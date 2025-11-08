Předplatné

Nejlepší zápas Baníku, Bewene je poklad. Červená pro Jawa a komu uškodilo přerušení?

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Nejlepší zápas Baníku, Bewene je poklad. Měl Jawo dostat červenou a komu uškodilo přerušení hry? • Zdroj: isportTV
Kvůli kouři z dýmovnic fanoušků Baníku byl zápas s Jabloncem na několik minut přerušen
Kvůli kouři z dýmovnic fanoušků Baníku byl zápas s Jabloncem na několik minut přerušen
Kvůli kouři z dýmovnic fanoušků Baníku byl zápas s Jabloncem na několik minut přerušen
Kvůli kouři z dýmovnic fanoušků Baníku byl zápas s Jabloncem na několik minut přerušen
Fotbalisté Jablonce porazili Baník 1:0
Kvůli kouři z dýmovnic fanoušků Baníku byl zápas s Jabloncem na několik minut přerušen
Fotbalisté Jablonce porazili Baník 1:0
9
Fotogalerie
TV iSport
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Zápas týmů z opačných konců tabulky v tradičním Prvním dojmu rozebral redaktor Daniel Fekets. Baník podle něj v sobotu odehrál nejlepší zápas v sezoně, ačkoliv prodloužil sérii proher bez vstřelené branky. Hostující Jablonec se díky výhře a trefě Lamina Jawa posunul alespoň do neděle na první místo v tabulce.

Rozhodčí Rouček musel řešit spornou situaci - měl Lamin Jawo dostat červenou kartu? Jak se uvedli nováčci v základu a komu uškodilo přerušení hry v závěru zápasu?

Celý První dojem si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Jablonec1594220:1131
2Slavia1486024:830
3Sparta1493226:1430
4Plzeň1474325:1425
5Olomouc1465314:823
6Hr. Králové1565424:2023
7Zlín1565419:1623
8Karviná1471624:2022
9Liberec1455419:1620
10Bohemians1554613:1619
11Ml. Boleslav1534821:3513
12Pardubice1426616:2512
13Dukla1526710:1912
14Teplice1425714:2111
15Baník152498:1910
16Slovácko151596:218
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů