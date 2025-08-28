Povedený grandslam! V New Yorku přijde české derby, Nosková vyzve Muchovou
V mužské části US Open z derby Tomáš Macháč – Jakub Menšík sešlo, celočeský grandslamový střet však doručily dámy. Linda Nosková se s Karolínou Muchovou utkají v sobotu o postup do osmifinále. Celkem do 3. kola postoupilo 6 z 12 českých účastníků na startu turnaje, což dělá z amerického grandslamu zatím nejúspěšnější v roce.
Pevné nervy katapultovaly Karolínu Muchovou zpět do 3. kola oblíbeného podniku v New Yorku, kde hrála poslední dva roky semifinále. S pětatřicetiletou rumunskou veteránkou Soranou Cirsteaovou, ženou v ohnivé formě, vítězkou generálky v Clevelandu a 11 z posledních 12 zápasů, měla plné ruce práce. První sadu otočila z 2:5 a ovládla tiebreak, ve druhé zkrácenou hru ale ztratila a rozhodovalo soudné dějství. V něm již Muchová uspěla 6:4 a Cirsteaovou zdolala pošesté ze sedmi zápasů, potřetí z toho na US Open.
To o devět let mladší krajanka Linda Nosková měla cestu do 3. kola výrazně snazší. Příliš z toho však nejásala. Její kamarádka a občasná tréninková parťačka Evy Lysová z Německa vzdala za stavu 6:4, 3:0 ve prospěch Češky a prohrála i čtvrtý vzájemný zápas.
„Není to nejlepší cesta, jak vyhrát. Asi už od začátku bylo vidět, že Evě něco je. Delších výměn moc nebylo a ona spáchala hodně nevynucených chyb,“ řekla Nosková. „Za stavu 5:2 si vzala medical, to mě trochu vyhodilo z rytmu. Poté do toho začala trochu víc jít a bylo těžší dokončit set. Nejdůležitější ale je, že jsem ho nakonec doservírovala. Jsem ráda, že jsem se oběma zápasy nějak prodrala,“ uvedla.
Osmifinalistka letošního Wimbledonu Nosková se zdržela na kurtu hodinu a šest minut. V utkání proti 59. hráčce světa Lysové zahrála pět es a 19 vítězných míčů. S Muchovou se utká poprvé v kariéře.
Tenisový grandslamový turnaj US Open (tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů):
Muži:
Dvouhra - 2. kolo: Musetti (10-It.) - Goffin (Belg.) 6:4, 6:0, 6:2, Sinner (1-It.) - Popyrin (Austr.) 6:3, 6:2, 6:2, Rubljov (15-Rus.) - Boyer (USA) 6:3, 6:3, 5:7, 7:6 (7:4), Riedi (Švýc.) - F. Cerúndolo (19-Arg.) 3:6, 4:6, 6:4, 6:4, 6:2, Shapovalov (27-Kan.) - Royer (Fr.) 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (7:4), 6:3, Wong (Hong.) - Walton (Austr.) 7:6 (7:5), 6:2, 4:6, 6:4, Majchrzak (Pol.) - Chačanov (9-Rus.) 2:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:5, 7:6 (10:5), Cobolli (24-It.) - Brooksby (USA) 5:7, 6:3, 6:4, 2:6, 7:6 (10:3).
Ženy:
Dvouhra - 2. kolo: Nosková (21-ČR) - Lysová (Něm.) 6:4, 3:0 skreč, Alexandrovová (13-Rus.) - Wang Sin-jü (Čína) 6:2, 6:2, Kalinská (29-Rus.) - Putincevová (Kaz.) 6:1, 7:5, Sakkariová (Řec.) - Bondárová (Maď.) 6:3, 6:1, Šwiateková (2-Pol.) - Lamensová (Niz.) 6:1, 4:6, 6:4, Haddadová Maiaová (18-Braz.) - Golubicová (Švýc.) 6:1, 6:4, Ósakaová (23-Jap.) - Baptisteová (USA) 6:3, 6:1, Kosťuková (27-Ukr.) - Sönmezová (Tur.) 7:5, 6:7 (5:7), 6:3, Frechová (28-Pol.) - Stearnsová (USA) 6:7 (6:8), 6:3, 6:2, Siegemundová (Něm.) - Zacharovová (Rus.) 6:4, 6:2, Muchová (11-ČR) - Cirsteaová (Rum.) 7:6 (7:0), 6:7 (3:7), 6:4.