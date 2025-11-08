NHL ONLINE: Nečas hraje v Edmontonu. Pastrňák a Zacha proti Torontu, v akci i Hertl
Národní hokejová liga uprostřed víkendu servíruje porci 13 zápasů. Už od 18.30 hraje New Jersey s Ondřejem Palátem v sestavě proti Pittsburghu. Za Philadelphii by v duelu s Ottawou mohl chytat český gólman Daniel Vladař. V noci Edmonton hostí Colorado s Martinem Nečasem. David Pastrňák s Pavlem Zachou bojují za Boston v Torontu. Do dalšího startu za New York Rangers po debutu může naskočit Jaroslav Chmelař. Tomáš Hertl v Las Vegas čelí Anaheimu s brankářem Lukášem Dostálem. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pittsburgh
|15
|9
|0
|2
|4
|54:43
|20
|2
Devils
|14
|8
|2
|0
|4
|50:43
|20
|3
Montreal
|14
|4
|5
|2
|3
|51:45
|20
|4
Carolina
|13
|6
|3
|0
|4
|48:35
|18
|5
Detroit
|15
|6
|3
|0
|6
|45:46
|18
|5
Boston
|16
|5
|4
|0
|7
|52:53
|18
|7
Flyers
|14
|4
|4
|1
|5
|41:36
|17
|8
Toronto
|14
|6
|2
|1
|5
|52:50
|17
|9
Tampa
|14
|5
|2
|2
|5
|43:39
|16
|10
Rangers
|15
|5
|2
|2
|6
|35:35
|16
|11
Washington
|14
|6
|1
|1
|6
|40:35
|15
|12
Florida
|14
|6
|1
|1
|6
|39:43
|15
|12
Ottawa
|14
|4
|2
|3
|5
|50:54
|15
|14
Columbus
|13
|5
|2
|0
|6
|41:41
|14
|15
Buffalo
|14
|4
|1
|4
|5
|38:43
|14
|16
Islanders
|14
|6
|0
|2
|6
|45:51
|14
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|14
|8
|0
|5
|1
|50:37
|21
|2
Anaheim
|13
|7
|2
|1
|3
|55:42
|19
|3
Winnipeg
|14
|8
|1
|0
|5
|46:35
|18
|4
Utah
|14
|6
|3
|0
|5
|47:40
|18
|5
Chicago
|15
|6
|1
|3
|5
|48:40
|17
|6
Vegas
|13
|6
|1
|3
|3
|43:38
|17
|7
Dallas
|14
|5
|2
|3
|4
|42:46
|17
|8
Edmonton
|15
|4
|2
|4
|5
|46:48
|16
|9
Seattle Kraken
|13
|4
|2
|4
|3
|34:39
|16
|10
Kings
|15
|3
|3
|4
|5
|42:49
|16
|11
San Jose
|15
|3
|3
|3
|6
|50:55
|15
|12
Minnesota
|16
|4
|2
|3
|7
|48:57
|15
|13
Vancouver
|15
|3
|4
|0
|8
|42:50
|14
|14
Nashville
|16
|4
|1
|4
|7
|40:54
|14
|15
St. Louis
|15
|5
|0
|2
|8
|41:59
|12
|16
Calgary
|16
|3
|1
|2
|10
|36:53
|10