Změna pro Spartu: kvůli počasí nebude trénovat ve Varšavě, absolvuje jen procházku
Fotbalisté pražské Sparty po dohodě s UEFA nebudou kvůli špatnému počasí ve Varšavě trénovat ve středu na hřišti tamní Legie, nýbrž na Strahově. Po příletu do polské metropole absolvují jen procházku po Armádním stadionu, kde ve čtvrtek nastoupí od 21:00 k utkání 4. kola ligové fáze Konferenční ligy. Letenský klub o tom informoval novináře.
Kvůli nepříznivým podmínkám ve Varšavě museli Pražané upravit středeční program. Předzápasový trénink budou mít ve svém centru na Strahově, oproti původnímu plánu odletí do Varšavy později. Posunul se i čas jejich tiskové konference.
Sparta a Legia budou usilovat o vylepšení postavení ve společné tabulce 36 týmů. Letenští v soutěži po úvodní výhře 4:1 nad Shamrockem Rovers dvakrát po sobě nezvítězili a nevstřelili gól a se čtyřmi body zaujímají 16. místo. Legia je na tom o bod hůře a patří jí 25. pozice, z úvodních tří duelů ligové fáze prohrála dvakrát. Týmy na sebe v pohárech narazí poprvé.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Samsunspor
|3
|3
|0
|0
|7:0
|9
|2
Celje
|3
|3
|0
|0
|7:2
|9
|3
Mainz
|3
|3
|0
|0
|4:1
|9
|4
AEK Larnaka
|3
|2
|1
|0
|5:0
|7
|5
FC Lausanne
|3
|2
|1
|0
|5:1
|7
|6
Vallecano
|3
|2
|1
|0
|7:4
|7
|7
Štrasburk
|3
|2
|1
|0
|5:3
|7
|8
Fiorentina
|3
|2
|0
|1
|6:2
|6
|9
Crystal Palace
|3
|2
|0
|1
|5:2
|6
|10
Šachtar
|3
|2
|0
|1
|6:4
|6
|11
KuPS
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|12
Raków
|3
|1
|2
|0
|3:1
|5
|13
KF Drita
|3
|1
|2
|0
|3:2
|5
|13
Jagiellonia
|3
|1
|2
|0
|3:2
|5
|15
AEK Atény
|3
|1
|1
|1
|8:4
|4
|16
Sparta
|3
|1
|1
|1
|4:2
|4
|17
Noah
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|18
Rijeka
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|19
Olomouc
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|20
Universitatea Craiova
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|21
Škendija
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|22
Lincoln
|3
|1
|1
|1
|3:7
|4
|23
Lech Poznań
|3
|1
|0
|2
|7:6
|3
|24
Kyjev
|3
|1
|0
|2
|6:5
|3
|25
Varšava
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|26
Zrinjski
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|27
AZ Alkmaar
|3
|1
|0
|2
|2:7
|3
|28
Häcken
|3
|0
|2
|1
|3:4
|2
|29
Omonia Nikósie
|3
|0
|2
|1
|2:3
|2
|30
Shelbourne
|3
|0
|1
|2
|0:2
|1
|31
Shamrock
|3
|0
|1
|2
|2:7
|1
|32
Breidablik
|3
|0
|1
|2
|0:5
|1
|33
Aberdeen
|3
|0
|1
|2
|2:9
|1
|34
Slovan Bratislava
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|35
Hamrun
|3
|0
|0
|3
|0:5
|0
|36
Rapid Vídeň
|3
|0
|0
|3
|1:8
|0
- Osmifinále
- Play-off