Šílená tragédie horolezkyně, která si v Nebeských horách zlomila nohu: Nechají ji tam zemřít!
Drama, které sleduje celý horolezecký svět! Ruská horolezkyně Natalja Nagovicynová (48) si při sestupu z obávané hory Pobeda Peak (také známé jako Džengiš Čokusu nebo Štít vítězství, 7439 m.n.m.) v Kyrgyzstánu zlomila nohu a uvízla ve výšce kolem sedmi tisíc metrů. Jakékoli pokusy o záchranu bohužel selhaly, její kolega za ně bohužel dokonce zaplatil životem.
Skupina horolezců, kteří se rozhodli zdolat horu Pobeda Peak v pohoří Ťan-šan (Nebeské hory) sestával ze tří Rusů, Němce a Itala. Na vrcholku úspěšně stanuli 12. srpna. Jenže Natalja si při sestupu ve výšce asi 7 150 metrů zlomila nohu. Vše se událo za hrozivé sněhové vánice.
Její kolega jí poskytl první pomoc, zanechal jí na místě stan a spacák a vyrazil pro pomoc do tábora. Následující den jí ještě dokázali dopravit jídlo a pití s vařičem a kartuší. Dostat ji dolů ale nemohli. Na hoře zůstala kvůli velmi špatnému počasí zcela odříznutá a bez vysílačky.
Okamžitě byla zahájena záchranná mise, její úspěch by se ale rovnal zázraku. Italský horolezec Luca Sinigaglia, Němec Gunther Siegmund a Rus Roman Mokrinsky se ze všech sil snažili Natalje pomoci. Dvakrát se pokusili přinést zásoby, jenže při druhém pokusu dostal Luca hypoxii a otok mozku. Lékař ze základního tábora se spojil se skupinou a doporučil podat Lucovi injekci dexamethasonu. Při tom lezci zjistili, že lék sice mají, ale injekce zůstaly v batohu, který nechali Natalji. Luca tak po dvou hodinách zemřel.
16. srpna vyslalo ministerstvo obrany na místo vrtulník Mi-8, ten se ale ve velmi špatném počasí zřítil ve výšce asi 4500 metrů. Výsledkem byli čtyři zranění záchranáři. O tři dny později vzlétl k Nagovicynové dron, který potvrdil, že je ve stanu stále naživu. Počasí se zlepšilo a záchranná skupina k ní vyrazila po zemi. I tento pokus ale zhatilo počasí a horolezci se museli vrátit.
Na místo byl povolán speciální lehký vrtulník Eurocopter se zkušenou italskou posádkou, který měl učinit pokus poslední naděje, pokud by dron znovu potvrdil, že horolezkyně dokázala v mrazech kolem -30 stupňů Celsia a bez jídla přežít dlouhé dva týdny. Nadějím je ale konec.
„Záchranná mise byla oficiálně ukončena,“ potvrdil v pondělí vedoucí základního tábora Dmitrij Grekov.„Italští piloti odletěli. Počasí je stále špatné,“ vysvětlil. Tělo podle něj na hoře zůstane nejméně do jara 2026, teprve pak bude moci být Nagovicynová prohlášena za mrtvou.
Do organizace záchranné mise se ostře opřela zástupkyně šéfa Ruské horolezecké federace Anna Piunová. „Určitě bych se pokusila o tři věci: odtáhnout ji, nechat ji sklouznout k obelisku, nechat tam vysílačku a hned začít komunikovat s Eurocopterem, aby k pokusu došlo třetí den, ne poslední. Bylo zřejmé, že Mi-8 to nemůže zvládnout,“ vypočítala.
Smrt manžela
Natalja měla za sebou už jednu děsivou tragédii. V roce 2021 lezla spolu s manželem Sergejem na Chán-Tengri. Ten náhle dostal ve výšce kolem sedmi tisíc metrů mrtvici a zůstal paralyzován. I přes nátlak záchranářů zůstala Natalja po jeho boku manžela do jeho posledního výdechu.
O rok později vylezla na horu znovu a umístila na ni pro milovaného muže pamětní desku. Nyní zemřela v téměř totožné výšce jako on. „Celý rok byla posedlá expedicí, jejím snem bylo zdolat pátou sedmitisícovku a získat odznak Sněžného leoparda,“ řekla její kamarádka Lija Popovová.