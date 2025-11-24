Ronaldo „zastříhal“ nůžkami, pak pobavil tanečkem. Dočká se v Arábii trofeje?
Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo se v nedělním utkání saúdskoarabské ligy blýskl parádním gólem nůžkami, kterým v nastaveném čase zpečetil výhru an-Nasru 4:1 nad al-Chalídžem. Pro portugalského kanonýra to byla desátá trefa v soutěži v této sezoně.
An-Nasr si v devátém utkání připsal devátou výhru a v čele tabulky má čtyřbodový náskok před al-Hilálem. Mezi ligovými střelci je Ronaldo druhý za svým klubovým i reprezentačním spoluhráčem Joaem Félixem, jenž má na kontě o jednu branku více.
Čtyřicetiletý Ronaldo by se ve své čtvrté sezoně v Saúdské Arábii po dvou druhých a jednom třetím místě rád dočkal premiérového ligového titulu, který dosud v jeho bohaté sbírce chybí. V předchozích působištích slavil portugalský kapitán mistrovské primáty v Anglii, Španělsku i Itálii.