Rychlý holky zase spolu! Medaile po 15 letech: Zlato už nepřijde, smála se Helceletová
Dlouhých patnáct let trvalo, než štafetovému kvartetu Denisa Helceletová, Jitka Bartoničková, Zuzana Bergrová a Zuzana Hejnová doputovaly stříbrné medaile z halového MS 2010 v Dauhá. Původně smutnily po čtvrtém místě, pak dostaly bronz, v neděli na mistrovství republiky v Jablonci ale obdržely stříbrné medaile. Za oběma posuny stál doping soupeřek.
Reálné vzpomínky těsně po závodě obsahovaly smutek ze čtvrté příčky a pocit značného chladu, který panoval v ostře klimatizovaném ASPIRE Domu v Dauhá. Zuzana Hejnová tehdy doběhla do cíle s odstupem za bronzovou příčkou.
„V hale byla hrozná zima. Venku bylo vedro jako blázen, vevnitř to vychladili,“ vzpomínala Hejnová na jablonecké Střelnici po o patnáct let opožděném medailovém ceremoniálu.
„Byly jsme smutné. Ten závod byl smolný, pocity na dráze neodpovídají tomu, co je teď,“ líčí Bartoničková.
„Já byla jako dálkařka. Šla jsem individuální čtvrtku kvůli štafetě, kam jsem byla připuštěna ke startu,“ řekla Helceletová.
„To jsi teď taky!“ rozesmály se unisono její bývalé parťačky.
Heleceletová, které v Dauhá závodila pod jménem Rosolová, má právě těhotenské bříško. V Jablonci jí u nohou skotačily dcerky Evelin a Anastasie.
Bartoničková jednou ročně psala na svaz
Za patnáct let se změnilo dost. Ve výsledcích se Češky ze čtvrtého místa posunuly už v roce 2011 na třetí kvůli dopingu Jamajčanky Bobby-Gaye Wilkinsové. V roce 2019 byla Taťjana Firovová kvůli své účasti na ruském dopingovém programu potrestaná mezinárodní sportovní arbitráží CAS. Trvalo ještě šest let, než se české bronzové medaile definitivně změnily ve stříbrné.
„Já se snažila zjistit, jestli vůbec budou. Tak jednou za rok jsem psala na svaz dotaz a jednou za rok se to řešilo. IAAF trvalo, než se pohnuli,“ líčila Bartoničková. „Někdy v zimě jsem se byla projít po Praze a potkala jsem před Pražským hradem pana Varhaníka (předsedu svazu – pozn. red.). Říkal, že medaile jsou v Praze. Je srpen, tak ještě trvalo, než nastala příležitost.“
V Dauhá tenkrát závodily tři členky populární skupiny Rychlý holky trenérky Martiny Blažkové. Helceletová se k nim brzy připojila. Po patnácti letech už ani jedna z nich nezávodí. Jako poslední ukončila kariéru Hejnová v roce 2022. Dnes už mají Hejnová s Bergrovou syny, Bartoničková se stará o dvě děti. Helceletová má dvě dcery a další miminko na cestě.
„Já už zadělávám na smíšenou štafetu. Máme dva kluky a ještě náhradníka,“ shrnula novou generaci štafetových hrdinek.
Zbývá jen otázka. Přijde ještě někdy zlato?
„To nepřijde. To mají Američanky,“ usmála se Helceletová. „Musely bychom potrénovat. Mistrovství světa seniorů bychom mohly dát,“ zahlásila Bergrová.