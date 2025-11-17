Německo - Slovensko 6:0. Favorit nezaváhal a míří na MS, hosté po rekordním pádu do baráže
Naděje na senzaci rychle zhasla. Slovenští fotbalisté v závěrečním utkání kvalifikace o mistrovství světa schytali výprask 0:6 od Německa, které si tak zajistilo postup na šampionát v Severní Americe. Poražení Slováci po debaklu míří do baráže. Němci na domácím hřišti v Lipsku nic nepodcenili a už v prvním poločase odskočili do čtyřgólového vedení.
Výsledek zároveň dal českým fotbalistům jistotu výhodnějšího druhého koše pro čtvrteční losování baráže.
Evropa zná už sedm přímo postupujících týmů, zbývajících pět určí úterní zápasy. Baráž si z týmů, které dnes nastoupily, vedle českých fotbalistů zahrají také Slováci, Poláci a reprezentanti Severního Irska.
Bez ohledu na úterní závěr český tým skončí ve druhém koši a bude mít v prvním barážovém kole 26. března výhodu domácího prostředí. Soupeř pravděpodobně vzejde ze čtveřice Irsko, Albánie, Bosna a Hercegovina a Kosovo.
Nejtěžší slovenský výprask v samostatné historii
Němcům by díky lepšímu skóre stačila i remíza, ale Slovákům ve skupině A vrátili zářijovou porážku 0:2 z Bratislavy i s úroky a připravili jim nejtěžší prohru v samostatné historii. Dosavadním negativní rekordem byly debakly 0:5 v roce 1995 od Brazílie a před čtyřmi lety od Španělska.
Po zranění se do německé sestavy vrátil kapitán Kimmich a rychle připravil první gól pro Woltemadeho. Bezmála dvoumetrový nejlepší střelec EURO do 21 let zařídil třemi góly body ve dvou předchozích zápasech a přesná muška mu vydržela. Na konci první půlhodiny zakončil Gnabry nacvičenou kombinaci trojice hráčů z Bayernu a Sané ještě do přestávky dvěma góly definitivně pohřbil slovenský sen o přímém postupu.
Do druhého poločasu poslal italský trenér hostů Calzona slávistu Schranze, sparťan Haraslín zůstal jen na lavičce a sledoval další dva góly v síti svého týmu. K radosti zaplněného hlediště je vstřelili Baku a Ouédraogo, kteří jsou na stadionu v Lipsku doma. Čtyřnásobní mistři světa odvrátili hrozbu baráže, na závěrečném turnaji nechyběli od roku 1954, kdy získali první titul.
Severní Irsko se ve stejné skupině loučilo v Belfastu výhrou nad Lucemburskem. Skončilo sice až třetí, ale jarní baráž si zahraje díky Lize národů. Těsně před přestávkou proměnil Donley penaltu za ruku, už předtím mu gól vzal videorozhodčí, který odhalil ofsajd. Lucembursko zůstalo bez bodu a s jediným vstřeleným gólem, což je jeho nejhorší bilance v kvalifikacích od roku 2005.
Polákům výhra na Maltě nestačila, Modrič odpočíval
Nizozemci neponechali nic náhodě a zdolali ve skupině G poslední Litvu. V říjnu vyhráli dvakrát po sobě 4:0 a normu splnili i tentokrát. Kvalifikací prošli bez porážky a na šampionátu si zahrají podvanácté. Po čtvrthodině zlomil obranu hostů Reijnders, po změně stran v rozpětí šesti minut padly další tři branky.
Poláci měli ve stejné skupině ještě malou teoretickou šanci na první místo, ale vítězství 3:2 na Maltě nestačilo. S ostrovním týmem vyhráli všech pět předchozích zápasů bez inkasované branky, což se jim tentokrát nepodařilo. Domácí dvakrát vyrovnali a po páteční výhře ve Finsku sahali po dalším překvapení. Pět minut před koncem je o ně ale připravil Zieliňski. Lewandowski předtím posunul polský gólový rekord na 88 branek.
Chorvati po domácí výhře 4:0 Černou Horu podcenili a než se probrali, prohrávali 0:2. Už ve třetí minutě využil chybu v obraně favorita Osmajič, pak si Krstajič našel místo před šestnáctkou a přidal z dálky druhý gól. Perišič z penalty vrátil hosty do hry a Jakič vyrovnal.
Trenér Dalič nechal odpočinout rekordmana Modriče a autora šesti kvalifikačních branek Kramariče. Oba poslal na hřiště až v závěru, a tak se mohli společně radovat, když Vlašič tři minuty před koncem vývoj definitivně otočil. Chorvati vyhráli ve skupině L sedmý zápas, body ztratili jen bezbrankovou remízou v Praze.
Skupina A
Belfast: Severní Irsko - Lucembursko 1:0 (1:0)
Branka: 44. Donley z pen.
Lipsko: Německo - Slovensko 6:0 (4:0)
Branky: 36. a 41. Sané, 18. Woltemade, 29. Gnabry, 67. Baku, 79. Ouédraogo.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Německo
|6
|5
|0
|1
|16:3
|15
|2
Slovensko
|6
|4
|0
|2
|6:8
|12
|3
Sev. Irsko
|6
|3
|0
|3
|7:6
|9
|4
Lucembursko
|6
|0
|0
|6
|1:13
|0
Skupina G
Amsterdam: Nizozemsko - Litva 4:0 (1:0)
Branky: 16. Reijnders, 57. Gakpo z pen., 60. Simons, 62. Malen.
Ta' Qali: Malta - Polsko 2:3 (1:1)
Branky: 36. Cardona, 68. Teuma z pen. - 32. Lewandowski, 59. Wszolek, 85. Zieliňski.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Nizozemsko
|8
|6
|2
|0
|27:4
|20
|2
Polsko
|8
|5
|2
|1
|14:7
|17
|3
Finsko
|8
|3
|1
|4
|8:14
|10
|4
Malta
|8
|1
|2
|5
|4:19
|5
|5
Litva
|8
|0
|3
|5
|6:15
|3
Skupina L
Podgorica: Černá Hora - Chorvatsko 2:3 (2:1)
Branky: 3. Osmajič, 17. Krstovič - 37. Perišič z pen., 72. Jakič, 87. Vlašič.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|8
|7
|1
|0
|26:4
|22
|2
Česko
|8
|5
|1
|2
|18:8
|16
|3
Faerské ostrovy
|8
|4
|0
|4
|11:9
|12
|4
Černá Hora
|8
|3
|0
|5
|8:17
|9
|5
Gibraltar
|8
|0
|0
|8
|3:28
|0