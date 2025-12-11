Lvi trápili v Lize mistrů top tým světa! Set v Perugii je dobrý job, řekl Moník
Hrát na hraně rizika s minimem chyb. S jasnou taktikou vstoupili volejbalisté Lvů Praha do Ligy mistrů a na půdě obhájců trofeje senzačně urvali úvodní set. Nakonec sice padli 1:3, superfavorita však trápili dvě hodiny. „Pro nás je to dobrý krok kupředu v této sezoně,“ hodnotil Milan Moník.
Český mužský volejbal získal na letošním mistrovství světa čtvrté místo, další kvalitní výsledek zapsali na úvod Ligy mistrů Lvi Praha. Proti Perugii s italským nahrávačem Simonem Gianellim, jenž národní tým dovedl ke dvěma světovým titulům včetně toho na Filipínách, urvali první set 26:24.
„Perugia trochu nevěděla, co od nás čekat, lehce podcenila první set, i když jsme hráli výborně,“ hodnotil Milan Moník, jeden z lídrů české reprezentace na zářijovém MS.
Následně se začala projevovat kvalita na italské straně. Lvi další sady prohráli dvakrát 18:25 a 19:25. Na straně Pražanů se s 20 body blýskl univerzál David Kollátor. Perugii pomohl český smečař Donovan Džavoronok sedmi body.
„Od druhého setu Perugia ukázala svoji sílu. Nekazila tolik servis a zkrátka si nás ubránila,“ hodnotilo pražské libero. „Jeli jsme na risk, urvali jsme jeden set v Perugii, takže pro nás dobrý krok kupředu v této sezoně. Dali jsme do toho vše, odměnou je nám jeden set. V Perugii je to dobrý job,“ doplnil Moník.
České týmy nedělají v Evropě ostudu
Trenér Lvů ocenil, že ani jeden set nedostala Perugia „zadarmo“. „Byl to velmi dobrý zápas. Byli jsme celou dobu v utkání. Nakonec byla jejich individuální kvalita o něco vyšší než naše,“ řekl Juan Manuel Barrial.
Pražané tak mají za sebou z pohledu výkonu kvalitní vstup do evropského poháru. Stejně jsou na tom i jejich rivalové z domácí soutěže – České Budějovic prohrály v CEV Cupu v italské Piacenze po podobném průběhu 1:3.
„Jsme rádi, že neděláme ostudu české lize v Evropě,“ usmál se Moník. Právě silný Jihostroj přivítají Lvi v sobotu na domácí palubovce a půjde o souboj třetího týmu s dosud neporaženým v extralize.
„Věřím, že takový výkon zopakujeme v Lize mistrů a samozřejmě i v domácí soutěži,“ uzavřel Moník.
Ve skupině C Ligy mistrů se Lvi utkají ještě s Berlínem a Las Palmas. Pět vítězů základních skupin postoupí přímo do čtvrtfinále, týmy z druhých míst a nejlepší celek z třetí příčky absolvují předkolo play off.
Liga mistrů - 1. kolo: Skupina C
Perugia - Lvi Praha 3:1 (-24, 18, 18, 19)
Rozhodčí: Glod (Pol.), Guillet (Fr.). Čas: 112 min. Diváci: 3083.
Nejvíce bodů Perugie: Semeniuk 18, Cvanciger 12, Crosato 10.
Sestava a body Lvů Praha: Janouch, Conde 6, Nikačevič 8, Kollátor 20, Benda 18, Crer 6, libero Moník - Suda, Jevstratov 1, Balagué 3, Ihnát. Trenér: Barrial.