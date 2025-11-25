Předplatné

LM ONLINE: Chelsea - Barcelona. Schick s Leverkusenem proti City, hraje i Neapol

Patrik Schick se na demolici Heidenheimu podílel dvěma góly
Patrik Schick se na demolici Heidenheimu podílel dvěma gólyZdroj: Profimedia.cz
iSport.cz
Liga mistrů
Začít diskusi (0)

Fotbalisté Bayeru Leverkusen s českým útočníkem Patrikem Schickem hrají v 5. kole ligové fáze Ligy mistrů na hřišti Manchesteru City. Ve šlágru Chelsea hostí Barcelonu, Dortmund vyzve Villarreal a Newcastle se představí na půdě Marseille. V akci jsou i Juventus či Neapol. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

Liga mistrů 2025/2026

LIVE
--Tipsport3.453.822.1Detail
LIVE
--Tipsport1.734.254.61Detail
LIVE
--Tipsport3.083.792.27Detail
LIVE
--Tipsport1.853.974.25Detail
LIVE
--Tipsport2.293.853.02Detail
LIVE
--Tipsport1.286.4710.2Detail
LIVE
--Tipsport3.053.552.39Detail
LIVE
--Tipsport1.276.2411.3Detail
LIVE
--Tipsport3.183.322.43Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern440014:312
2Arsenal440011:012
3Inter Milán440011:112
4Manchester City431010:310
5Paris SG430114:59
6Newcastle430110:29
7Real43018:29
8Liverpool43019:49
9Galatasaray43018:69
10Tottenham42207:28
11Barcelona421112:77
12Chelsea42119:67
13Sporting42118:57
14Dortmund421113:117
15Karabach42118:77
16Atalanta42113:57
17Atlético420210:96
18Eindhoven41219:75
19Monaco 41214:65
20Pafos41212:55
21Leverkusen41216:105
22Club Brugge41128:104
23Frankfurt41127:114
24Neapol41124:94
25Marseille41036:53
26Juventus40317:83
27Bilbao41034:93
28Saint Gilloise41034:123
29Bodo/Glimt40225:82
30Slavia40222:82
31Olympiacos40222:92
32Villarreal40132:61
33FC Kodaň40134:121
34Kajrat40132:111
35Benfica40042:80
36Ajax40041:140
  • Osmifinále
  • Play-off

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů