Zimní olympijské hry 2026: program, výsledky, sporty, nominace, a kdy startují Češi?

Milán
MilánZdroj: Profimedia.cz
Sestava národního týmu se oproti MS změní. Na OH by měli dostat šanci také jiní
Podaří se Ester Ledecké skloubit snowboard a sjezd na lyžích?
Tesero
ZOH Milán 2026
Cortina d&#39;Ampezzo
6
Otakar Plzák
ZOH 2026 Milano Cortina
Od 6. do 22. února čekají sportovní fanoušky zimní olympijské hry, které bude hostit Itálie, konkrétně ve městech Milán a Cortina. Na akci samozřejmě nebudou chybět Češi, kteří si dají za cíl překonat olympiádu v Pekingu, z níž přivezli pouze dvě medaile. V článku naleznete kompletního průvodce pro ZOH 2026.

ProgramKde sledovatVstupenky – Češi
Přehled sportůSportovištěMaskoti

Kdy budou ZOH 2026? Datum a termíny

Zimní olympijské hry se konají od 6. do 22. února 2026. Avšak již 4. února před oficiálním začátkem startují první disciplíny.

Kde budou zimní olympijské hry 2026?

ZOH 2026 se budou konat převážně v Miláně a Cortině d'Ampezzo. Celkově bude šest hlavních sportovišť, která budou doplněna dalšími středisky, jako jsou Val di Fiemme, Livigno, Bormio a Anterselva.

Program ZOH v Miláně a Cortinu 2026 den po dni:

Středa 4. února

ČasSportDisciplína
19:05 - 21:05CurlingKolo smíšených dvojic

Čtvrtek 5. února

ČasSportDisciplína
10:05 - 12:05CurlingKolo smíšených dvojic
12:10 - 14:40Lední hokejŽenské předkolo
14:35 - 16:35CurlingKolo smíšených dvojic
14:40 - 17:10Lední hokejŽenské předkolo
16:40 - 19:10Lední hokejŽenské předkolo
19:05 - 21:05CurlingKolo smíšených dvojic
19:30 - 21:45SnowboardingKvalifikace mužů - big air
21:10 - 23:40Lední hokejŽenské předkolo

Pátek 6. února

ČasSportDisciplína
09:55 - 14:55KrasobrusleníSoutěž týmů
10:05 - 12:05CurlingKolo smíšených dvojic
12:10 - 14:40Lední hokejŽenské předkolo
14:35 - 16:35CurlingKolo smíšených dvojic
14:40 - 17:10Lední hokejŽenské předkolo
20:00Slavnostní zahájení ZOH 2026

Sobota 7. února

ČasSportDisciplína
10:05 - 12:05CurlingKolo smíšených dvojic
10:30 - 12:45Akrobatické lyžováníKvalifikace žen ve slopestyle
11:30 - 13:50Alpské lyžováníSjezd mužů
12:10 - 14:40Lední hokejŽenské předkolo
13:00 - 14:50Běh na lyžíchSkiatlon žen 10km+10km
14:00 - 16:15Akrobatické lyžováníKvalifikace mužů ve slopestyle
14:35 - 16:35CurlingKolo smíšených dvojic
14:40 - 17:10Lední hokejŽenské předkolo
16:00 - 17:50RychlobrusleníŽeny - 3000m
16:40 - 19:10Lední hokejŽenské předkolo
17:00 - 19:20SaněJednotlivci - jízdy 1 a 2
18:45 - 21:00Skoky na lyžíchŽeny - malý můstek jednotlivci
19:05 - 21:05CurlingKolo smíšených dvojic
19:30 - 21:05SnowboardingFinále mužů - big air
19:45 - 22:55KrasobrusleníTýmová soutěž (krátký program mužů, volná taneční jízda)
21:10 - 23:40Lední hokejŽenské předkolo

Neděle 8. února

ČasSportDisciplína
09:00 - 11:00SnowboardingKvalifikace mužů a žen - obří paralelní slalom
10:05 - 12:05CurlingKolo smíšených dvojic
11:30 - 13:50Alpské lyžováníSjezd žen
12:30 - 14:00Běh na lyžíchSkiatlon mužů 10km+10km
13:00 - 14:40SnowboardingFinále mužů a žen - obří paralelní slalom
14:05 - 15:40BiatlonŠtafeta smíšených dvojic 4x6km
14:35 - 16:35CurlingKolo smíšených dvojic
16:00 - 18:20RychlobrusleníMuži - 5000m
16:40 - 19:10Lední hokejŽenské předkolo
17:00 - 19:40SaněJednotlivci - jízdy 3 a 4
19:05 - 21:05CurlingKolo smíšených dvojic
19:30 - 23:05KrasobrusleníTýmová soutěž (volné jízdy: dvojice, ženy, muži)
19:30 - 21:45SnowboardingKvalifikace žen - big air
21:10 - 23:40Lední hokejŽenské předkolo

