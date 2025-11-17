Předplatné

Dominance, ale i arogance. Češi odmítli děkovačku s kotlem. Co se dělo po zápase?

Video placeholder
Dominance ale i arogance, Češi odmítli děkovačku s kotlem. Co se dělo po zápase? | První dojem • Zdroj: iSport.tv
Vladimír Coufal se raduje z trefy proti Gibraltaru
Reprezentační trenér Jaroslav Köstl
Kryštof Daněk naskočil ve druhém poločase
Manažer reprezentací Pavel Nedvěd na zápase s Gibraltarem
Tomáš Souček se raduje z gólu proti Gibraltaru
Choreografie českých fanoušků
Česká jedenáctka pro zápas s Gibraltarem
PRVNÍ DOJEM MICHALA KVASNICI | Česká reprezentace konečně doručila očekávaný výsledek. Fotbalového trpaslíka z Gibraltaru porazila v kvalifikaci na mistrovství světa 6:0. Aspoň ve sváteční den mohlo být vše zalité sluncem, jenže... čeští fotbalisté vyjma Tomáše Součka a Vladimíra Coufala odmítli dorazit na děkovačku ke kotli. Na Andrově stadionu v Olomouci tak zněl i po dominantním výkonu pískot. Více k zápasu dodal redaktor deníku Sport a webu iSport Michal Kvasnica ve svém Prvním dojmu.

Video placeholder
Místo děkovačky pískot od fanoušků. Pod kotel přišli pouze Souček s Coufalem • iSport

#TýmZVRPSkóreB
1Chorvatsko871026:422
2Česko851218:816
3Faerské ostrovy840411:912
4Černá Hora83058:179
5Gibraltar80083:280

