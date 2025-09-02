Skandál na českém badmintonovém svazu: Šmíráka řeší policie!
Celý rok nechali aféru bublat pod pokličkou. Až poté, co o šokujícím šmírování českých reprezentantů včera napsal Blesk, šli na badmintonovém svazu s pravdou ven. Věc teď řeší policie!
Kauza se týká trenéra Oscara Martíneze (39), jenž vedl český nároďák od roku 2021. Těsně před loňskou olympiádou v Paříži, na červnovém turnaji v USA, měl ale dle zjištění redakce tajně nainstalovat kamery do sprch a pokoje, které sdílel i s reprezentační jedničkou Janem Loudou (26).
Když mu na to sami badmintonisté přišli, okamžitě se zasadili o Španělův konec! Martínezovi skutečně přišla výpověď, a to navzdory tomu, že měl s nároďákem čerstvě podepsanou víceletou smlouvu...
Svaz to tehdy komentoval stroze a neuvedl žádné důvody vyhazovu. Také když před pár dny Blesk znovu konfrontoval předsedu Petra Martince, přišla od něj jediná věta: „Výkonný výbor ukončil spolupráci s panem Oscarem Martínezem k 30. 6. 2024 rozvázáním smlouvy.“ Na doplňující dotazy redakce už Martinec nereagoval.
Konec mlčení
Mlčení bylo prolomeno včera – tedy až poté, co Blesk o závažných záležitostech napsal. Šéf svazu konečně přiznal, že došlo k »podezření z narušení soukromí hráčů«. „Doporučili jsme jim, aby věc předali policii, která ji dále šetří,“ uvedl Martinec s tím, že reprezentantům byla také nabídnuta profesionální psychologická pomoc.