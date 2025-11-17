Dominance, ale i arogance. Češi odmítli děkovačku s kotlem. Co se dělo po zápase?
Dominance ale i arogance, Češi odmítli děkovačku s kotlem. Co se dělo po zápase? | První dojem • Zdroj: iSport.tv
PRVNÍ DOJEM MICHALA KVASNICI | Česká reprezentace konečně doručila očekávaný výsledek. Fotbalového trpaslíka z Gibraltaru porazila v kvalifikaci na mistrovství světa 6:0. Aspoň ve sváteční den mohlo být vše zalité sluncem, jenže... čeští fotbalisté vyjma Tomáše Součka a Vladimíra Coufala odmítli dorazit na děkovačku ke kotli. Na Andrově stadionu v Olomouci tak zněl i po dominantním výkonu pískot. Více k zápasu dodal redaktor deníku Sport a webu iSport Michal Kvasnica ve svém Prvním dojmu.
Místo děkovačky pískot od fanoušků. Pod kotel přišli pouze Souček s Coufalem • iSport
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|8
|7
|1
|0
|26:4
|22
|2
Česko
|8
|5
|1
|2
|18:8
|16
|3
Faerské ostrovy
|8
|4
|0
|4
|11:9
|12
|4
Černá Hora
|8
|3
|0
|5
|8:17
|9
|5
Gibraltar
|8
|0
|0
|8
|3:28
|0