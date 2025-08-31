Přítel horolezkyně, kterou nechali zemřít v Nebeských horách: Mrazivé detaily!
Tenhle příběh sledoval celý svět se zatajeným dechem. A bohužel nastal tragický konec. Horolezkyně Natalja Nagovicynová (48) uvízla na hoře Pobeda Peak ve více než 7000 metrech, protože si zlomila nohu. I po týdnu mávala ze stanu, přesto jí nechali bez záchrany svému osudu. Co přesně se stalo, nyní popsal její přítel.
V roce 2022 se seznámila Natalja Nagovicynová s režisérem Dmitrijem Sinitsynem. Filmař se rozhodl natočit dokument o jejím manželovi Sergejovi a o jejich cestě na Chán-Tengri. Tam Sergej dostal mrtvici a zemřel. Natalja ho ale odmítla opustit a strávila s umírajícím partnerem mrazivou noc. „Na manžela zůstane hezká vzpomínka,“ reagovala po zhlédnutí dokumentu.
Dmitrij nyní popsal detaily z jejích posledních dní i měsíců. „Na začátku roku se chystala na horolezeckou sezónu při soustředění v Ala Archa. Jenže si tam zlomila nohu a vypadalo to, že se připravit nestihne,“ začal vyprávění. „Na konci července ale stejně odcestovala do základního tábora Chán-Tengri a poté se přesunula pod vrchol Pobeda. Podle všech horolezců je ale Pobeda náročnější než několik osmitisícovek. Samotná hora rozhoduje, koho vpustí a koho ne,“ dostal se Dmitrij k osudné hoře.
„Bylo nataženo 1,5km lan, aby se spustilo tělo paní Lisjatinové, která tam zemřela loni. Zdálo se, že to všem usnadní výstup. Nikdo ale nezajistil západní stěnu hory. Nikdy se nedozvíme proč se Natalja rozhodla pokořit takovou horu v malém týmu pouze spolu s Romanem,“ zoufal režisér. „Ve stejném termínu přišli i Ital Luca Sinegalia s Němcem Guntherem a dvěma Íránci. Natalja poznala Lucu při výstupu na Chán-Tengri s manželem,“ zmínil vztah dvou horolezců, kteří nakonec na Pobedě zemřeli. Luca donesl Natalje zásoby, když uvízla se zlomenou nohou a nebyla schopna slézt dolů. Při druhém výnosu ale dostal otok mozku a zemřel.
„Dva Íránce, Marjam a Hasana, znal zase horský vůdce, který se s Nataljí potkal ve výškovém táboře. Oba Íránci se na hoře ztratili beze stop. Luca s Guntherem se pokusili o vrchol 12.srpna, ale nahoru se zvládl vyšplhat jen Gunther. Míjeli se pod vrcholem s Nataljí a Romanem. Nataljin partner při sestupu spadl na vrcholovém hřebeni. Když tam spadne váš parťák na laně, musíte seskočit na druhou stranu hřebenu, abyste zamezili pádu. A při tom seskoku si Natalja zlomila nohu,“ popsal detailně, co se stalo v Kyrgysztánu. Natalja nasadila svůj život, aby zachránila horolezeckého partnera Romana.
Pak už byly akce sledovány téměř živě celým světem. 16. srpna byl vyslán vrtulník MI-8 k úpatí Pobedy. Kvůli povětrnostním podmínkám, ale havaroval ve výšce 4900 metrů. „Před smrtí nás zachránil zázrak. Vpravo i vlevo byly v ledovci obrovské trhliny,“ vzpomínal jeden ze záchranářů. Záchranáři našli Romana v podobné výšce pádu vrtulníku, Gunthera o 400 metrů výš. Všichni přečkali u trosek a druhý den je evakuoval jiný vrtulník. „19. srpna potvrdil dron, že Natalja stále žije. Následující den vyrazila záchranná výprava, ale zvládli se dostat jen do 5800 metrů. Pak se výrazně zhoršilo počasí. 25. srpna se podařilo získat povolení ke vzletu záchranného vrtulníku Airbus H150, který dokáže dopravit lidi až do výšky 700 metrů. Jenže ráno byl odvolán kvůli zhoršujícímu se počasí. A tak skončil celý příběh. Natalja i Luca zůstali na hoře,“ uzavřel vyprávění Dmitrij.