Předplatné

Změna pro Spartu: kvůli počasí nebude trénovat ve Varšavě, absolvuje jen procházku

Sparťané během tréninku
Sparťané během tréninkuZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Garang Kuol v souboji s Filipem Prebslem
Garang Kuol v souboji s Filipem Prebslem
Grang Kuol v dresu pražské Sparty
Lukáš Haraslín se po jednom ze soubojů těžko zvedal z trávníku
Lukáš Haraslín se po jednom ze soubojů těžko zvedal z trávníku
Trenér Mladé Boleslavi Aleš Majer sleduje své hráče v utkání se Spartou
Brian Priske slaví gól svých svěřenců
20
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Konferenční liga
Začít diskusi (0)

Fotbalisté pražské Sparty po dohodě s UEFA nebudou kvůli špatnému počasí ve Varšavě trénovat ve středu na hřišti tamní Legie, nýbrž na Strahově. Po příletu do polské metropole absolvují jen procházku po Armádním stadionu, kde ve čtvrtek nastoupí od 21:00 k utkání 4. kola ligové fáze Konferenční ligy. Letenský klub o tom informoval novináře.

Kvůli nepříznivým podmínkám ve Varšavě museli Pražané upravit středeční program. Předzápasový trénink budou mít ve svém centru na Strahově, oproti původnímu plánu odletí do Varšavy později. Posunul se i čas jejich tiskové konference.

Sparta a Legia budou usilovat o vylepšení postavení ve společné tabulce 36 týmů. Letenští v soutěži po úvodní výhře 4:1 nad Shamrockem Rovers dvakrát po sobě nezvítězili a nevstřelili gól a se čtyřmi body zaujímají 16. místo. Legia je na tom o bod hůře a patří jí 25. pozice, z úvodních tří duelů ligové fáze prohrála dvakrát. Týmy na sebe v pohárech narazí poprvé.

#TýmZVRPSkóreB
1Samsunspor33007:09
2Celje33007:29
3Mainz33004:19
4AEK Larnaka32105:07
5FC Lausanne32105:17
6Vallecano32107:47
7Štrasburk32105:37
8Fiorentina32016:26
9Crystal Palace32015:26
10Šachtar32016:46
11KuPS31204:25
12Raków31203:15
13KF Drita31203:25
13Jagiellonia31203:25
15AEK Atény31118:44
16Sparta31114:24
17Noah31113:34
18Rijeka31112:24
19Olomouc31113:44
20Universitatea Craiova31112:34
21Škendija31112:34
22Lincoln31113:74
23Lech Poznań31027:63
24Kyjev31026:53
25Varšava31023:43
26Zrinjski31025:73
27AZ Alkmaar31022:73
28Häcken30213:42
29Omonia Nikósie30212:32
30Shelbourne30120:21
31Shamrock30122:71
32Breidablik30120:51
33Aberdeen30122:91
34Slovan Bratislava30032:60
35Hamrun30030:50
36Rapid Vídeň30031:80
  • Osmifinále
  • Play-off

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů