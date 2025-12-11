ONLINE: Craiova - Sparta. Přiblíží se Pražané přímému postupu do osmifinále?
Fotbalisté Sparty hrají páté kolo Konferenční ligy. Pražané mají v tabulce, stejně jako jejich soupeř, sedm bodů a podle propočtů už si téměř jistě zahrají play off. Pomýšlet mohou i na přímý start v osmifinále, ke kterému by se výhrou nad Rumuny výrazně přiblížili. Zápas, který startuje v 18.45, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Samsunspor
|4
|3
|1
|0
|9:2
|10
|2
Štrasburk
|4
|3
|1
|0
|7:4
|10
|3
Celje
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|4
Šachtar
|4
|3
|0
|1
|8:5
|9
|5
Mainz
|4
|3
|0
|1
|4:2
|9
|6
Raków
|4
|2
|2
|0
|7:2
|8
|7
AEK Larnaka
|4
|2
|2
|0
|5:0
|8
|8
Jagiellonia
|4
|2
|2
|0
|4:2
|8
|8
KF Drita
|4
|2
|2
|0
|4:2
|8
|10
AEK Atény
|4
|2
|1
|1
|9:4
|7
|11
Sparta
|4
|2
|1
|1
|5:2
|7
|12
Vallecano
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|13
FC Lausanne
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|14
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|5:5
|7
|15
Universitatea Craiova
|4
|2
|1
|1
|3:3
|7
|16
Lech Poznań
|4
|2
|0
|2
|9:6
|6
|17
Fiorentina
|4
|2
|0
|2
|6:3
|6
|18
Crystal Palace
|4
|2
|0
|2
|6:4
|6
|19
Zrinjski
|4
|2
|0
|2
|7:8
|6
|20
AZ Alkmaar
|4
|2
|0
|2
|4:7
|6
|21
Omonia Nikósie
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|22
KuPS
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|23
Noah
|4
|1
|2
|1
|4:4
|5
|24
Rijeka
|4
|1
|2
|1
|2:2
|5
|25
Škendija
|4
|1
|1
|2
|2:4
|4
|26
Lincoln
|4
|1
|1
|2
|4:10
|4
|27
Kyjev
|4
|1
|0
|3
|6:7
|3
|28
Varšava
|4
|1
|0
|3
|3:5
|3
|29
Slovan Bratislava
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|30
Hamrun
|4
|1
|0
|3
|3:6
|3
|31
Häcken
|4
|0
|2
|2
|4:6
|2
|32
Breidablik
|4
|0
|2
|2
|2:7
|2
|33
Aberdeen
|4
|0
|2
|2
|3:10
|2
|34
Shelbourne
|4
|0
|1
|3
|0:4
|1
|35
Shamrock
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|36
Rapid Vídeň
|4
|0
|0
|4
|2:12
|0
- Osmifinále
- Play-off