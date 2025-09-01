Skandál v českém badmintonu! Trenér šmíroval olympioniky
Do Česka přišel španělský trenér Oscar Martínez (39) s cílem pozvednout zdejší badmintonovou úroveň. Jenže pro reprezentační »videorozbory« si jako místo nezvolil kurty, nýbrž naprosto skandálně soukromé prostory svých svěřenců!
Podle informací Blesku kouč Martínez na turnaji US Open (25. až 30. června 2024) tajně nainstaloval kameru do koupelny reprezentantů, kde se sprchovala i česká jednička Jan Louda (26). Když tohle tým odhalil, měl pak Martínez dokonce Loudovi vyznat na pokoji lásku!
„O tomhle nevím. Je ale pravda, že trenér měl kameru na hotelovém pokoji. Prý ze strachu o své cennosti...“ prozradil anonymně insider ze svazu, jehož identitu redakce zná. „Nezlobte se, ale nechci se k tomu vyjadřovat,“ reagoval na dotaz Blesku Louda. „Taky o tom nesmím nic říct,“ přidal překvapivá slovíčka kolega z reprezentace Adam Mendrek. Stejně jako další členové širší reprezentace, které redakce oslovila, se podivně vyhýbali odpovědím. Že by šlo o zákaz shora?
Vyhazov před Paříží
Když se přitom o incidentu hráči domákli, byli prý rozzuřeni doběla. Během předolympijského podniku v Americe proto informovali vedení svazu, že s takovým člověkem nemohou dál spolupracovat. Ještě v průběhu turnaje se zkušený Španěl z nároďáku klidil. A to přesto, že ještě nezaschl inkoust na jeho novém kontraktu – podepsal ho začátkem června 2024 a platit měl až do srpna 2026!
„Výkonný výbor ukončil spolupráci s panem Oscarem Martínezem k 30. červnu 2024 rozvázáním smlouvy,“ sdělil tehdy stroze šéf badmintonového svazu Petr Martinec.
Blesk ho nyní s důvody vyhazovu opět konfrontoval, Martinec se ovšem vymluvil identicky chudým vyjádřením a na další otázky už nereagoval. Že by byl trenérův vyhazov tutlán před veřejností záměrně, aby nevznikl skandál gigantických rozměrů před blížící se olympiádou? Možná, pro Paříž tým v tichosti převzal asistent Skála. A po Martínezovi se slehla zem...
Víte, že...
Českou badmintonovou reprezentaci vede od září 2024 trenér James Chua z Malajsie.
Jak to vidí právník? Trestný čin! Ale...
K celému případu se pro Blesk vyjádřil expert přes trestní právo Jan Černý. „Pokud došlo k natáčení obnažených hochů ve sprchách, mohlo by to být kvalifikováno jako trestný čin. Pouze v případech, kdyby to mělo nějaký účel, třeba medicínský, tak bych předpokládal, že se to tak bude prošetřovat,“ vysvětlil právník. A co mlčení ze strany svazu? „U tohoto trestného činu není oznamovací povinnost pod sankcí. To znamená, že je to spíš v etické rovině,“ dodal Černý.