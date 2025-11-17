Česko - Gibraltar 6:0. Zářil Chorý, kotel protestoval, pak se bavil. Baráž bude doma
Po čtyřech letech od neúspěchu ve Stockholmu si Češi opět zahrají baráž o mistrovství světa, vítězství 6:0 nad Gibraltarem už bylo jen splněnou povinností. Naopak výhra Němců nad Slovenskem (6:0) určila, že do klíčových březnových bojů půjde Tomáš Souček a spol. z druhého koše, čili semifinále se bude hrát doma. Otázkou zůstává, který trenér do něj národní tým povede. Byť dočasný kouč Jaroslav Köstl oba duely s outsidery tříbodově zvládl, jeho budoucnost je nejistá.
Poslední reprezentační sraz kalendářního roku 2025, který českou fotbalovou veřejnost upřímně moc netankoval, je minulostí. Vítězství 6:0 nad Gibraltarem na olomouckém Andrově stadionu sledovalo 6587 tisíc diváků, severní tribuna byla víceméně prázdná.
Navíc aktivní kotel s názvem Fanatismus Česko už během víkendu na sociálních sítích vyhlásil, že u příznivců přetekl pomyslný pohár trpělivost, a proto dají najevo nespokojenost. A opravdu se tak stalo, atmosféra na Hané snad poprvé v historii nebyla úplně přátelská jako dosud vždy. Už před úvodním hvizdem německých rozhodčích, kdy spíkr zrovna četl základní sestavy, se ze sektoru za bránou spustilo: „Bojujte za Česko!“ A pokračovalo se i několikrát poté.
Na druhou stranu, když David Douděra otevřel po pěti minutách skóre po pasu Tomáše Chorého, fanoušci slavili a po chvíli v kontextu státního svátku vytáhli povedenou choreografii. A brzy se radovali podruhé, když si slávisté vyměnili role.
Do pauzy se domácí trefili pětkrát, hned na čtyřech kusech se podílel Chorý, jehož v minulém týdnu trápil bolavý šrám na patě. Po šestém gólu už se kotel bavil tím, že překopnutý balon zkoušel dostat až do nejvyšších pater jižní tribuny a každý úspěšný přehoz dětí o pár metrů slavil pomalu jako postup na turnaj v Americe. Exhibice.
Po konci utkání ovšem atmosféra přeci jen zase zhoustla. Fanoušci chtěli, aby hráči dorazili ke kotli, tým však hned zamířil jinam. K sektoru nakonec dorazili jen Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem, z tribun se ozýval pískot.
Co dál s Köstlem?
Každopádně mnohem víc než duel nad trpaslíkem teď budou lidi zajímat dvě věci. Nejdříve čtvrteční los v Curychu, který Čechům přisoudí soupeře pro březnové semifinále baráže. To mužstvo kolem kanonýra Patrika Schicka, jenž v pondělí na Moravě výjimečně zahazoval šance, odehraje díky umístění v druhém losovacím koši doma. A pak se pozornost upře na to, kdo bude tým trénovat.
Dočasná mise Jaroslava Köstla a jeho nových asistentů Jaroslava Plašila a Jana Rezka měla alespoň dle toho, jak byla původně prezentována šéfy, nyní skončit. Tak se to bralo, proto se také všeobecně ujalo označení „bridge coach“. Nicméně generální manažer Pavel Nedvěd v minulém týdnu nevyloučil ani možnost jeho pokračování, čili v současnosti nikdo moc neví...
Köstlova bilance je stoprocentní, ale těžko odhadovat, zda zrovna těmito dvěma zápasy s outsidery, navíc v docela slátaném složení, proměnil svou dosavadní největší výzvu v kariéře k setrvání a permanentní džob s kontraktem pro právoplatného hlavního kouče. Mnohem pravděpodobnější je, že u Nedvěda a spol. rozhodne spíš to, zda (ne)najde alternativu v zahraničí, kterou by FAČR dokázala financovat.
Pakliže ne, třeba proto, že Turka Fatiha Terima či Němce Jürgena Klinsmanna asociace jednoduše nezaplatí, stane se zřejmě pětatřicetiletý chlapík favoritem gesční skupiny. Baráž se hraje v březnu. A protivník bude mít rozhodně větší kvalitu než amatéři z Gibraltaru, jejichž chování v defenzivě bylo nejen při standardních situacích tristní. Ne, Sigma se v prosinci, kdy míří na jižní cíp Pyrenejského poloostrova v rámci utkání Konferenční ligy s Lincolnem, nemusí obávat.
Los může Čechům ve čtvrtek v semifinále (hraje se na jeden zápas) přisoudit například Albánii, Kosovo, Bosnu a Hercegovinu, Irsko či Severní Makedonii. Pořadatelství finále, stejně jako celý pavouk, se bude rovněž teprve losovat ve Švýcarsku.
Očima Pavla Nedvěda
manažera českých reprezentací
Výběr nového trenéra bude stát práci
„Vyhráli jsme kvalitní utkání, odehráli jsme to tak, jak jsme chtěli. Kluci k němu přistoupili, jak se má, v prvním poločase jsme proměnili šance a utkání pak bylo lehčí. Je velmi důležité začínat play off baráže doma, těšíme se na los. Musím říct, že maximální spokojenost asi nevládne. Skončili jsme na druhém místě v tabulce, to první jsme vůbec neatakovali, Chorvatsko bylo jasně lepší. Nevyšlo to, všichni se chceme dobře připravit na play off, abychom podali co nejlepší výkon. Nejit na děkovačku k fanouškům? Bylo to zbytečné, fanoušci si to fakt hezké utkání jinak užili. Chtěl bych poděkovat všem fanouškům, co nás podpořili. Podporují nás, vždycky dělají maximum, Trošku mě to mrzí, za sebe se jim omlouvám, uděláme pro ně to nejlepší, co budeme moct. Jedeme na čtvrteční losování v Curychu. Výběr nového trenéra je složitější proces, musíme zohlednit ekonomickou i sportovní stránku, to není úplně jednoduché. Bude to chvilku trvat, bude to stát práci. Musíme se k tomu postavit čelem.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|8
|7
|1
|0
|26:4
|22
|2
Česko
|8
|5
|1
|2
|18:8
|16
|3
Faerské ostrovy
|8
|4
|0
|4
|11:9
|12
|4
Černá Hora
|8
|3
|0
|5
|8:17
|9
|5
Gibraltar
|8
|0
|0
|8
|3:28
|0