Pondělí 9. února

ČasSportDisciplína
10:05 - 12:05CurlingKolo smíšených dvojic
10:30 - 12:15Alpské lyžováníKombinace mužů (sjezd)
12:10 - 14:40Lední hokejŽenské předkolo
12:30 - 14:20Akrobatické lyžováníFinále žen - slopestyle
14:00 - 15:20Alpské lyžováníKombinace mužů (slalom)
16:40 - 19:10Lední hokejŽenské předkolo
17:00 - 19:20SaněJednotlivkyně - jízdy 1 a 2
17:30 - 19:05RychlobrusleníŽeny - 1000m
18:05 - 20:05CurlingSemifinále smíšených dvojic
19:00 - 21:15Skoky na lyžíchMuži - malý můstek jednotlivci
19:15 - 22:55KrasobrusleníKrátký program - taneční páry
19:30 - 21:05SnowboardingFinále žen - big air
20:10 - 22:40Lední hokejŽenské předkolo
21:10 - 23:40Lední hokejŽenské předkolo

Úterý 10. února

ČasSportDisciplína
09:15-10:45Běh na lyžíchKvalifikace sprint klasicky (ženy, muži)
10:30-12:15Alpské lyžováníKombinace žen (sjezd)
10:30-13:15Short trackKvalifikace a finále - ženy 500m, muži 1000m, smíšená štafeta
11:15-12:15Akrobatické lyžováníKvalifikace mužů - boule, 1. kolo
11:45-13:50Běh na lyžíchFinále sprint klasicky (ženy, muži)
12:10-14:40Lední hokejŽenské předkolo
12:30-14:20Akrobatické lyžováníFinále mužů - slopestyle
13:30-15:30BiatlonIndividuální závod mužů na 20km
14:00-15:20Alpské lyžováníKombinace žen (slalom)
14:05-16:05CurlingZápas o bronz - smíšené dvojice
14:15-15:15Akrobatické lyžováníKvalifikace žen - boule
16:40-19:10Lední hokejŽenské předkolo
17:00-19:50SaněJednotlivkyně - jízdy 3 a 4
18:05-20:25CurlingFinále - smíšené dvojice
18:30-22:45KrasobrusleníKrátký program mužů
18:45-21:10Skoky na lyžíchSmíšené týmy
20:10-22:40Lední hokejŽenské předkolo
21:10-23:40Lední hokejŽenské předkolo

Středa 11. února

ČasSportDisciplína
10:00-10:45Severská kombinaceMuži - malý můstek (skoky)
10:30-12:30SnowboardingKvalifikace žen - halfpipe
11:00-11:45Akrobatické lyžováníKvalifikace žen - boule, 2. kolo
11:30-13:50Alpské lyžováníSuper-G mužů
13:45-14:35Severská kombinaceMuži - 10km běh
14:15-16:10BiatlonŽeny - 15km jednotlivci
14:15-15:35Akrobatické lyžováníFinále žen - boule
16:40-19:10Lední hokejMuži - předkolo
17:30-20:40SaněDvojice muži a ženy - 1. a 2. jízda
18:30-20:00RychlobrusleníMuži - 1000m
19:05-22:05CurlingMuži - 1. kolo
19:30-23:10KrasobrusleníVolné tance
19:30-21:30SnowboardingKvalifikace mužů - halfpipe
21:10-23:40Lední hokejMuži - předkolo

Čtvrtek 12. února

ČasSportDisciplína
09:05-12:05CurlingŽeny - 1. kolo
10:00-10:45Akrobatické lyžováníKvalifikace mužů - boule, 2. kolo
10:00-11:30SnowboardingKvalifikace mužů - snowboardcross
11:30-13:50Alpské lyžováníSuper-G žen
12:00-13:20Akrobatické lyžováníFinále mužů - boule
12:10-14:40Lední hokejMuži - předkolo
13:00-14:55Běh na lyžíchIntervalový závod žen na 10km volně
13:30-15:10SnowboardingFinále mužů - snowboardcross
14:05-17:05CurlingMuži - 2. kolo
16:30-18:05RychlobrusleníŽeny - 5000m
16:40-19:10Lední hokejMuži - předkolo
18:30-19:55SaněŠtafeta týmů
19:05-22:05CurlingŽeny - 2. kolo
19:30-21:20SnowboardingFinále žen - halfpipe
20:15-22:20Short trackFinále žen - 500m, muži - 1000m
21:10-23:40Lední hokejMuži - předkolo (2 zápasy)

Pátek 13. února

ČasSportDisciplína
09:05-12:05CurlingMuži - 3. kolo
10:00-11:30SnowboardingKvalifikace žen - snowboardcross
12:00-13:55Běh na lyžíchIntervalový závod mužů na 10km volně
12:10-14:40Lední hokejMuži - předkolo (2 zápasy)
13:30-15:10SnowboardingFinále žen - snowboardcross
14:00-15:40BiatlonMuži - 10km sprint
14:05-17:05CurlingŽeny - 3. kolo
16:00-18:40SkeletonŽeny - jízdy 1 a 2
16:00-18:15RychlobrusleníMuži - 1000m
16:40-19:10Lední hokejMuži - předkolo, ženy - čtvrtfinále
19:00-23:15KrasobrusleníVolné jízdy mužů
19:05-22:05CurlingMuži - 4. kolo
19:30-22:20SkeletonMuži - jízdy 3 a 4
19:30-21:20SnowboardingFinále mužů - halfpipe
21:10-23:40Lední hokejMuži - předkolo, ženy - čtvrtfinále

Sobota 14. února

ČasSportDisciplína
09:05-12:05CurlingŽeny - 4. kolo
10:00-12:00Alpské lyžováníObří slalom mužů - 1. kolo
10:30-12:05Akrobatické lyžováníFinále žen - dvojité boule
12:00-14:00Běh na lyžíchŠtafeta žen 4x7,5km
12:10-14:40Lední hokejMuži - předkolo (2 zápasy)
13:30-15:20Alpské lyžováníObří slalom mužů - 2. kolo
14:00-15:35BiatlonŽeny - sprint na 7,5km
14:05-17:05CurlingMuži - 5. kolo
16:00-18:05RychlobrusleníŽeny - týmová stíhačka, kvalifikace
16:00-18:05RychlobrusleníMuži - 500m
16:40-19:10Lední hokejMuži - předkolo, ženy - čtvrtfinále
18:45-21:05Skoky na lyžíchMuži - velký můstek jednotlivci
19:05-22:05CurlingŽeny - 5. kolo
19:30-21:45Akrobatické lyžováníKvalifikace žen - big air
20:15-23:05Short trackFinále (ženy - 1000m, muži - 1500m)
21:10-23:40Lední hokejMuži - předkolo, ženy - čtvrtfinále

Neděle 15. února

ČasSportDisciplína
09:05-12:05CurlingMuži - 6. kolo
10:00-12:00Alpské lyžováníObří slalom žen - 1. kolo
10:00-12:50BobyMonobob ženy - 1. a 2. jízda
10:30-12:05Akrobatické lyžováníFinále mužů - dvojité boule
11:00-11:30SnowboardingKvalifikace smíšených týmů - snowboardcross
11:15-12:00BiatlonMuži - stíhací závod na 12,5km
12:00-14:00Běh na lyžíchŠtafeta mužů 4x7,5km
12:10-14:40Lední hokejMuži - předkolo
13:30-15:20Alpské lyžováníObří slalom žen - 2. kolo
13:30-14:50SnowboardingFinále smíšených týmů - snowboardcross
14:05-17:05CurlingŽeny - 6. kolo
14:45-16:00BiatlonŽeny - stíhací závod na 10km
16:00-18:05RychlobrusleníMuži - týmová stíhačka, kvalifikace
16:00-18:05RychlobrusleníŽeny - 500m
16:40-19:10Lední hokejMuži - předkolo
18:00-20:00SkeletonSmíšené týmy
18:45-21:05Skoky na lyžíchŽeny - velký můstek jednotlivci
19:05-22:05CurlingMuži - 7. kolo
19:10-21:40Lední hokejMuži - předkolo
19:30-21:45Akrobatické lyžováníKvalifikace mužů - big air
19:45-22:25KrasobrusleníKrátký program dvojic
21:10-23:40Lední hokejMuži - předkolo

