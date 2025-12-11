Předplatné

ONLINE: Panathinaikos - Plzeň. Uhájí Viktoria neporazitelnost a prolomí řecké prokletí?

Gólová radost hráčů Plzně po druhé brance do sítě Mladé Boleslavi
Gólová radost hráčů Plzně po druhé brance do sítě Mladé BoleslaviZdroj: ČTK / Kubeš Slavomír
Plzeňský Cheick Souaré slaví gól do sítě Mladé Boleslavi, který později odvolal VAR
Plzeňští fotbalisté slaví gól Prince Adua do sítě Mladé Boleslavi
Prince Adu slaví gól do sítě Mladé Boleslavi
Kapitán Plzně Matěj Vydra se chystá zpracovat míč vedle Milana Rundiče ze Slovácka
Andrej Stojčevski ze Slovácka a plzeňský bek Amar Memič se snaží hlavičkovat míč
Cheick Souaré se pokouší držet dál od míče Andreje Stojčevskiho ze Slovácka
Tomáš Ladra z Plzně v souboji se slováckým záložníkem Danielem Tetourem
10
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Evropská liga
Vstoupit do diskuse (1)

Fotbalisté Plzně v Aténách proti Panathinaikosu hájí neporazitelnost v Evropské lize. Případným bodovým ziskem by se výrazně přiblížili postupu do vyřazovacích bojů. Utkání, které startuje ve 21.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
--

Jediný český zástupce v hlavní fázi Evropské ligy má po pěti kolech devět bodů. Plzeň drží s dalšími třemi celky neporazitelnost a s pouhými dvěma inkasovanými góly má spolu s Lyonem nejlepší defenzivu.

Proti Panathinaikosu by Viktoria ráda prolomila dlouhou neúspěšnou sérii. České kluby totiž v dosavadních šestnácti pohárových duelech na řecké půdě ještě nevyhrály.

#TýmZVRPSkóreB
1Lyon540111:212
2Midtjylland540112:512
3Aston Villa54018:312
4Freiburg53208:311
5Real Betis53208:311
6Ferencváros53209:511
7Braga53119:510
8FC Porto53117:410
9Genk53117:510
10Celta Vigo530211:79
11Lille530210:69
12Stuttgart53028:49
13Plzeň52306:29
14Panathinaikos53029:79
15AS Řím53027:59
16Nottingham Forest52219:58
17PAOK522110:78
18Boloňa52217:48
19Brann52216:38
20Fenerbahce52215:58
21Celtic52127:87
22CZ Bělehrad52124:57
23Záhřeb52127:107
24Basilej52037:76
25Ludogorets52038:116
26Young Boys52037:126
27GA Eagles52034:96
28Sturm Graz51134:74
29Salcburk51045:103
30Feyenoord51044:93
31FCSB51043:83
32Utrecht50142:71
33Rangers50142:91
34Malmö50142:101
35M. Tel-Aviv50141:141
36Nice50054:120
  • Osmifinále
  • Play-off

Vstoupit do diskuze (1)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů