Předplatné

ONLINE: Liberec - Karviná 4:0. Kontroverzní gól Krollise, Slovan se baví. Hosté v deseti

Liberec nasázel Karviné čtyři góly za první poločas
Liberec nasázel Karviné čtyři góly za první poločasZdroj: ČTK / Petrášek Radek
Liberec nasázel Karviné čtyři góly za první poločas
Liberec nasázel Karviné čtyři góly za první poločas
Aziz Kayondo musel po ráně do hlavy střídat
Aboubacar Traore byl proti Liberci vyloučen
Brankář Karviné Jakub Lapeš zasahuje v zápase proti Liberci
Ermin Mahmič slaví gól do sítě Karviné
Aboubacar Traore byl vyloučen za tvrdý zákrok na Azize Kayonda
45
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (12)

Fotbalová Chance Liga se před reprezentační přestávkou loučí patnáctým kolem. Nedělní program otevírá souboj Liberce s Karvinou. Sparta pak hostí Teplice, Olomouc čekají Pardubice. Vše vyvrcholí šlágrem mezi Plzní a Slavií. V sobotu Baník prohrál s Jabloncem 0:1, tři body slaví Hradec, Mladá Boleslav i Bohemians. ONLINE přenosy a SESTŘIHY všech utkání sledujte na iSportu.

Základní část - 2025/2026

LIVE
40Detail
LIVE
01Detail
LIVE
01Detail
LIVE
01Detail
LIVE
--Detail
LIVE 2. poločas
40Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail

Hradec Králové - Slovácko 4:0

Hradec Králové rozstřílel Slovácko 4:0. Domácí poslal ve 22. minutě do vedení Václav Pilař, po změně stran se dvakrát prosadil Tom Slončík a jednou další střídající hráč Ondřej Mihálik. Východočeši v nejvyšší soutěži popáté za sebou bodovali. Tým z Uherského Hradiště, který po trenérské změně poprvé vedl dočasný kouč Veliče Šumulikoski, už deset kol po sobě nezvítězil a s jedinou výhrou v ligové sezoně zůstal poslední.

Video placeholder
SESTŘIH: Hradec Králové - Slovácko 4:0. Východočeši popáté za sebou bodovali, dvakrát skóroval Slončík • isportTV

Zlín - Bohemians 0:1

Bohemians zvítězili ve Zlíně 1:0 a nejvyšší soutěži naplno bodovali po šesti zápasech. Jediný gól utkání dal v 69. minutě Benson Sakala. Nováček ze Zlína prohrál po pěti kolech a potvrdil, že proti „Klokanům“ se mu doma nedaří. Z posledních třinácti ligových duelů na svém stadionu je porazil jen jednou.

Video placeholder
SESTŘIH: Zlín - Bohemians 0:1. Pražané v lize vyhráli poprvé po šesti zápasech, tři body jim zařídil Sakala • isportTV

Dukla - Mladá Boleslav 0:1

Mladá Boleslav zvítězila v Praze na Dukle 1:0. Středočeši v nejvyšší soutěži vyhráli po sedmi zápasech a posunuli se o bod před celek z Julisky. Ve 33. minutě rozhodl utkání jediným gólem Jan Zíka. Pražané v lize prohráli po třech duelech.

Video placeholder
SESTŘIH: Dukla - Mladá Boleslav 0:1. Hosté ovládli důležitý duel v boji o udržení, rozhodl Zíka • isportTV

Baník - Jablonec 0:1

Jablonec zvítězil v Ostravě 1:0 a minimálně do neděle poskočil do čela neúplné tabulky. Jediný gól dal ve 25. minutě Lamin Jawo. Baník pak i přes velký tlak a řadu šancí nevyrovnal a pod novým trenérem Tomášem Galáskem prohrál bez vstřelené branky i čtvrtý zápas nejvyšší soutěže. Jablonec v lize porazil Ostravu potřetí za sebou.

Video placeholder
SESTŘIH: Baník – Jablonec 0:1. Domácí opět vyšli gólově naprázdno, Severočeši poskočili do čela • isportTV

#TýmZVRPSkóreB
1Jablonec1594220:1131
2Slavia1486024:830
3Sparta1493226:1430
4Plzeň1474325:1425
5Olomouc1465314:823
6Hr. Králové1565424:2023
7Zlín1565419:1623
8Karviná1471624:2022
9Liberec1455419:1620
10Bohemians1554613:1619
11Ml. Boleslav1534821:3513
12Pardubice1426616:2512
13Dukla1526710:1912
14Teplice1425714:2111
15Baník152498:1910
16Slovácko151596:218
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (12)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů