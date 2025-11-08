Předplatné

NHL ONLINE: Nečas hraje v Edmontonu. Pastrňák a Zacha proti Torontu, v akci i Hertl

Martin Nečas si díky nové smlouvě v Coloradu přijde na bezmála dvě miliardy korun
Martin Nečas si díky nové smlouvě v Coloradu přijde na bezmála dvě miliardy korunZdroj: x.com
David Pastrňák se raduje z branky proti Islanders
Martin Nečas se v NHL dočkal životní smlouvy
Hvězda Bostonu David Pastrňák se raduje z gólu s českým parťákem Pavlem Zachou
Martin Nečas podepsal v Coloradu nový osmiletý kontrakt
Útočník Bostonu David Pastrňák s parťákem Charliem McAvoyem
Martin Nečas si v Coloradu vysloužil velice štědrý osmiletý kontrakt
Martin Nečas a Cale Makar se radují z gólu
Národní hokejová liga uprostřed víkendu servíruje porci 13 zápasů. Už od 18.30 hraje New Jersey s Ondřejem Palátem v sestavě proti Pittsburghu. Za Philadelphii by v duelu s Ottawou mohl chytat český gólman Daniel Vladař. V noci Edmonton hostí Colorado s Martinem Nečasem. David Pastrňák s Pavlem Zachou bojují za Boston v Torontu. Do dalšího startu za New York Rangers po debutu může naskočit Jaroslav Chmelař. Tomáš Hertl v Las Vegas čelí Anaheimu s brankářem Lukášem Dostálem. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

