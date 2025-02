Čech exkluzivně: Návrat? Počkám si na... Sparta v LM je příklad pro Slavii

Aktuálně není v každodenním pracovním zápřahu, rozhodně se ale nenudí. Petr Čech (42) věnuje čas rodině a vlastním projektům. Jedním z velkých témat je vzdělání – na jaře by rád dokončil doktorské studium, zároveň pracuje i na trenérských licencích. Větší zapojení do velkého fotbalu, ať už v jakékoliv roli i třeba v Česku, se výrazně přiblíží ve chvíli, až dostudují jeho dvě děti - Adéla (17) a Damián (15) - kteří už okusili české mládežnické reprezentace. „Důležitý je pro mě celý projekt,“ říká gólmanská legenda směrem k další práci v exkluzivním povídání pro deník Sport a web iSport.cz.

Na úterním představení nové platformy Oneplay, která spojí televizi O2 a Voyo, dorazil plný energie. Jako host vystoupil ve speciálním díle pořadu Tiki-Taka, poté usedl ke stolu a věnoval půlhodinu z nabitého programu povídání s redaktorem Sportu. „Nemůžu říct, že bych neměl co dělat,“ usmívá se jedna z největších osobností českého fotbalu.

Co aktuálně dělá Petr Čech?

„Petr Čech dělá nejvíc doktorát, mimo rodiny a vození dětí na tréninky, na jejich fotbaly. Pak se věnuji vlastnímu sportu, agentura Petr Čech Sport, kde mám podíl, pořádá sportovní akce – například L’Etape Czech Republic by Tour de France, Kolo pro život, Stopa pro život, Česká Enduro Serie. Jak jsem skončil s vlastní kariérou, začal jsem se věnovat tomuhle. Nemůžu říct, že bych neměl co dělat.“

Jste teď nějak aktivní přímo ve fotbale?

„Kromě nějakých věcí pro UEFA a určitému zainteresování v trenérských licencích na FAČR toho přímo ve fotbale moc nedělám.“

Zaujalo mě, že děláte doktorát. V jaké jste fázi?

„Udělal jsem byznysové MBA (Master of Business Administration, magisterský titul uznávaný v anglosaském světě), můj supervizor mě přemluvil, abych se pustil ještě do doktorátu. Myslel si, že by to bylo zajímavé. Jde o diplomovou práci na téma udržitelnosti Champions League, především z byznysového modelu. Zabere to samozřejmě dost času, každý den nad tím přemýšlím, to mě hodně zaměstnává.“

Už s prací finišujete?

„Do konce května bych to chtěl mít hotové, snad se mi to podaří. Materiálů a myšlenek mám dost, teď to musím všechno dát dohromady a snad se mi to i v časovém rozmezí podaří tak, abych s tím byl spokojený.“

Co se týká trenéřiny, tomu se také věnujete?