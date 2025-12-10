Pastrňák rozvášnil fanoušky: Pozor, jsem zpět!
Jupííí, olympiáda v ohrožení není, hlavní česká hokejová zbraň bude fit! David Pastrňák (29) se už klouzal na tréninku Bostonu, byť zatím jen v nekontaktním červeném dresu.
Fanoušci trnuli, zda se dá včas do kupy, vždyť na jeho trable se zdravím nejsou zvyklí. Jenže od listopadového mače v New Yorku zmeškal pět zápasů. „Cítím se skvěle, jsem nadšený, že jsem zase s klukama,“ zubil se »Pasta« na pondělním tréninku.
S týmem odletěl na třízápasový trip a byť v noci v St. Louis ještě nastoupit neměl, jeho comeback se blíží. Tým ho potřebuje, navíc v bodování mu nepříjemně odskočil krajan Nečas z Colorada, na něhož má manko už 10 bodů. Přitom Pastrňák byl nejproduktivnějším českým borcem v NHL posledních sedm sezon!