
|4
|2
|1
|1
|8:5
|7
|14
Dortmund
|4
|2
|1
|1
|13:11
|7
|15
Karabach
|4
|2
|1
|1
|8:7
|7
|16
Atalanta
|4
|2
|1
|1
|3:5
|7
|17
Atlético
|4
|2
|0
|2
|10:9
|6
|18
Saint Gilloise
|5
|2
|0
|3
|5:12
|6
|19
Eindhoven
|4
|1
|2
|1
|9:7
|5
|20
Monaco
|4
|1
|2
|1
|4:6
|5
|21
Pafos
|4
|1
|2
|1
|2:5
|5
|22
Leverkusen
|4
|1
|2
|1
|6:10
|5
|23
Club Brugge
|4
|1
|1
|2
|8:10
|4
|24
Frankfurt
|4
|1
|1
|2
|7:11
|4
|25
Neapol
|4
|1
|1
|2
|4:9
|4
|26
Marseille
|4
|1
|0
|3
|6:5
|3
|27
Juventus
|4
|0
|3
|1
|7:8
|3
|28
Benfica
|5
|1
|0
|4
|4:8
|3
|29
Bilbao
|4
|1
|0
|3
|4:9
|3
|30
Bodo/Glimt
|4
|0
|2
|2
|5:8
|2
|31
Slavia
|4
|0
|2
|2
|2:8
|2
|32
Olympiacos
|4
|0
|2
|2
|2:9
|2
|33
Villarreal
|4
|0
|1
|3
|2:6
|1
|34
FC Kodaň
|4
|0
|1
|3
|4:12
|1
|35
Kajrat
|4
|0
|1
|3
|2:11
|1
|36
Ajax
|5
|0
|0
|5
|1:16
|0
- Osmifinále
- Play-off