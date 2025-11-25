Pištící Vary uvařily Třinec. Z Tomka si dělali srandu: Přijde i tvoje školka?
Začátek v pravé poledne a plná hala. Vary ve varu. Jen třinečtí hráči sklápěli hlavy, ztratili sedmý zápas v řadě. V Mattoni Areně se hrál školní zápas. Už podruhé. Halu zaplnily děti a mládež od čtyř do 19 let. Z Energie mohly být nadšené, v netypické atmosféře ve 26. kole extraligy zvítězila 2:1, Oceláři stihli čtyři minuty před koncem už jen snížit. Všichni se shodli, že tohle se povedlo. „Dětské publikum bylo hodně hektické a pištící, závěr pro něj přinesl trochu zpestření, což jsme ale nechtěli,“ usmíval se domácí asistent trenéra David Moravec.
To byl rachot! Kam oko pohlédlo, všude školáci. Od mateřských po střední. Dorazili z celého Karlovarského kraje. Přijeli ze Sokolova, Chebu, Horního Slavkova, Lubů, Žlutic… Někteří mohli být starší než mladá hvězda Energie Petr Tomek, který přihrával na druhý gól Energie.
„Už jsem předtím slyšel narážky v kabině. Kluci si dělali srandu, jestli přijde moje školka. Ale já to beru. Skvělý pocit, něco takového jsem zažil poprvé. Když děti pištěly, byl trošku chaos, ale vítězstvím jsme jim udělali radost. Viděly své idoly, doufám, že je to přivede taky k hraní hokeje a na stadion bude chodit co nejvíc lidí,“ řekl 17letý útočník, který studuje sportovní gymnázium.
Školní zápas nebyl jen výlet. Během něj proběhla prezentace složek IZS. Tohle pokolení vyrostlo v digitálním světě s neustálým přístupem k internetu, chytrým telefonům a sociálním sítím. Hráči Energie do zápasu nastoupili ve speciálních tyrkysových dresech inspirovaných právě fenomény nejmladší generace.
Před zápasem při představování domácí sestavy naskakovaly portréty, které namalovaly samy děti, a podobizny vytvořené umělou inteligencí. Ondřej Beránek měl na hlavě rohy a trenér Pavel Patera vypadal jak někdejší majitel klubu Karel Holoubek. Hlediště odpočítávalo sekundy zbývajících do čestného buly a zpívalo sborově státní hymnu.
„Zažil jsem toho dost, V Kanadě na šampionátu dvacítek, kde zpívalo hymnu dvacet tisíc frenetických Kanaďanů. Tohle bylo skvělé,“ chválil kouč Ocelářů Zdeněk Moták. „Něco neuvěřitelného, hlavně při hymně. Děti za námi se přidaly a ať vydávaly tóny jakékoli, emočně to bylo nabité,“ přidal se David Moravec.
Ryčelo se, povykovalo, skákalo do rytmu. Nadšení dětského publika dostávalo ve Varech hlediště do varu. „Bylo to netypické, ale povedlo se, skvělá kulisa, děti byly hodně slyšet. Už od rozbruslení bylo znát, jak si to užívaly. Kolikrát ani nevnímaly hokej, aby byly rády, že tady mohly být,“ řekl třinecký kapitán Martin Růžička.
Naposledy při školním zápase Karlovy Vary porazily České Budějovice 2:1 v prodloužení. Tentokrát si poradily s Oceláři stejným výsledkem v normálním čase. V prostřední části odskočila Energie o dva góly zásahy obránců. Janis Jaks střílel od modré čáry z pravé strany, Josef Myšák z levé. Marek Mazanec v brance nic neviděl.
Třinec působil dlouho neškodně. Pořádně do toho šlápl až během třetí části. Čtyři a půl minuty před koncem začal hrát v šesti bez gólmana, Oscar Flynn snížil svou čtvrtou trefou v pěti zápasech. Víc Třinec nestihl, i když k zisku bodu zase až tak daleko nebyl.
„Zápasy, které jsme teď sehráli, jsou jak přes průklepový papír, tedy přes kopírák. Začneme hrát, až když je stav pro nás nepříznivý, bohužel se nám to nedaří dotáhnout a z toho vyplývají prohry. Prohráli jsme zaslouženě, protože jsme třetinu a nějaký kousek byli jasně horší. Karma je zdarma. Když to takhle hrajete, nedostanete se k tomu finále,“ pravil trenér Moták.
„Museli jsme zatlačit, kopnout do toho a pokusit se zápas i zvrátit. Neměli jsme co ztratit,“ líčil Martin Růžička. Oceláři padli posedmé v řadě. Po nedělním utkání v Litvínově jeli rovnou do Karlových Varů, kde dvakrát přenocovali. Díky brzkému začátku se dostali dřív domů. Tam je čeká sedm zápasů před vlastním publikem.
„Samozřejmě je šance to zlomit. Bolí to, sere nás to. Není jediný kluk, který by s tímhle byl v pohodě. Musíme pracovat, říkáme si nějaké věci. Hráli jsme spoustu zápasů venku, doufám, že nás fanoušci poženou a připravíme se na to,“ dodal Růžička.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|27
|13
|3
|1
|10
|84:68
|46
|2
Třinec
|25
|12
|3
|1
|9
|73:63
|43
|3
Pardubice
|24
|12
|2
|2
|8
|75:55
|42
|4
Mountfield
|24
|11
|4
|0
|9
|67:52
|41
|5
Brno
|24
|12
|1
|3
|8
|68:63
|41
|6
Vítkovice
|25
|11
|3
|2
|9
|69:66
|41
|7
Plzeň
|24
|11
|2
|3
|8
|60:49
|40
|8
Liberec
|25
|12
|0
|4
|9
|62:60
|40
|9
Č. Budějovice
|25
|10
|3
|2
|10
|73:68
|38
|10
K. Vary
|25
|11
|1
|2
|11
|61:68
|37
|11
Olomouc
|25
|10
|1
|2
|12
|53:68
|34
|12
M. Boleslav
|25
|9
|2
|2
|12
|52:59
|33
|13
Kladno
|25
|7
|2
|4
|12
|61:80
|29
|14
Litvínov
|25
|4
|2
|1
|18
|44:83
|17
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž