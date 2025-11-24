Messi byl u všech čtyř gólů při vyřazení Cincinnati. Bucha odehrál většinu utkání
Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi pomohl v nedělním semifinále Východní konference MLS gólem a třemi asistencemi k vítězství Miami 4:0 nad Cincinnati se záložníkem Pavlem Buchou v sestavě. O postup do finále celé soutěže se Miami, které až dosud nikdy nepřešlo přes první kolo, příští víkend utká s týmem New York City.
Messi v Cincinnati po 20 minutách netradičně hlavou otevřel skóre a po změně stran dvakrát přihrál na gól Tadeovi Allendemu a jednou Mateovi Silvettimu. Argentinský kapitán se v play off podílel na všech brankách Miami, ve čtyřech zápasech zaznamenal šest gólů a stejný počet asistencí.
Bucha nastoupil v základní sestavě domácího týmu a odehrál 78 minut. Ve druhé sezoně v MLS si v 33 zápasech připsal tři branky a sedm nahrávek.