Pondělí 16. února

ČasSportDisciplína
09:05-12:05CurlingŽeny - 7. kolo
10:00-12:00Alpské lyžováníSlalom mužů - 1. kolo
10:00-13:00BobyDvojbob mužů - 1. a 2. jízda
10:30-12:45SnowboardingKvalifikace žen - slopestyle
11:00-13:15Short trackFinále mužů - 500m, žen - 1000m
13:30-15:20Alpské lyžováníSlalom mužů - 2. kolo
14:00-16:15SnowboardingKvalifikace mužů - slopestyle
14:05-17:05CurlingMuži - 8. kolo
16:40-19:10Lední hokejŽeny - semifinále
19:00-22:15BobováníMonobob žen - 3. a 4. jízda
19:00-21:05Skoky na lyžíchMuži - super tým
19:05-22:05CurlingŽeny - 8. kolo
19:30-21:05Akrobatické lyžováníFinále žen - big air
20:00-23:10KrasobrusleníVolná jízda dvojic
21:10-23:40Lední hokejŽeny - semifinále

Úterý 17. února

ČasSportDisciplína
09:05-12:05CurlingMuži - 9. kolo
10:00-10:45Severská kombinaceSkoky - velký můstek
11:00-12:15Akrobatické lyžováníKvalifikace žen - skoky
12:10-14:40Lední hokejMuži - kvalifikace (2 zápasy)
13:00-14:50SnowboardingFinále žen - slopestyle
13:30-14:45Akrobatické lyžováníKvalifikace mužů - skoky
13:45-14:35Severská kombinaceBěh na 10km
14:05-17:05CurlingŽeny - 9. kolo
14:30-16:10BiatlonŠtafeta mužů 4x7,5km
14:30-17:25RychlobrusleníFinále týmové stíhačky mužů a žen
16:40-19:10Lední hokejMuži - kvalifikace
18:30-22:45KrasobrusleníKrátký program žen
19:00-22:10BobováníDvojbob mužů - 3. a 4. jízda
19:05-22:05CurlingMuži - 10. kolo
19:30-21:05Akrobatické lyžováníFinále mužů - big air
21:10-23:40Lední hokejMuži - kvalifikace

Středa 18. února

ČasSportDisciplína
09:05-12:05CurlingŽeny - 10. kolo
09:45-10:45Běh na lyžíchKvalifikace týmového sprintu - volný styl
10:00-12:00Alpské lyžováníSlalom žen - 1. kolo
11:30-13:05Akrobatické lyžováníFinále žen - skoky
11:45-13:15Běh na lyžíchFinále týmového sprintu - volný styl
12:10-14:40Lední hokejMuži - čtvrtfinále
13:00-14:50SnowboardingFinále mužů - slopestyle
13:30-15:20Alpské lyžováníSlalom žen - 2. kolo
14:05-17:05CurlingMuži - 11. kolo
14:10-16:40Lední hokejMuži - čtvrtfinále
14:45-16:20BiatlonŠtafeta žen 4x6km
16:40-19:10Lední hokejMuži - čtvrtfinále
19:05-22:05CurlingŽeny - 11. kolo
20:15-22:05Short trackFinále mužů - 500m, ženy - 3000m štafeta
21:10-23:40Lední hokejMuži - čtvrtfinále

Čtvrtek 19. února

ČasSportDisciplína
09:05-12:05CurlingMuži - 12. kolo
09:50-11:10SkialpinismusKvalifikace sprintu mužů a žen
10:00-10:50Severská kombinaceTýmový sprint - velký můstek
10:30-12:30Akrobatické lyžováníKvalifikace mužů - halfpipe
11:30-13:05Akrobatické lyžováníFinále mužů - skoky
12:55-14:45SkialpinismusFinále sprintu mužů a žen
14:00-15:00Severská kombinaceTýmový sprint - běh 2x7,5km
14:05-17:05CurlingŽeny - 12. kolo
14:40-17:10Lední hokejŽeny - zápas o bronz
16:30-18:10RychlobrusleníMuži - 1500m
19:00-23:15KrasobrusleníVolné jízdy žen
19:05-22:05CurlingSemifinále mužů
19:10-22:10Lední hokejŽeny - finále
19:30-21:30Akrobatické lyžováníKvalifikace žen - halfpipe

