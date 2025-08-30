US Open: Česká jízda pokračuje! Do osmifinále postupují i Macháč a Krejčíková
Tenisté Tomáš Macháč a Barbora Krejčíková postoupili na US Open do osmifinále. Turnajová jednadvacítka Macháč porazil na betonových dvorcích v New Yorku Uga Blancheta z Francie 7:5, 6:3, 6:1. Krejčíková zdolala po obratu nasazenou desítku Američanku Emmu Navarrovou 4:6, 6:4, 6:4.
Jistotu osmifinále na posledním grandslamovém turnaji sezony má tak pět českých zástupců. Vedle Macháče a Krejčíkové postoupili dříve také Jiří Lehečka a Markéta Vondroušová. Poslední účastnicí se stane buď turnajová jedenáctka Karolína Muchová, nebo o deset míst níže nasazená Linda Nosková. Jejich vzájemný duel se odehraje v sobotu.
Krejčíková porazila Navarrovou poprvé v kariéře a oplatila jí vyřazení z letošního třetího kola Wimbledonu, kde ji limitovaly zdravotní potíže. Sobotní duel vyhrála i přes 53 nevynucených chyb, v poměru vítězných míčů soupeřku předčila 33:15. Do osmifinále US Open postoupila podruhé, jejím maximem je zde čtvrtfinále z roku 2021.
„Mám obrovskou radost, že se mi to takto povedlo. Že jsem tu odvetu dokázala vyhrát a teď to máme 1:1. Obrovsky si toho cením, že jsem postoupila a jsem ve čtvrtém kole. Pár měsíců zpátky v květnu (vracela se po zranění), jsem si to nedokázala vůbec představit. Je to úžasné,“ řekla českým novinářům Krejčíková.
Devětadvacetiletá Krejčíková neměla do utkání na třetím největším dvorci Grandstandu, kde před ní uspěli Lehečka s Vondroušovou, dobrý vstup. Po třech prohraných servisech ztrácela brzy 1:5. V závěru dokázala sice třemi gamy v řadě snížit, v osmé hře odvrátila tři setboly. Za stavu 4:5 ale znovu přišla o podání a sadu ztratila.
Ve druhé sadě ale česká tenistka zpřesnila. V úvodních čtyřech hrách povolila Navarrové jen sedm fiftýnů a utekla do vedení 4:0. Američanka sice později snížila z 1:5 na 4:5, Krejčíková ale sadu dopodávala a využila třetí setbol.
Rozhodnutí přinesl třetí set. Krejčíkové úvod nevyšel, po ztraceném servisu prohrávala 0:3. Poté se jí ale podařil velký obrat. Také díky třem dvojchybám Navarrové v pátém gamu nejprve manko brejku smazala a poté prolomila servis soupeřky ještě jednou. Sérii pěti vyhraných her završila v osmém gamu, kde odvrátila dva brejkboly.
Loňská semifinalistka Navarrová ještě snížila, dvojnásobná granslamová šampionka Krejčíková si už ale postup nenechala utéct. Na servisu proměnila první mečbol a zvedla u sítě radostí ruce nad hlavu. V boji o čtvrtfinále narazí na další Američanku Taylor Townsendovou, která porazila nasazenou pětku Rusku Mirru Andrejevovou.
Čtyřiadvacetiletý Macháč porazil přemožitele Jakuba Menšíka z druhého kola a 184. hráče světa Blancheta za hodinu a 52 minut. V osmifinále US Open je podruhé za sebou a pokračuje turnajem bez ztráty setu. Příště narazí na nasazenou čtyřku Američana Taylora Fritze.
Berounský rodák Macháč získal první set až díky brejku v jedenácté hře. V dalších dvou sadách se mu už ale na returnu dařilo lépe. Soupeři vzal servis ještě šestkrát a duel zakončil druhým využitým mečbolem. V poměru vítězných míčů porazil Blancheta 39:19.
„Cítím se dobře. Od začátku jsem hrál výborně. I když jsem si prohrál poprvé na turnaji servis, zareagoval jsem skvěle a vůbec to mou hru neovlivnilo. To byl takový cíl. Věděl jsem, že si mohu podání prohrát a byla otázka, jak na to zareaguju. To jsem udělal výborně. Bylo tam hodně dobrých momentů, které jsem zvládl dobře hlavou,“ doplnil Macháč.
Výsledky US Open:
Muži:
Dvouhra - 3. kolo:
Lehečka (20-ČR) - Collignon (Belg.) 6:4, 6:4, 6:4,
Alcaraz (2-Šp.) - Darderi (32-It.) 6:2, 6:4, 6:0,
Rinderknech - Bonzi (oba Fr.) 4:6, 6:3, 6:3, 6:2,
Mannarino (Fr.) - Shelton (6-USA) 3:6, 6:3, 4:6, 6:4 skreč,
Struff (Něm.) - Tiafoe (17-USA) 6:4, 6:3, 7:6 (9:7),
Macháč (21-ČR) - Blanchet (Fr.) 7:5, 6:3, 6:1,
Fritz (4-USA) - Kym (Švýc.) 7:6 (7:3), 6:7 (9:11), 6:4, 6:4
Djokovič (7-Srb.) - Norrie (Brit.) 6:4, 6:7 (4:7), 6:2, 6:3
Ženy:
Dvouhra - 3. kolo:
Rybakinová (9-Kaz.) - Raducanuová (Brit.) 6:1, 6:2,
Vondroušová (ČR) - Paolini (7-It.) 7:6 (7:4), 6:1,
Pegulaová (4-USA) - Azarenková (Běl.) 6:1, 7:5,
Bucsaová (Šp.) - Mertensová (19-Belg.) 3:6, 7:5, 6:3,
Krejčíková (ČR) - Navarrová (10-USA) 4:6, 6:4, 6:4,
Liová (USA) - Honová (Austr.) 7:5, 6:3
Sabalenková (1-Běl.) - Fernandezová (31-Kan.) 6:3, 7:6 (7:2),
Townsendová (USA) - M. Andrejevová (5-Rus.) 7:5, 6:2
Čtyřhra - 1. kolo:
Sisková, Olmosová (ČR/Mex.) - Nosková, Šramková (ČR/SR) 7:6 (7:2), 6:4.