Mezi „uličníky“ i Chorý. Nedvěd se s útočníkem setkal, Hašek situaci zvažoval
V současné době jde o nejtřaskavější jméno nominace. Útočník Tomáš Chorý vypadl na začátku srpna kvůli vysokému trestu ze zápasového rytmu. Přesto trenér Ivan Hašek vepsal urostlého slávistu na seznam hráčů pro nadcházející sraz, na kterém národní tým sehraje utkání kvalifikace mistrovství světa v Černé Hoře a domácí přípravu proti fotbalistům Saúdské Arábie.
„Je gamechanger, důležitý do kolektivu a může změnit způsob hry. Je jiný atyp hráče, kterého potřebujeme. Proto jsme se pro něj rozhodli,“ zdůvodnil Chorého v národním týmu trenér Ivan Hašek. Vedle něj na tiskové konferenci usedl manažer fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd.
Chorý debutoval v reprezentačním dresu v listopadu 2023, od té doby nechyběl ani na jednom srazu. Jeho role v mužstvu narostla loni na podzim. Dohromady naskočil do čtrnácti zápasů a vstřelil čtyři góly.
V tomto ohledu je vše v pořádku. Chorý však v minulých týdnech vzbudil velký poprask. Vlastně na něj náramně sedí scénka z vtipného videa ze školního prostředí, kterým reprezentace uvedla nominaci. V rozhlase zaznělo: „Do ředitelny se dostaví tito uličníci… Pardon, útočníci.“
Třicetiletý forvard byl vyloučen na začátku srpna v utkání Slavie proti Slovácku (1:0). V nastaveném času udeřil brankáře Milana Heču do rozkroku a od disciplinární komise dostal trest na šest zápasů. Odseděl si zatím tři, do ligy se vrátí až na konci září v domácím utkání s Duklou.
V prvních třech kolech dal jediný gól proti Hradci Králové (2:2), v přípravě měl zdravotní problémy - trápila ho bolest v tříslech.
„Uvažovali jsme, jestli ho vzít, nebo ne,“ přiznal Hašek. „Neměl v národním týmu prohřešky, je důležitý. Věřím, že udrží disciplínu a bude hlavně zdravý. Jak nehrál, tak vyléčil drobné zranění. Přijede hladový,“ pokračoval trenér.
Přesto se v sídle asociace Chorého jméno řešilo. Hráč se dokonce sešel s Nedvědem, novým manažerem reprezentací. „Bylo mu to líto. Viděli jsme všichni, že moment na hřišti neustál. Bylo to v devadesáté minutě, jsou tam emoce a pomalu ani nevidíte balon. Může se to stát,“ vyprávěl bývalý hráč Juventusu a držitel Zlatého míče z roku 2003. „Nechci to omlouvat, ale Tomáš má naše pochopení. Bylo to jeho první vyloučení a myslím, že už se to nestane,“ pokračoval.
Mezi útočníky se objevili čtyři hráči. Kromě Chorého také útočná jednička Patrik Schick, sparťan Jan Kuchta a navrátilec Matěj Vydra z Plzně.
„Měl zdravotní problémy, tahali mu vodu z nateklého kolena. Věřím, že bude po víkendu v pořádku a přivítáme ho v týmu. Forma, kterou v současné době má, ho opravňuje k tomu, aby tady byl. Nominaci si vysloužil svými výkony,“ poznamenal Hašek.
Kdo dostane v útoku větší příležitost? A pomůže „uličník“ Chorý?