Pátek 20. února

ČasSportDisciplína
10:00-13:00BobyDvojbob ženy - 1. a 2. jízda
10:00-11:30Akrobatické lyžováníKvalifikace žen - skicross
12:00-13:40Akrobatické lyžováníFinále žen - skicross
14:05-17:05CurlingSemifinále žen
14:15-15:20BiatlonMuži - hromadný start na 15km
16:30-18:10RychlobrusleníŽeny - 1500m
16:40-19:10Lední hokejMuži - semifinále
19:05-22:05CurlingZápas o bronz mužů
19:30-21:20Akrobatické lyžováníFinále mužů - halfpipe
20:15-22:40Short trackFinále žen - 1500m, muži - štafeta 5000m
21:10-23:40Lední hokejMuži - semifinále

Sobota 21. února

ČasSportDisciplína
10:00-13:00BobyČtyřbob - 1. a 2. jízda
10:00-11:30Akrobatické lyžováníKvalifikace mužů - skicross
10:45-12:35Akrobatické lyžováníFinále smíšených týmů - skoky
11:00-14:05Běh na lyžíchHromadný start mužů - klasicky, 50km
12:00-13:40Akrobatické lyžováníFinále mužů - skicross
13:30-14:50SkialpinismusFinále smíšených týmů - štafeta
14:05-17:05CurlingZápas o bronz žen
14:15-15:15BiatlonŽeny - hromadný start na 12,5km
15:00-18:00RychlobrusleníHromadný start mužů a žen
19:00-22:10BobováníDvojbob ženy - 3. a 4. jízda
19:05-22:25CurlingFinále mužů
19:30-21:20Akrobatické lyžováníFinále žen - halfpipe
20:00-22:30KrasobrusleníExhibice
20:40-23:40Lední hokejZápas o bronz mužů

Neděle 22. února

ČasSportDisciplína
10:00-13:20BobyČtyřbob - 3. a 4. jízda
10:00-13:35Běh na lyžíchHromadný start žen - klasicky, 50km
11:05-14:25CurlingFinále žen
13:10-16:10Lední hokejFinále mužů

Kde sledovat ZOH 2026 v Miláně a Cortinu živě v TV?

Sledování zimních olympijských her zajistí veřejnoprávní stanice ČT sport. Online vysílání pak obstará ČT sport Plus.

Vstupenky na ZOH 2026 v Miláně a Cortině

Vstupenky na tuto vrcholnou akci si můžete obstarat na oficiálních stránkách zimních olympijských her. Cena se liší podle konkrétního sportu a fáze soutěže. Důležitá je registrace na oficiálním webu, teprve poté máte možnost nakoupit lístky. Ceny se mometálně pohybují od 50 do 1200 eur.

Češi na ZOH 2026

Momentálně není známá nominace českých sportovců. Na předchozí zimní olympiádě měli Češi 114 účastníků, čímž naše výprava poprvé v historii přesáhla sto členů. Bohužel z toho byly pouze dvě medaile. Šlo o bronz pro Martinu Sáblíkovou v rychlobruslení na 5000 m a zlato pro Ester Ledeckou ve snowboardingu. Nominace sportovců se podle Českého olympijského výboru uzavírá 19. ledna 2026.

Přehled sportů na ZOH 2026

Letos se sportovci představí celkem v 16 disciplínách, v nichž se budou snažit získat medaili. Novinkou pro letošní zimní olympijské hry bude skialpinismus. Jedná se o první přidání sportu od roku 1998, kdy se představil snowboard. Skialpinismus je pohyb na lyžích ve volném horském terénu, při němž se kombinují náročné výstupy se sjezdy. Hodnotí se nejlepší čas. Pozornost bude upřena i na lední hokej, ve kterém opět nastoupí hráči z NHL, kteří naposledy mohli startovat na ZOH v roce 2014 v Soči.

Sport
Alpské lyžování
Akrobatické lyžování
Běh na lyžích
Severská kombinace
Skoky na lyžích
Snowboarding
Krasobruslení
Rychlobruslení
Short track
Biatlon
Boby
Curling
Lední hokej
Saně
Skeleton
Skialpinismus

Hokej na ZOH 2026

Nejvíce sledovaným sportem bude bezesporu turnaj v ledním hokeji, jehož se poprvé od roku 2014 zúčastní hráči NHL. To samozřejmě výrazně zvyšuje prestiž celé olympiády, protože národní týmy tak mohou postavit skutečně to nejlepší, co mají k dispozici. Program hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE>>>

Sportoviště na ZOH 2026

Letošní olympijské hry budou rozdělena do šesti míst. Nejvíce disciplín pojme Cortina d’Ampezzo, kde se budou konat čtyři disciplíny (alpské lyžování, boby, skeleton, curling). Pozornost bude také upřena do Milána, kde se odehraje turnaj v ledním hokeji.

