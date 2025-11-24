Slavia vs. Athletic Bilbao v TV: Kde sledovat Ligu mistrů živě?
Fotbalisty Slavie čeká pátý zápas v Lize mistrů, ve kterém se proti nim postaví španělské Bilbao. Sešívaní chtějí Baskům vrátit loňskou porážku z Evropské ligy a získat tak první tři body v Lize mistrů. Zápas začíná v úterý ve Fortuna Areně od 21:00. Kde sledovat Slavia vs. Bilbao živě?
Vše o utkání Slavia vs. Athletic Bilbao
Datum a čas: úterý 25. listopadu, 21:00
Místo konání: Fortuna Aréna (Eden), Praha
Ligová fáze: Ligy mistrů 2025/26
Rozhodčí: Donatas Rumsas (Litva)
TV přenos: Nova Sport 3, Oneplay, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Slavia vs. Athletic Bilbao živě v TV?
Jak si povedou fotbalisté Slavie v duelu Ligy mistrů proti Bilbau, můžete sledovat na Nova Sport 3 a Oneplay.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Slavia - Athletic Bilbao začíná v úterý 25. listopadu od 21:00.
Jak naladit Nova Sport 3?
Poskytovatel
Nejlevnější balíček
Cena za měsíc
Oneplay
Extra Sport
499 Kč (pro zákazníky O2)
T-Mobile
M Plus
L Plus
199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)
Vodafone
Vodafone TV Lite & Sport
299 Kč
Skylink
Kombi+
298 Kč (cena za první 3 měsíce)
Telly
|Sport
300 Kč
Slavia v evropských pohárech 2025/26
Slavia si zajistila postup do Ligy mistrů po vítězství v Chance Lize. Los jí přisoudil zvučné a náročné soupeře, a tak bude případný postup „sešívaných“ opravdu složitý. Po čtyřech odehraných utkáních mají zatím dva body. Nyní je čeká zápas proti Athletic Bilbau, proti kterému budou chtít získat první tři body.
České týmy v evropských pohárech 2025/26
Čtyři české kluby hrají v evropských pohárech. Slavia se kvalifikovala do Ligy mistrů, Viktoria Plzeň hraje Evropskou ligu. Sparta a Olomouc bojují v Konferenční lize. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off KL proti Celje.
České týmy v evropských pohárech 2025/26
|Slavia Praha v Lize mistrů
1. zápas: Slavia - Bodo/Glimt 2:2
2. zápas: Inter - Slavia 3:0
3. zápas: Atalanta - Slavia 0:0
4. zápas: Slavia - Arsenal 0:3
5. zápas: Slavia - Bilbao, 25. 11., 21:00
6. zápas: Tottenham - Slavia, 9. 12., 21:00
7. zápas: Slavia - Barcelona, 21. 1., 21:00
8. zápas: Pafos - Slavia, 28. 1., 21:00
|Viktoria Plzeň v Evropské lize
1. zápas: Ferencváros- Plzeň 1:1
2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0
3. zápas: AS Řím - Plzeň 1:2
4. zápas: Plzeň - Fenerbahce 0:0
5. zápas: Plzeň - Freiburg, 27. 11., 18:45
6. zápas: Panathinaikos - Plzeň, 11. 12., 21:00
7. zápas: Plzeň - Porto, 22. 1., 18:45
8. zápas: Basilej - Plzeň, 29. 1., 21:00
|Sigma Olomouc v Konferenční lize
1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0
2. zápas: Olomouc - Raków 1:1
3. zápas: Noah - Olomouc 1:2
4. zápas: Olomouc - Celje, 27. 11., 18:45
5. zápas: Lincoln - Olomouc, 11. 12., 21:00
6. zápas: Olomouc - Lech, 18. 12., 21:00
|Sparta Praha v Konferenční lize
1. zápas: Sparta - Shamrock 4:1
2. zápas: Rijeka - Sparta 1:0
3. zápas: Sparta - Raków 0:0
4. zápas: Legia - Sparta, 27. 11., 21:00
5. zápas: Univ. Craiova - Sparta, 11. 12., 21:00
6. zápas: Sparta - Aberdeen, 18. 12., 21:00