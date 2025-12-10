Pastrňák rozvášnil fanoušky: Pozor, jsem zpět!

Autor: as
Pozor, jsem zpět!
Na basketu s parťákem Zadorovem.
David v nekontaktním dresu.
David Pastrňák v dresu Bostonu.
David Pastrňák v dresu Bostonu.
David Pastrňák v dresu Bostonu.
Největší česká hokejová hvězda David Pastrňák
Bostonští obdarují děti ve špitálech
Bostonští obdarují děti ve špitálech
Pastrňák v Santově čepici vybíral dárky.
David Pastrňák (vlevo) s Romanem Červenkou
David už bruslí s Bostonem.
Pasta si vydupal led
Hokejový reprezentant David Pastrňák.
Hokejový reprezentant David Pastrňák v rozpravě s rozhodčím.
Hokejový reprezentant David Pastrňák.
Hokejový reprezentant David Pastrňák.
Hokejový reprezentant David Pastrňák.
David Pastrňák a jeho manželka čekají miminko.
David Pastrňák a jeho manželka čekají miminko.
David Pastrňák a jeho manželka čekají miminko.
David Pastrňák a jeho manželka čekají miminko.

Jupííí, olympiáda v ohrožení není, hlavní česká hokejová zbraň bude fit! David Pastrňák (29) se už klouzal na tréninku Bostonu, byť zatím jen v nekontaktním červeném dresu.

Fanoušci trnuli, zda se dá včas do kupy, vždyť na jeho trable se zdravím nejsou zvyklí. Jenže od listopadového mače v New Yorku zmeškal pět zápasů. „Cítím se skvěle, jsem nadšený, že jsem zase s klukama,“ zubil se »Pasta« na pondělním tréninku.

S týmem odletěl na třízápasový trip a byť v noci v St. Louis ještě nastoupit neměl, jeho comeback se blíží. Tým ho potřebuje, navíc v bodování mu nepříjemně odskočil krajan Nečas z Colorada, na něhož má manko už 10 bodů. Přitom Pastrňák byl nejproduktivnějším českým borcem v NHL posledních sedm sezon!

Na basketu s parťákem Zadorovem.
Na basketu s parťákem Zadorovem.

 

Témata:  blesksporthokejOlympijské hryDavid PastrňákNew YorkBostonColoradoNational Hockey League