MěstoSporty
Milánlední hokej, short track, krasobruslení, rychlobruslení
Cortina d’Ampezzoalpské lyžování, boby, skeleton, curling
Val di Fiemmeskoky na lyžích, severská kombinace, běh na lyžích
Livignoakrobatické lyžování, snowboarding
Bormioalpské lyžování, skialpinismus
Anterselvabiatlon

Maskoti ZOH 2026 v Miláně a Cortině

Maskoti pro zimní olympijské hry v Miláně a Cortině budou hranostajové Tina a Milo. Článek pokračuje pod odkazem.

Čeští medailisté na ZOH

Na zimních olympijských hrách se Češi několikrát zapsali zlatým písmem. Asi nejpamátnější je zlato českých hokejistů, kteří v Naganu dokázali porazit hvězdné výběry USA, Kanady a Ruska. Z českého pohledu byla nejvíce úspěšná olympiáda v Soči 2014, kdy česká výprava přivezla devět medailí (dvě zlata, čtyři stříbra a tři bronzy). Nejúspěšnější českou medailistkou je Martina Sáblíková, která ze ZOH dokázala přivést sedm medailí – tři zlaté, dvě stříbrné a dvě bronzové.

RokDějiště ZOHMedailistaSport a disciplínaMedaile
1998NaganoHokejistéFináleZlato
1998NaganoKateřina NeumannováBěh na lyžích - 5km klasickyStříbro
1998NaganoKateřina NeumannováBěh na lyžích - 10 km volně, stíhací závodBronz
2002Salt Lake CityAleš ValentaAkrobatické lyžování - skokyZlato
2002Salt Lake CityKateřina NeumannováBěh na lyžích - 15km volněStříbro
2002Salt Lake CityKateřina NeumannováBěh na lyžích - 2x 5km stíhací závodBronz
2006TurínKateřina NeumannováBěh na lyžích - 30 km volněZlato
2006TurínKateřina NeumannováBěh na lyžích - skiatlonStříbro
2006TurínLukáš BauerBěh na lyžích - 15km klasickyBronz
2006TurínHokejistéZápas o 3. místoBronz
2010VancouverMartina SáblíkováRychlobruslení - 3000 metrůZlato
2010VancouverMartina SáblíkováRychlobruslení - 5000 metrůZlato
2010VancouverLukáš BauerBěh na lyžích - 15km volněBronz
2010VancouverMartin Jakš, Lukáš Bauer, Jiří Magál, Martin KoukalBěh na lyžích - štafeta 4x10kmBronz
2010VancouverMartina SáblíkováRychlobruslení - 1500 metrůBronz
2010VancouverŠárka ZáhrobskáAlpské lyžování - slalomBronz
2014SočiEva SamkováSnowboarding - snowboardcrossZlato
2014SočiMartina SáblíkováRychlobruslení - 5000 metrůZlato
2014SočiMartina SáblíkováRychlobruslení - 3000 metrůStříbro
2014SočiOndřej MoravecBiatlon - stíhací závodStříbro
2014SočiGabriela SoukalováBiatlon - závod s hromadným startemStříbro
2014SočiVeronika Vítková, Gabriela Soukalová, Jaroslav Soukup, Ondřej MoravecBiatlon - smíšená štafetaStříbro
2014SočiJaroslav SoukupBiatlon - sprintBronz
2014SočiOndřej MoravecBiatlon - závod s hromadným startemBronz
2014SočiEva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová, Veronika VítkováBiatlon - štafeta ženBronz
2018PchjongčchangEster LedeckáAlpské lyžování - superobří slalomZlato
2018PchjongčchangEster LedeckáSnowboarding - paralelní obří slalomZlato
2018PchjongčchangMichal KrčmářBiatlon - sprintStříbro
2018PchjongčchangMartina SáblíkováRychlobruslení - 5000 metrůStříbro
2018PchjongčchangVeronika VítkováBiatlon - sprintBronz
2018PchjongčchangEva SamkováSnowboarding - snowboardcrossBronz
2018PchjongčchangKarolína ErbanováRychlobruslení - 500 metrůBronz
2022PekingEster LedeckáSnowboarding - paralelní obří slalomZlato
2022PekingMartina SáblíkováRychlobruslení - 5000 metrůBronz

