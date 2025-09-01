Krejčí vyvracel rodině spekulace. Popsal jednání i první chvíle ve Wolverhamptonu
Létaly kolem něj spekulace, které ho výrazně ovlivnily. A taky vysvětloval rodině, jak se přestupová jednání ve skutečnosti mají. Ladislav Krejčí, reprezentační obránce, se nakonec dočkal vysněného přestupu do Premier League. „Byl jsem v situaci, kdy mě Girona prodá jen za určitou cenu,“ nastínil Krejčí zákulisí velkého transferu. Do Wolverhamptonu dorazil minulý čtvrtek.
A stačily dva dny, aby se objevil v nominaci na sobotní domácí utkání proti Evertonu (2:3). Posadil se na lavičku, díval se kolem sebe a dokonce nastal moment, kdy měl jít na hřiště. „Bylo toho v posledních dnech opravdu hodně, co se událo. Bylo to rychlé, hektické,“ přiznal Krejčí, bývalý kapitán Sparty.
Takže z vás spadlo napětí, které přestupová jednání přinesla?
„Určitě jsem rád, že je po všem. Bylo toho hodně. Informace, kterých bylo kolem opravdu dost, mi taky úplně nepomohly. Nebylo to tak, jak se v médiích psalo. Nakonec přestup dopadl a jsem rád, že mám klid a že všichni v mém blízkém i vzdáleném okolí vědí, jaká situace je. Teď se můžu s klidnou hlavou soustředit na další práci.“
Jedna ze spekulací zněla, že jste si vzal pár dnů na rozmyšlenou. Opravdu?„Určitě jsem neváhal ani chvíli. Spekulací bylo hrozně moc, musel jsem vysvětlovat rodině a blízkým, jak to ve skutečnosti je. Vím, že to k tomu patří. Na rozhodování jsem měl ale jeden den. Dřív nebylo o čem přemýšlet, protože jsem neměl na stole nic v psané formě. Byly tam nějaké dohady mezi kluby, ale já osobně na nic nečekal. Jak přišla nabídka, bylo to rychlé.“
Řešil jste i jiné možnosti přes léto?
„Wolverhampton nebyl jediný, ale byl jsem v situaci, že mě Girona prodá jen za určitou cenu. A částka, kterou za mě klub nabídl, byla nakonec akceptovatelná.“
Překvapilo vás, že přestup do top soutěže přišel po jediném roce v Gironě?„Od začátku angažmá jsem směřoval k tomu, že jde o krok, abych se ukázal ve světě a posunul se k dalším cílům a snům, které jsem si nastavil. Vnitřně jsem věřil, že se to povede, i když jsem byl pochopitelně mile překvapený. Ne ale z rychlosti. Každý zájem vás překvapí a jsem rád, že to takhle dopadlo.“
Máte za sebou první dny ve Wolverhamptonu, v klubu z Premier League. Jaká je zatím zkušenost?
„Bylo to neskutečné, i když jsem strávil první zápas na lavici a výsledkově se nepovedl. Všechno kolem jsem vnímal, a jakmile jsem o tom všem zpětně přemýšlel, tak jsem se usmíval. Byl jsem šťastný z toho, co mě čeká. Viděl jsem po dlouhé době emoce, bojovnost. Rozdíl v těch ligách i mentalitách je jiný. Lidé v Anglii tím žijí a je mi to bližší. Těším se opravdu na novou výzvu.“
Potřeboval jsem vědět, že mě chtějí
Přišel jste do klubu teprve ve čtvrtek. Bylo ve hře, že byste hrál?
„Absolvoval jsem s týmem jeden trénink, očekával jsem, že budu na lavici. Bylo to přirozené, protože jsem neměl čas na adaptaci. Když jsme ale měli poslední střídání, byl jsem nachystaný, že do zápasu zasáhnu. Mělo to přijít, v posledních sekundách se to kvůli zranění spoluhráče odvolalo.“
Čím vás Wolverhampton přesvědčil, abyste do toho šel?
„Byl jsem v kontaktu s trenérem a sportovním ředitelem. První informace pro mě byly nejdůležitější, potřeboval jsem vědět, jestli mě chtějí. To všechno na mě udělalo super dojem a přesvědčili mě, že tohle chci udělat.“
Co dál hrálo pro přestup?
„Soutěž. Premier League je skvělá. A i když se začátek sezony nepovedl, tak cítím z klubu dobrou energii a touhu nenechat situaci tak, jak momentálně je. Vyvolává to ve mně emoce, které jsem měl dřív. Těším se na to, že se budu moct posouvat a učit se.“
Mrzí vás, že oblíbené číslo 37 není k dispozici?
„Ještě na něj čekám. Uvidíme, jak se vyvrbí poslední hodiny přestupového období.“
Zvolil jste sedmnáctku i kvůli Dávidu Hanckovi, který ji má nově v Atlétiku Madrid?
„S Hancim jsme samozřejmě v kontaktu. Je moc rád, že se to povedlo. A já zase, jak do toho vletěl a co zatím předvádí.“
Jak reagovala na přestup vaše partnerka?
„Pozitivně. Je za mě rád. Jde o životní rozdíl, ale je to o tom, jak k tomu všemu přistupujete.“
Ve Spartě jsou na přestup jen pozitivní ohlasy
V neděli jste navštívil utkání Sparty proti Zlínu, kdy vás fanoušci opakovaně vyvolávali během utkání. Šlo o dojemné chvíle?
„Zápas jsem si velice užil. Jak atmosféru, tak utkání. Kluci to zvládli skvěle. Byl jsem rád, že jsem viděl známé tváře, a jak mě fanoušci přivítali. Bylo to pro mě opravdu hodně emotivní. Byl jsem na Letné po přestupu do zahraničí poprvé. Děkuju všem, jak mě přivítali.“
Sparta postoupila do Konferenční ligy, v ligové tabulce je první. Může být zatím spokojená, že?
„Mám za kluky radost, jakým stylem hrají, jak se prezentují a jak vstoupili do nové sezony. Věřím, že dosáhnou na cíle, které si nastavili.“
Mluvil o vás na tiskové konferenci i trenér Brian Priske. Zajímal vás jeho názor, jestli udělat další krok?
„Prošel jsem s ním, nebo s Tomášem Rosickým (sportovní ředitel Sparty) důležitou část kariéry. Hodně jsem si toho od nich bral, učil se. Takže vnímám od nich velkou podporu a možnost probírat s nimi důležitá témata. Já vím, co chci, mám svůj názor, ale rád si poslechnu i jiný pohled od lidí, kteří jsou se mnou spjatí. Každopádně ve Spartě jsem zaznamenal jen pozitivní ohlasy.“
Dotáhl se přestup v ideální dobu, že se nyní můžete soustředit na klíčový zápas s Černou Horou?
„Jednoznačně. Na reprezentaci jsem se dlouho těšil. Víme, o co hrajeme. Nemůžu se dočkat, až budeme spolu na hřišti a připravovat se na zápas. Věřím, že kvalifikaci dotáhneme tam, kam potřebujeme.“
Hodně hráčů z reprezentace změnilo angažmá. Ovlivní to vaši výkonnost?
„Potkal jsem třeba Karu (Karabec) se Šulcíkem (Šulc) ve výtahu a těším se, až spolu pokecáme. Pro nás všechny jde o pozitivní impulz, každý směřuje k přestupu, chce udělat další krok. Je to pozitivní, pomůže to sebevědomí hráče. Nevidím nic, co by nás negativně ovlivnilo.“
Poslední zápas v Chorvatsku dopadl debaklem. Štvalo vás to hodně?
„Nebylo to nic, co chceme, z čeho jsme se radovali. To už je ale dávno. Nepřemýšlím nad tím. Všichni víme, jaké máme cíle do dalších zápasů, a od toho se všechno musí odvíjet.“