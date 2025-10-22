Inventura letenské lavičky: které z posil Sparty využívá trenér Priske nejméně?
Peter Vindahl stojí v bráně nepřetržitě, Emmanuel Uchenna je železný muž, jasná součást základní sestavy. Kaan Kairinen už zase pravidelně řídí hru Sparty, kterou ve čtvrtek čeká další duel Konfereční ligy v chorvatské Rijece. V letenském základním kádru jsou však i borci, jejichž vytížení je skoro nicotné. Zajímavostí je, že pět nejméně nasazovaných hráčů jsou noví členové týmu, posily. To jsou oni.
Dominik Hollý
- 21 let, útočník
Zápasy: 2 (1 liga, 1 Mol Cup)
Minuty: 96
Základní sestava: 1 (Mol Cup v Karlových Varech)
Góly: 1
Asistence: 0
Dorazil z Jablonce, Sparta jej koupila v době, kdy ještě nebylo jisté, že se vrátí Brian Priske. Aktuálně je zraněný, ale ani před zdravotním problémem nebyla jeho situace růžová. Na křídle, kde by měl ponejvíce nastupovat, je přetlak. Přesto ho trenér chtěl udržet v mužstvu, během podzimu hodlá vysledovat, zda může se slovenským raubířem počítat i v příštím období. Do rotace se však Hollý bude dostávat složitě.
Jakub Martinec
- 27 let, obránce
Zápasy: 3 (2 liga, 1 Mol Cup)
Minuty: 125
Základní sestava: 1 (Mol Cup v Karlových Varech)
Góly: 0
Asistence: 0
Přišel až na konci přestupního termínu, dokonce po odevzdání soupisky pro skupinovou část Konfereční ligy. I to je jeho smůla, nemůže se ukázat v Evropě. Dalším problémem je dominantní postavení Emmanuela Uchenny na pravé straně defenzivní trojice. Do hry se nedostal v posledních třech utkáních. Je však i možností do závěrečného tlaku, například v Hradci Králové ho Priske využil při nepříznivém stavu jako útočníka.
Garang Kuol
- 21 let, útočník
Zápasy: 4 (2 liga, 1 Mol Cup, 1 Konferenční liga)
Minuty: 157
Základní sestava: 1 (Mol Cup v Karlových Varech)
Góly: 0
Asistence: 0
Posila z Newcastlu United se ukázala hned v prvním utkání. V Hradci dostal mladý Australan možnost hýbnout s nepříznivou situací, naznačil možnosti, jenže nebodoval. Z levého křídla (tam však vládne kapitán Lukáše Haraslín) je schopný předvést zajímavé záležitosti. Především je brán jako prospekt do budoucna, ani v Anglii totiž neprožil jednoduché období. Potřebuje se adaptovat.
Santiago Eneme
- 25 let, záložník
Zápasy: 14 (1 liga, 1 Mol Cup)
Minuty: 316
Základní sestava: 1 (Mol Cup v Karlových Varech)
Góly: 0
Asistence: 0
Přišel jako padesátimilionová posila z Liberce, možnost do středu zálohy. Priske ho vyzkoušel také na pravé desítce, kde kupříkladu v přípravě s Young Boys Bern poměrně zaujal. Lépe se však cítí na osmičce, měl by se cpát na místo vedle krále středu Kaana Kairinena. Enememu se však nedaří prosadit v konkurenci Lukáše Sadílka, Siverta Mannsverka i Patrika Vydry. A to je ještě zraněný Magnus Kofod Andersen…
Kevin-Prince Milla
- 21 let, útočník
Zápasy: 9 (5 liga, 1 Mol Cup, 3 Konferenční liga)
Minuty: 323
Základní sestava: 3 (Mol Cup v Karlových Varech, liga s Duklou, Konferenční liga v Jerevanu)
Góly: 2
Asistence: 0
Z Dukly přestoupil až na začátku srpna, šlo o reakci na odchod Victora Olatunjiho do americké MLS. Sparta ho „udělala“ s tím, že bude plnit právě Olatunjiho roli, jde rovněž o silového útočníka, klasickou devítku do chvil, kdy je potřeba soupeře pozlobit nejen technikou a lstivostí, což umí Jan Kuchta či Albion Rrahmani. Milla se však zatím prosadil pouze proti třetiligovým Karlovým Varům.