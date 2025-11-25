Předplatné

Sadílek zvažuje změnu, ve Spartě ztrácí pozici. Expert: Priske chce víc kreativity

Měkký Baník volá SOS, čitelná Sparta, NEJ Karviná a Liberec. Našla Slavia „nového Dioufa“?
Lukáš Sadílek by mohl v zimě či na konci sezony odejít ze Sparty
Lukáš Sadílek v dresu pražské Sparty
Lukáš Sadílek ze Sparty během utkání Konferenční ligy proti Shamrocku Rovers
Lukáš Sadílek byl proti Shamrock Rovers hráčem zápasu
Proti Shamrocku otevřel skóre Lukáš Sadílek
Sparťanský Lukáš Sadílek v utkání proti Karlovým Varům
Ve Spartě jede čtvrtou sezonu. Byl u dvou mistrovských titulů, triumfu v domácím poháru a také postupu do Ligy mistrů. A i když Lukáš Sadílek stále patří do skupiny lídrů a zastupujících kapitánů, v konkurenci středních záložníků momentálně ztrácí. „Přijde mi, že trenér Priske by chtěl víc kreativity,“ zamyslel se Petr Ruman, expert deníku Sport a webu iSport. I proto je reálné, že 29letý hráč brzy změní klub.

Zásadní informace zní, že Lukáši Sadílkovi vyprší na konci června platný kontrakt ve Spartě. Do ní přestoupil před třemi lety, konkrétně na začátku července 2022 ze Slovácka.

V letenském dresu naskočil dohromady do 145 soutěžních zápasů. Ze současného kádru jich zaznamenal víc akorát kapitán Lukáš Haraslín. Ten na 169 startů potřeboval o sezonu víc. „Možná by pro Sadílka bylo dobré, aby změnil prostředí a okysličil vzduch kolem sebe. Mám pocit, že je ve Spartě už zaškatulkovaný,“ poznamenal bývalý ligový hráč Petr Ruman.

O Sadílkově budoucnosti se má rozhodnout

