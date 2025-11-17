Z Hradce jde zase strach, vyplenil Olomouc 7:1! Nechutnáme nikomu, těší Tamášiho
Ne, Hradec není ideálním sokem pro vykutání rozkutáleného sebevědomí. A tak olomoucký ponor dál trvá, zatímco Mountfield si hoví v parádním úseku sezony. A že už trvá! Z posledních 13 duelů Východočeši vyhráli dvanáctkrát, exhibiční triumf 7:1 na Hané je pátým v řadě, což značí usazení na druhé figuře extraligové tabulky. Cesta k němu vedla přes dva góly v přesilovce a jeden v oslabení. „Což je super. Pokud děláme vše na sto procent, vrací se nám to,“ pochvaluje si čtyřbodový útočník Alex Tamáši.
Celý říjen a půlka listopadu. Tak dlouho už běží nastartovaná hradecká mašina. Právě po domácí porážce s Olomoucí 0:1 na konci září se tým Tomáše Martince zastavil a v zákulisí své kabiny odstartoval důmyslný zvrat v sezoně, na jejím začátku okupoval tabulkové dno.
Extraliga vnímá, že obávaný oponent je zpátky v ráži, venku nenajdete úspěšnější soubor. Ligové kolosy se musí mít na pozoru před tím, co skromný finančně, ovšem herně rozdováděný tým připraví. „Prožíváme dobré období, vychází nám to. Začátek sezony nebyl ideální, měli jsme na sobě deku, ale dostali jsme se z toho. Jakmile se nedaří, musíte začít od malých věcí. K tomu jsme se vrátili a postupně na tom zase stavíme. Takže teď jdeme neustále za svým cílem,“ popisuje Tamáši.
Za poslední roky máte Hradec načtený, víte o něm, že nerad půjčuje puk a že vás nenechá hrát, co byste chtěli. Extraliga začíná opět marně nacházet kódy k celoplošné hradecké hře. „Náš bruslařský systém nechutná nikomu,“ ví své Tamáši. „Důležité je hrát jednoduše, nevymýšlet strašně složité věci a překombinovávat akce. Ze začátku sezony jsme s tím měli problémy, snažili jsme se vymýšlet kvazi góly do prázdné brány, ale vrátili jsme se k jednoduchosti, k nahazování puků do brány a to se nám vyplácí.“
Nedávno to ze smetánky pocítila Kometa i Třinec, oba soubory prohrály, Mountfieldu daly po jednom gólu. Při posledních pěti bitvách, včetně té pondělní, se Hradečtí nechali překvapit gólově jen čtyřikrát, což je skvělá bilance. Není náhoda, že na gólmany Škorvánka či Novotného letí za utkání v průměru jen 23 střel, což je nejlichotivější údaj v soutěži. „Pokud nehrajeme ideálně, Škorvi zatáhne roletu a drží nás,“ těší Tamášiho.
Hradec si v Olomouci rychle zajistil pevnou půdu pod nohama, Lukáš Radil s Patrikem Miškářem ošálili trojici protihráčů a v 6. minutě hosté vedli, náskok zvýšil při brejku v oslabení Kevin Klíma. Domácí se přichytili při dlouho marné přesilovce díky vlastnímu gólu Michaela Vukojevice, jenže to bylo všechno. „Chtěli jsme zpomalit jejich rychlost, koncentrovat se na to, abychom jim nedali čas a prostor, ale nevycházelo nám to,“ posteskl si kouč poražených Róbert Petrovický.
Ze Stanislava Škorvánka sálala nebetyčná jistota, navíc nešlo říci, že by se Hanáci nějak závratně tlačili do brány. Byli si vědomi, že káru táhnou do kopce a dusí se u toho, ani před svou brankou nebyli dostatečně důrazní a postupně odpadli až do mrazivého skóre. „Dostali jsme se do útlumu, teď se z toho musíme dostat,“ velí Petrovický.
Úmysl zkusit se stavem 1:4 po druhé třetině něco udělat vzal rychle za své. Do velké pohody se postupně rozehrál právě Tamáši, jenž si odvezl bilanci 2+2. „Takový zápas má člověk jednou za sezonu, možná za dvě. Těší mě to a doufám, že mi to bude lepit i dál,“ přeje si slovenský útočník.
Domácí se po sedmém inkasu dívali na hodiny a tlačili je dopředu, zbývalo ještě osm minut do konce a v tu chvíli kdekoho napadlo, aby se na zimáku nenatočila potupná desítka. Nakonec na ni nedošlo.
Hosté si v kabině zakřičeli, zazpívali a působivé vítězství pomalu uložili do knihovny. Tak jak se to dělat má. „Nejde lítat v oblacích, hrana úspěchu a neúspěchu je tenká, momentálně to už začínáme lehce házet za hlavu a připravovat se na pátek,“ pravil půl hodiny po bitvě Petr Koukal, jeden z hradeckých trenérů.
Poslední výsledky Hradce
Olomouc-MHK 1:7
MHK-Vítkovice 3:0
Litvínov-MHK 1:3
MHK-Třinec 4:1
Kometa-MHK 1:2
MHK-Karlovy Vary 4:5
Plzeň-MHK 2:3
České Budějovice-MHK 0:3
MHK-Kladno 4:1
MHK-Pardubice 2:1p
Mladá Boleslav-MHK 2:3p
MHK-Liberec 4:3p
Sparta-MHK 0:2
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|22
|12
|3
|1
|6
|68:53
|43
|2
Mountfield
|22
|11
|4
|0
|7
|64:45
|41
|3
Sparta
|25
|11
|3
|1
|10
|73:64
|40
|4
Pardubice
|22
|11
|2
|2
|7
|69:51
|39
|5
Brno
|22
|11
|1
|3
|7
|62:59
|38
|6
Plzeň
|22
|10
|2
|3
|7
|52:45
|37
|7
Liberec
|24
|11
|0
|4
|9
|59:58
|37
|8
Vítkovice
|23
|9
|3
|2
|9
|63:62
|35
|9
Č. Budějovice
|23
|10
|1
|2
|10
|67:64
|34
|10
Olomouc
|24
|10
|1
|1
|12
|52:66
|33
|11
K. Vary
|22
|9
|1
|2
|10
|55:61
|31
|12
M. Boleslav
|23
|8
|2
|1
|12
|47:54
|29
|13
Kladno
|23
|7
|2
|4
|10
|57:69
|29
|14
Litvínov
|23
|3
|2
|1
|17
|37:74
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž